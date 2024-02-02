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Bublik1
Исследователи из Morse Micro разогнали роутер Wi-Fi и добились передачи сигнала на 2.9 километра
Представители компании не указывают, когда подобные устройства появятся в продаже

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Многие наши читатели знают, как сложно бывает настроить нормальную работу домашней беспроводной сети. Особенно проблема актуальна, если у вас частный дом, где есть несколько этажей. Мало того, нужно ещё позаботиться о летней кухне и добиться стабильной работы во дворе. Не исключено, что во время приготовления шашлыков вам захочется посидеть в интернете. Автор данного материала в настоящее время использует беспроводной 4G-роутер, в котором находится Сим-карта. Наиболее удобная комната для работы располагается по другую сторону от улицы, а окна ведут во двор. Есть комната на другой стороне, выходящая на улицу, а после тестирования выяснилось, что скорость работы в первом случае снижается до 50-80 Мбит/с, тогда как во втором можно получить 150-200 Мбит/с. Решение было найдено при помощи прокладывания дополнительного кабеля, который соединил беспроводной роутер с ноутбуком, а в итоге пришлось повозиться с тем, чтобы провода никому не мешали. Просто так поставить роутер в комнате, выходящей на улицу не удалось, ведь расстояние между помещениями значительное, а в результате теряется большая часть сигнала. Похоже, стены дома сделаны слишком качественно, ну а в итоге всё работает без нареканий, но при помощи традиционного кабеля. 

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Словом, Wi-Fi не идеален, но других вариантов всё равно нет. Или есть, о чём сообщили специалисты компании Morse Micro. Сотрудники этой организации специализируются на беспроводных технологиях и совсем недавно опубликовали результаты исследования с технологией HaLow. Указывается, что речь идёт о новом стандарте Wi-Fi, а главная задача заключалась в определении того, насколько далеко может добивать сигнал, и на каком расстоянии данные будут читаемы при помощи беспроводного устройства. Судя по всему, результаты впечатлили даже самих разработчиков, ведь в ходе эксперимента удалось установить связь между устройствами, находящимися на расстоянии 2.9 километра друг от друга. Для обычных Wi-Fi сетей это невозможно, так как они работают на коротких расстояниях и чувствительны к препятствиям. Как уже было сказано выше, даже несколько стен способны в значительной мере погасить сигнал беспроводной сети, ну а многие выходят из положения за счёт специальных антенн, увеличивающих дальность сигнала Wi-Fi сигнала. Несмотря на неплохие показатели, антенны так и не получили широкого распространения, ну а результаты эксперимента вызывают скромный оптимизм. Исследователи признают, что им удалось невозможное, ведь ещё никто не передавал сигнал на такое большое расстояние, но сомневаются в том, что в ближайшее время технология станет интересна потенциальным потребителям. 

Всё дело в эффективности, ну а это ключевой показатель, на который стоит обращать внимание. Согласно итогам исследования, рекорд не обошёлся без значительных потерь. Так, на расстоянии 500 метров скорость передачи данных составила 11 Мбит/с. К сожалению, в прессе нет информации о том, какой была изначальная скорость, но после увеличения расстояния между приёмниками, потери увеличились. Так, на максимальной дальности в 2.9 километра, скорость с трудом достигала 1 Мбит/с, что сегодня не подходит даже для просмотра фильма в онлайне. Теоретически, технология может найти своё применение в промышленных устройствах, где нужно передавать данные между удалёнными объектами. 1 Мбит/с при постоянном подключении будет достаточно для текстовой информации, а также небольших изображений. В этом случае можно было бы снизить затраты на подключение дополнительного интернета, а особенно заметна выгода при построении беспроводных сетей в рамках одной крупной компании или торгового центра. 

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Интересна технология может быть там, где доступ к сотовым сетям ограничен, но требуется совершать аудио-звонки, выполняя консультационные услуги или другие похожие задачи. Эксперты напоминают, что технология HaLow полагается на стандарт связи 802.11ah. Несмотря на то, что он появился несколько лет назад, применение его сильно ограничено. HaLow может найти широкое применение в Интернете вещей, где устройства часто находятся на большом расстоянии друг от друга и не всегда могут использовать сотовую связь. Wi-Fi 802.11ah работает на частоте 900 МГц и обладает низким энергопотреблением. Что интересно, все необходимые устройства для работы стандарта HaLow, уже можно встретить в продаже, а некоторые из них даже имеют все необходимые сертификаты для массового производства. Например, чип MM6108 от Morse Micro, использованный в эксперименте, уже получил соответствующие лицензии. Исследователи полагают, что на следующем этапе эксперимента будет поставлена задача повысить стабильность связи и снижение потерь при передаче информации. Ну а когда нечто подобное станет доступно в магазинах, представители Morse Micro умалчивают. 

#технологии #интересное #wi-fi
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