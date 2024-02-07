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Учёные рассказали о вреде диет и назвали основные принципы похудения в домашних условиях

Если рядом с вами стоит набитый продуктами холодильник, то отказать себе бывает не так просто
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Сегодня в интернете есть огромное количество различных диет, авторы каждой из которых уверяют в высокой эффективности своей методики. Маркетологи готовы продать вам ценные советы почти бесплатно, а шарлатаны обещают индивидуальный подход и лучшее тело за короткие сроки. Вот только сложность в том, что большая часть диет ошибочна, а некоторые и вовсе вредны для организма. Многие люди терзают себя длительными голоданиями, тогда как другие едят только салат, чем создают шоковые условия для всего организма. Профессиональные диетологи хватаются за голову, когда видят все эти советы, но рынок решает всё, ведь многие из нас хотят быстро и безболезненно сбросить лишние килограммы. Скорее всего, через 10 лет появится волшебная таблетка, которая будет решать подобные проблемы. Всё дело в том, что недавние исследования обнаружили сложную зависимость между отдельными белками и процессом накопления жира в организме человека. Учёные полагают, что появится химическое соединение, которые сможет временно блокировать работу отдельных белков, что позволит не толстеть даже любителям сладкого. 

Всё это недалёкое будущее, ну а пока с критикой активного похудения и стремления к болезненным диетам выступил руководитель исследовательской программы Центра Чарльза Перкинса. Ник Фуллер из Сиднейского университета провёл масштабные исследования и готов поделиться с нами любопытной информацией. Итак, если перед Новым годом вы планировали похудеть, то сегодня с высокой долей вероятности побаиваетесь вставать на весы. Постоянные стрессы, необходимость принимать сложные решения и масса соблазнов толкают человека к холодильнику, ну а уйти без вкусняшек просто невозможно. Как уже было сказано выше, попытка найти подходящую диету превращается в изнурительную гонку, а найти простое решение крайне сложно. В сети есть множество приложений и калькуляторов, обещающих облегчить процесс достижения поставленных целей. Индекс массы тела (ИМТ) широко используется для определения «здорового» веса и установки цели в пределах этого диапазона. Вот только обобщённые исследования говорят о том, что не всем советы о необходимости похудения одинаково хороши.

Начнём с того, что ИМТ классифицирует тело по весовым категориям, но не учитывает два ключевых фактора: процент и распределение жира в организме, а также различия в составе тела в зависимости от пола, этнической принадлежности и возраста. Согласно опубликованным данным, обычному человеку не нужно сбрасывать 20 килограмм и идти на рекорды, ведь даже потеря 5–10% массы тела может оказать значительное положительное воздействие. По мнению учёных, как только человек начинает терять вес, происходит снижение количества холестерина и триглицеридов. Кроме того, наблюдается снижение систолического и диастолического артериального давления, что сказывается на здоровье всего организма. Кроме того, потеря всего на 7% массы тела снижает риск развития диабета 2 типа на 58%. Это также приводит к уменьшению боли в суставах. Оказывается, небольшая потеря веса от 5% может значительно снизить риск остеоартрита и уменьшить нагрузку на суставы. Но это только очевидные факторы, которые первыми бросаются в глаза. Потеряв всего 5-10% веса человек находится в приподнятом настроении. У него улучшается эффективность труда, а проблемы воспринимаются не так остро. Всё это оказывает огромное влияние на повседневную жизнь, способствуя нормализации работы всего организма. 

Учёные считают, что результаты исследования подчёркивают важность осмысленной постановки целей по снижению веса, учитывая не только цифры ИМТ, но и общее воздействие на здоровье. Борьба с избыточным весом может быть не только эстетической, но и ключевой составляющей поддержания общего физического благополучия. В итоге делается вывод, что излишне суровые диеты и погоня за результатами имеют крайне низкую эффективность. Так, в ходе анализа 29 долгосрочных исследований по снижению веса стало ясно, что участники восстанавливают более половины потерянного веса в течение двух лет. В течение пяти лет этот показатель поднимается до более чем 80%, а значит почти все те, кто месяцами отказывали себе во всём, снова вернулись к первоначальным показателям. Мало того, на фоне таких низких результатов у многих развивается депрессия, ну а это толкает людей к холодильнику. Человек набирает вес быстрее, а все усилия идут прахом.

Важно помнить, что процесс похудения выводит наше тело из зоны комфорта, вызывая реакцию выживания. Тело сопротивляется потере веса, запуская несколько физиологических механизмов для защиты веса и предотвращения ощущения голода. Решение этой эволюционной проблемы требует правильного подхода. Эффективное похудение в долгосрочной перспективе сводится к следующим принципам:

  1. Прежде всего учёные рекомендуют последовательное снижение веса. Важно уменьшать вес небольшими, управляемыми порциями, которые можно поддерживать длительно. Периоды потери веса должны чередоваться с периодами поддержания достигнутого результата, создавая устойчивость в достижении целей.
  2. Постепенные изменения в образе жизни. Увы, но без этого никак. Если вы решили отказаться от чая с сахаром, а также излишне жирной пищи, то придётся следовать этому правилу годами. А иначе не будет никакого результата, поскольку тело быстро вернёт потери, с лихвой компенсировав вашу непоследовательность.
  3. Постановка цели для достижения здорового веса не обязательно должна сводиться к определённому весу, соответствующему «здоровому» диапазону ИМТ. Учёные рекомендуют начать с 5%, а после оставаться в таком состоянии хотя бы месяц. В целом, доверять стоит профессиональным диетологам, тогда как многие предпочитают слушать подруг. Как показывает практика, очень часто диета, которая принесла пользу одному человеку, подходит всем остальным. 
  4. Исследователи рекомендуют экспериментировать, но делать это без резких поворотов, ведь агрессивная диета почти всегда сопровождается возвращением всего потерянного веса. 
  5. Не забывайте, что всё это подходит только здоровым людям, тогда как многим любителям диет любые попытки похудеть идут только во вред.

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наука интересное здоровье диета
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