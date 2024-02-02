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Названы лучшие видеокарты 2024 года – продукция NVIDIA получила всего 2 места из 6 возможных
Изучаем мнение экспертов PC Gamer

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Очень часто мнение экспертов и обычных потребителей на тот или иной вопрос не сходится. Видавшие виды специалисты видят проблему под особым углом, где заметны не только достоинства и недостатки, но и скрытые характеристики. Например, при покупке видеокарты обыватели делают выбор исходя из цены и бренда. Иногда геймеры смотрят тесты, ну а погружаться в проблему глубоко готовы единицы. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию список из шести видеокарт, которые авторы портала PC Gamer называют лучшими в своём классе. Помните, что указанное ниже мнение не является эталонным и единственно верным, а значит у вас может быть собственная позиций. Не согласны с авторами PC Gamer – предлагайте более правильные решения в комментариях. 

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Прежде всего эксперты предлагают назвать лучшую видеокарту в общем зачёте, где деньги не имеют значения. Пожалуй, здесь всё очевидно, ведь полную и безоговорочную победу одерживает GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA быстрый и фактически лишён слабых сторон. На начальных этапах производства наблюдались проблемы с выгоранием соединительных кабелей, но неприятности давно ушли в прошлое. Сегодня GeForce RTX 4090 позволяет запускать любые игры в разрешении 4К. Что важно, вам не потребуется использовать технологии масштабирования, а трассировка лучей выжмет максимум из самых требовательных проектов последних лет. Видеокарта имеет 24 Гб видеопамяти, а её производительности хватит ещё как минимум на 4-5 лет. Цены стартуют с $2 000, а система должна соответствовать GeForce RTX 4090. Так, использовать её без мощного процессора не имеет смысла, не говоря уже о материнской плате и блоке питания. Ваши комплектующие должны выдерживать перегрузки, а значит конечная стоимость системы может легко перевалить за $5 000. 

Второй в списке значится номинация на лучшую видеокарту AMD. Здесь победу одерживает Radeon RX 7900 XTX, хотя есть большие сомнения, что перед нами самое удачное решение красной команды. Всё дело в том, что видеокарта не пользуется спросом, а энтузиасты предпочитают либо экономить, либо покупать GeForce RTX 4090. Radeon RX 7900 XTX получила 24 Гб видеопамяти и может похвастать высокой производительностью, но она всего лишь вторая в списке самых быстрых решений на рынке. AMD не стремится ничего менять, а в итоге таких видеокарт крайне мало в рознице, где полностью доминируют зелёные цвета. С недавнего времени Radeon RX 7900 XTX стала ещё менее привлекательной, ведь новая GeForce RTX 4080 Super предлагается за ту же цену. Ну а геймеры готовы взять меньше видеопамяти, но не останавливают свой выбор в пользу продукции от тётушки Су. 

Когда речь заходит о сегменте до $600, то безоговорочную победу одерживает GeForce RTX 4070 Super. Видеокарта поступила в продажу совсем недавно, но пользуется высоким спросом. Всё дело в том, что она оказалась значительно быстрее обычной GeForce RTX 4070 на целых 15%, при этом стоит всё те же $600. Многие наши читатели знают, что купить видеокарту в России за такую сумму не выйдет, но здесь причина в специфическом налогообложении в США. Во многих штатах в розничных сетях GeForce RTX 4070 Super продаётся за $750 и дороже, но в данном случае важно лишь то, что перед нами идеальное решение для игр в 2К. Почти идеальное. 

Всё дело в том, что звание лучшей видеокарты до $500 досталось Radeon RX 7800 XT. Рекомендованная стоимость данного продукта стартовала с $550, но после релиза GeForce RTX 4070 Super в компании AMD решили поиграть с ценовой политикой. Скидка в $50 доступна только в США, ну а в итоге можно купить очень мощную видеокарту с большой выгодой. Radeon RX 7800 XT получила 16 Гб видеопамяти и легко справляется с любыми играми в разрешении 2К. Она немного медленнее GeForce RTX 4070 Super, но разница в цене в $100 делает её привлекательной в своём сегменте. Пожалуй, если бы в российской рознице Radeon RX 7800 XT можно было бы встретить за 45 тысяч рублей, то она стала бы самой продаваемой видеокартой 2024 года. Ну а избалованные американцы привыкли к выгодным предложениям. 

Лучшим решением до $350 называется Radeon RX 6700 XT. Видеокарта была выпущена достаточно давно и относится к прошлому поколению, но это не снижает её достоинств. Особый интерес представляют 12 Гб видеопамяти, за счёт чего можно не беспокоиться о необходимости снижать настройки графики в требовательных играх. Видеокарта очень неплохая, но многие геймеры предпочитают покупать GeForce RTX 4060 Ti. Ну а последняя дороже и имеет только 8 Гб видеопамяти. Эксперты отмечают, что с такой видеокартой можно не беспокоиться о снижении графических настроек в 2К, хотя жизненный цикл Radeon RX 6700 XT и не будет таким длительным как у более дорогих решений из списка выше. Видеокарта называется лучшей по соотношению цены и быстродействия и идеально вписывается в сегмент до $350. 

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Ну и лучшей бюджетной видеокартой 2024 года признана Radeon RX 7600. Сегодня в США данный графический чип можно купить за $250, но по своим характеристикам это лучшее решение для нетребовательных геймеров. Видеокарта отлично справляется с запуском игр в 1080р и имеет 8 Гб видеопамяти. Она энергоэффективная и обходит даже более дорогие продукты NVIDIA. Например, она примерно соответствует по скоростным показателям GeForce RTX 4060, но продаётся с большим дисконтом. Главная проблема Radeon RX 7600 заключается в том, что она не принесла увеличения производительности между поколениями. Увы, но это общая проблема рынка игровых видеокарт, а значит нужно смотреть на другие показатели.

#nvidia #видеокарты
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