Информацией поделилась военная компания Raytheon

Власти США уже достаточно давно обвиняют китайские технологические компании в сотрудничестве с правительственными структурами. Первое время китайцы активно оправдывались, предоставляя широкому кругу экспертов доказательства, опровергающие подобные заявления. Несмотря на это американцы твёрдо стояли на своих позициях, находя всё новые причины для введения односторонних ограничений. Первыми полетели головы производителей продукции двойного назначения, а ZTE даже выплатила американцам $1 миллиард. Тогда казалось, что шанс договориться ещё есть, но сегодня отношения двух стран прошли точку невозврата. Взаимные претензии огромны, а перспектив к преодолению кризиса доверия нет. Мало того, если ещё недавно врагом номер 1 для блока НАТО признавался мировой терроризм, то сегодня на первой строчке фигурирует Китай, соседствующий там с Россией. Можно сказать, что маски сброшены, а время для честных игр прошло. Возможно, оно никогда и не наступало, но по крайней мере обе стороны старались придерживаться неких правил, тогда как сегодня все джентльменские способы ведения дел ушли в прошлое.

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Если недавно американские власти публично разграничивали бизнес и военную промышленность, то после использования спутникового интернета Илона Маска для обеспечения связи украинским солдатам, мирная инициатива Starlink потеряла статус гражданской. На самом деле в самой Америке даже сегодня об этом не принято говорить, поскольку факты вредят бизнесу, но всё сводится к тому, что утаить правду сложно, а со временем мы узнаем намного больше фактов использования правительством США коммерческих продуктов в своих целях. Пока же ознакомимся с любопытной информацией, свидетельствующей о том, что у полупроводниковых компаний просто нет выбора. Как стало известно военная компания Raytheon заключила контракт на разработку чипа следующего поколения, который будет использоваться в наземных и морских системах стратегического базирования. Контракт на сумму $20 миллионов был заключён через консорциум Advanced Resilient Trusted Systems, а в качестве одного из основных подрядчиков значится компания AMD.

Похоже, дядюшка Сэм сделал Лизе Су предложение, от которого было невозможно отказаться. Подробностей того, что собой представляет новая разработка, пока нет. Очевидно, что речь о засекреченной программе, а значит есть все основания предполагать, что мы узнаем больше данных только тогда, когда продукт будет полностью готов к массовому производству. Утверждается, что чип сможет преобразовывать радиочастотную энергию в цифровую информацию с увеличенной пропускной способностью и повышенными скоростями передачи данных. Результатом этого процесса станут новые возможности системы, обеспечивающие более высокую производительность, сниженное энергопотребление и уменьшенный вес. По мнению президента отдела передовых технологий Raytheon, сотрудничество с коммерческими структурами позволит активнее интегрировать передовые технологии в военную сферу. Колин Уилан уверен, что совместными усилиями будет создана полноценная платформа, возможности которой окажутся намного выше существующих аналогов. Это позволит солдатам армии США получить больше информированности о ходе боевых действий, улучшить взаимодействие между подразделениями и в целом повысить свою эффективность.

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Утверждается, что чип будет разработан с использованием новейших стандартов межсетевого взаимодействия на уровне кристалла, что позволит каждому чипсету достичь максимальной производительности и реализовать новые возможности системы. Чиплеты от коммерческих партнёров будут интегрированы в промежуточный преобразователь, который будет изготовлен компанией Raytheon с использованием отечественного процесса производства кремния 3D Universal Packaging в Ломпоке, Калифорния. Этот контракт будет реализован под эгидой Акселератора технологий национальной безопасности и управляться крановым подразделением Центра надводных боевых действий ВМС в Индиане. А вот чем именно будут заниматься инженеры AMD, и какой вклад в создание чипа внесёт эта компания, остаётся загадкой. Очевидно, что $20 миллионов – это не тот контракт, за который бы ухватилась Лиза Су. Прибыль от производства и продажи чипов для игровых консолей на два порядка превосходит потенциальный доход от военного контракта. Мало того, противостояние между Китаем и США рано или поздно закончится, а в портфолио AMD останется участие в разработке оружия. Обычно о подобных делах частные компании предпочитают умалчивать, но в данном случае информация стала известна благодаря пресс-релизу Raytheon. Представители красной команды и Лиза Су пока ничего не комментируют. Ну а тот факт, что журналисты обязательно будут задавать вопросы, не вызывает сомнений.