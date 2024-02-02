Французские журналисты приводят данные МВФ, согласно которым в 2024 году экономика РФ вырастет на 2.6%

Многие эксперты полагают, что США многие месяцы, а может и годы готовились к введению санкций против России. Проводились консультации с союзниками в Европе, а также крупными компаниями по всему миру. Именно это объясняет внезапность и активное наращивание санкционного давления в первые месяцы после начала СВО. Возможно, если бы всё пошло по плану, а Киев удалось бы взять за несколько недель, то мы бы уже жили в более спокойном мире, но не всем планам суждено сбыться. Что до санкций, то они не ослабевают, а в настоящее время в Вашингтоне и Брюсселе пытаются создать новые ведомства. Сотрудники подобных организаций получат широкие полномочия и будут следить за тем, как крупные компании и целые страны выполняют взятые на себя обязательства. Например, ранее США договорились с определённой страной относительно ограничений на поставки в Россию комплектующих для компьютеров или обычной косметики. Выясняется, что условия не соблюдаются, ну а специальный человек лично проконтролирует положение дел и окажет давление на лидера данной страны. Как всё это будет выглядеть, сказать сложно, но пока всё идёт к тому, что санкции не оказали существенного влияния на российскую экономику. Именно об этом с грустью пишут во французской Le Figaro.

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Журналисты напомнили, что не так давно Международный валютный фонд улучшил свои прогнозы для российской экономики на 2024 год. Заявление стало крайне неожиданным и неприятным для Европы и США, которые надеялись увидеть стагнацию экономики РФ, падение курса рубля и другие негативные факторы для всей финансовой системы. Вот только представители МВФ рисуют прямо противоположную картину. Оказывается, экономический рост России на 2024 год оценивается в пределах 2.6%, что в несколько раз превышает ранее озвученные цифры, опубликованные американскими аналитиками. Что удивительно, даже в российском Центробанке называют более скромные прогнозы и предполагают, что экономический рост за 2024 год не превысит 1.5%. Французские журналисты считают, что неожиданный рост экономики России был сформирован на фоне быстрых темпов восстановления от влияния санкций в 2023 году. Фактически, ограничения больше не действуют, а обычные жители почти не заметили снижения поставок санкционной продукции.

В издании напоминают, что виной всему параллельный импорт, позволяющий доставлять в Россию не только одежду и косметику европейских брендов, но и электронные компоненты. Особенно тревожат ребят из Le Figaro поставки процессоров и другой продукции полупроводникового сектора, что позволяет не прекращать выпуск оружия и увеличивать поставки дронов на СВО. Не сработали санкции и против газового и нефтяного сектора России. Власти сумели переориентировать поставки, а в результате потолок цен не работает, ведь только Китай в среднем платил за 1 баррель нефти $77 в 2023 году. Поставки трубного газа резко снизились, но вместо этого Россия наращивает продажи сжиженного газа, а немалая часть нефти, которую сегодня доставляют в Европу, имеет российское происхождение. В результате закупки через третьи страны «чёрное золото» обходится европейцам ощутимо дороже, чем в 2021 году, тогда как российская сторона получает ровно столько же, как и до введения санкций. В Le Figaro констатируют, что индустриальный сектор стал стержнем роста экономики благодаря инвестициям в военно-промышленный комплекс. Государственные заказы, связанные с военными нуждами, стали одним из ключевых факторов ускоренного роста в обрабатывающей промышленности.

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За 2023 год Россия произвела и продала стали на внутреннем и внешних рынках не меньше, чем за 2021, а формирование новых рынков сбыта в Азии способствует росту доходов. Внутри страны российские компании успешно избегают санкций, сотрудничая с китайскими и индийскими бизнесменами. В Le Figaro полагают, что есть некоторые свидетельства возможного перегрева экономики. Якобы, высокие расходы на оборонный сектор и повышение процентных ставок не идут на пользу покупательской способности населения, а впереди целый ворох негативных долгосрочных последствий. Например, остаётся угроза оттока высококвалифицированных специалистов, ну а перспективы сокращения промышленного потенциала могут стать вызовом для российской экономики в будущем. Ничего конкретного сказано не было, ну а французские журналисты апеллируют к тому, что санкции продолжат усиливаться.