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Bublik1
Microsoft сломала Windows 10, но на этот раз пострадали владельцы процессоров Athlon и Core 2 Duo
Проблема с запуском стандартных приложений наблюдается только у владельцев процессоров 15-летней давности

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Windows 11 оказалась совсем не такой, как ожидали обычные пользователи. На самом деле новую операционную систему вообще никто не ждал, поэтому её появление восприняли с некоторым недопониманием. Напомним, во время анонса Windows 10 глава Microsoft заявил, что это будет последняя версия ОС. Отдельно отмечалось, что операционная система продолжит развиваться, а все новые функции позволят изменить понимание пользователей о компьютерах. Было сказано много рекламного мусора, ну а появление Windows 11 оказалось настолько неожиданным, что даже инсайдеры, которые получили информацию о релизе заранее, сомневались в правдивости озвученной информации. Похоже, новая ОС относительно неплохо расходится только на игровых компьютерах, ведь по данным Steam она установлена на 46% всех игровых системах сервиса. Что до корпоративного сектора и в целом настольного сегмента, то с момента релиза Windows 11 на ОС было переведено до 25% всех работающих систем. Цифры сильно разнятся и зависят от подсчётов той или иной аналитической компании, но вывод однозначен: новая операционная система стала провальной и не оправдала надежды Microsoft.

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Эксперты называют несколько причин происходящего. Если говорить о корпоративном сегменте, то здесь налицо банальная экономия. Системные требования у Windows 11 заметно выше, чем у Windows 10, а тратить десятки и даже сотни миллионов долларов на замену работающего парка компьютеров никто не хочет. Что до обычных пользователей, то новых функций у новой ОС слишком мало, поэтому люди предпочитают не обременять себя лишними движениями. Кто-то опасается потери личной информации. Другим просто лень экспериментировать. Как бы то ни было, но на Windows 10 сегодня находится подавляющее большинство компьютеров. Ну а поскольку требования к данной ОС довольно низкие, то она продолжает обслуживать старые процессоры, выпущенные 15 и даже 20 лет назад. Очевидно, что такое железо не поддерживает новую операционную систему, а в Microsoft мечтают подтолкнуть пользователей к покупке нового ноутбука или системного блока. Поскольку внутри часто уже находится Windows 11, то логика становится понятной. Похоже, напористость Софтверного гиганта на этот раз перешла все границы, поскольку после недавнего обновления безопасности на старых системах начались значительные проблемы. 

По данным портала Neowin, пользователи внезапно столкнулись с невозможностью запуска стандартных приложений в операционной системе. Проблема на данный момент наблюдается только в Windows 10, а количество людей, столкнувшихся со сбоем, постепенно растёт. Это подтверждается увеличением количества обсуждений на форумах Microsoft, посвящённых данной проблеме. Одна из недавно созданных тем уже насчитывает более 30 страниц комментариев. У многих пользователей возникает ошибка файловой системы (File System Error 2147219196) при попытке запустить любое стандартное приложение в Windows 10. Например, эта проблема проявляется при открытии встроенного приложения для просмотра фотографий. По сообщениям пользователей на форумах, аналогичная ошибка возникает при запуске «Калькулятора», «Центра отзывов», встроенного почтового клиента и других базовых программ Windows 10. Что любопытно, чаще всего проблема наблюдается у владельцев действительно старых компьютеров с процессорами AMD Athlon и Intel Core 2 Duo, которым уже более 15 лет. На момент написания данного материала Microsoft не признавала наличие проблемы с Windows 10. Компания не реагировала на жалобы пользователей, а общая картина ситуации оставалась неясной. 

Предполагается, что ситуация была вызвана недавним обновлением операционной системы, поэтому всем владельцам старых компьютеров рекомендуется игнорировать любые патчи и другие программные компоненты в «Центре обновлений». Кстати, сами обновления останутся бесплатными до октября 2025 года, а после этого за безопасность устаревающей операционной системы придётся доплачивать. В пользу данной версии свидетельствует тот факт, что ещё пару недель назад проблем с запуском базовых приложений в Windows 10 не наблюдалось. Некоторые блогеры и эксперты попытались воспроизвести указанные выше условия на тестовых компьютерах, но не смогли добиться проблем с запуском программного обеспечения. Вполне возможно, что кроме наличия старых процессоров существуют и другие условия, но эксперты о них не знают. Пока Microsoft не предоставила комментариев, пользователи выдвинули несколько теорий о причинах возникновения проблемы. По мнению некоторых, недавние обновления стандартных приложений Windows 10 сделали их зависимыми от инструкций, которые не поддерживаются старыми процессорами. Другие предполагают, что пользователи столкнулись с последствиями ошибки разработчиков, из-за которой устаревшее оборудование неспособно запускать последние версии приложений для Windows 10.

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Обе теории имеют право на существование, но вторая кажется более реалистичной, поскольку Microsoft не в первой ломать операционную систему. Лишь некоторые пользователи обвиняют Софтверного гиганта в намеренной порче программного обеспечения с целью принудить владельцев старого железа купить Windows 11 вместе с новым ПК. В данном случае хорошо лишь одно: рано или поздно проблема будет решена, поэтому стоит набраться терпения и подождать. 

#microsoft #windows 10
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