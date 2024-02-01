Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Reuters: NVIDIA снижает цены на видеокарты для обучения ИИ в Китае
NVIDIA приходится идти на крайние меры, ведь продукция стала продаваться намного хуже прогнозов

реклама

Ещё недавно NVIDIA занимала 90% рынка вычислительной графики в Китае. Данное направление стремительно развивается, а высокий спрос на видеокарты привёл к удорожанию высокопроизводительных решений. И всё бы ничего, если бы вдруг в США не решили наложить на Китай санкции. В Белом доме предполагали, что таким образом замедлят технологическую отрасль Поднебесной, но в итоге решение привело к прямо противоположным последствиям.

Даже сегодня NVIDIA остаётся лидером, но позиции американской компании подвергаются штурму со стороны местных производителей. Особенно активно наращивает выпуск высокопроизводительных решений Huawei. Судя по тому, как развиваются события, в ближайшие годы Дженсену Хуангу придётся потуже затягивать пояса, ведь ни один из кандидатов на пост президента не намерен договариваться с китайцами. Вместо этого готовятся ещё более суровые ограничения, ну а китайские компании начали приспосабливаться к санкциям и намерены полностью решить проблему импортозамещения. 

реклама

По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники, хорошо знакомые с положением на китайском рынке, NVIDIA предпринимает дополнительные меры для удержания продаж на текущем уровне. С этой целью была существенно снижена отпускная стоимость видеокарты H20. Напомним, речь идёт о графическом ускорителе, который имеет широкий спектр применения и отлично подходит для обучения ИИ. Это самое мощное решение, которое разрешено к экспорту в Китай, ну а ещё недавно местные компании месяцами стояли в очередь за H20. Там были готовы платить любые деньги, но с выходом Ascend 910B от Huawei всё круто изменилось. Как оказалось, графический чип NVIDIA не только дороже, но ещё и медленнее аналога от Huawei в целом ряде задач. Мало того, китайские покупатели опасаются того, что США и дальше будут усложнять им жизнь, а значит остро встанет проблема масштабирования действующих систем. Немаловажное значение играет патриотизм, ну а в результате NVIDIA пришлось сбросить цены. Сегодня H20 продаётся в диапазоне от 12 000 долларов до 15 000 долларов за единицу, тогда как Ascend 910B предлагается за 16 900 долларов. Не так давно наблюдалась прямо противоположная ситуация, когда продукция Huawei казалась более выгодной. 

Представители NVIDIA ничего не комментируют, опасаясь негативной реакции со стороны дядюшки Сэма. Американские власти и без того навредили бизнесу компании, но эксперты уверены, что в будущем Дженсену Хуангу придётся пересматривать модель продаж, удалив из неё китайских потребителей. Что до H20, то дистрибьюторы готовы начать поставки уже в первом квартале 2024 умеренными партиями, и полностью удовлетворить спрос крупных центров по обработке данных к концу второго квартала текущего года. В сети можно встретить массу тестов, но суть сводится к тому, что продукция NVIDIA обладает важными преимуществами в области пропускной способности шины памяти и других соединений. Благодаря этому более мощный Ascend 910B в режиме FP32 отходит на второй план в некоторых других задачах. Особенно отставание графического чипа Huawei заметно в области обучения ИИ. Кроме того, когда нужно собрать большую системы из сотен графических чипов, то скорость передачи данных внутри сервера становится ключевым фактором, ну а здесь NVIDIA вырывается вперёд. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эксперты полагают, что в следующем поколении Huawei не удастся окончательно догнать и перегнать американский флагман. Проблема заключается в отграниченном доступе к высокопроизводительной видеопамяти и ряду других компонентов. Кроме того, Ascend 910B не может похвастать использованием 4-нм технологических норм, поэтому отстаёт также по энергопотреблению. Многое будет зависеть от того, насколько быстро китайский компании освоят 5-нм узел. Если это случится в 2024 году, то уже в 2025 нас может ждать появление более скоростной видеопамяти китайского производства. Также за счёт этого улучшится энергопотребление и общая производительность графического процессора Huawei. Вопросов пока слишком много, но всё сводится к тому, какую долю рынка Поднебесной в конечном итоге будет занимать NVIDIA. Не исключено, что места американцам там не будет. Не стоит забывать, что в результате действующих ограничений, Дженсену Хуангу придётся сильно урезать новый флагман, который может поступить в продажу в 2024 году. Таково требование дядюшки Сэма, который позабыл о том, откуда бюджет получает триллионы долларов. 

#nvidia #видеокарты #huawei #технологии #h20 #ascend 910b
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
12
Физики обнаружили обратимость материального времени – молекулы стекла совершают временные колебания
11
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
Украинские формирования начали испытывать новый наземный ударный дрон Железный
2
100 танков получит Украина от Кувейта
9
В Ульяновске новые версии тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А будут собирать как на конвейере
2
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
+
Тюмень готовится к возведению ряда эстакад и пары транспортных узлов
+
"Росатом" отрабатывает производство изотопа азот-15 для применения в ядерных реакторах будущего
+
Ростех: Будущий ПАК ДА заменит Ту-95 и будет преодолевать рубежи ПВО НАТО незамеченным
3
Вышло новое обновление для EA FC 24
1
Intel выпустит еще одно поколение процессоров для сокета LGA 1700
7
Sony заработала больше, чем Samsung впервые за 24 года
2
Легендарный Lamborghini Diablo VT 1997 года, принадлежащий Трампу, продали за 1 млн долларов
+
Новый инструмент, защищающий изображения от алгоритмов ИИ был скачан 250 000 раз всего за 5 дней
3
Мемкоин NLINK вырос на 3400% после успешной имплантации устройства Neuralink
1
Инсайдер опубликовал характеристики камеры флагманской модели Sony Xperia 1 VI
2
Apple разочарует тех, кто ожидает изменений в дизайне iPhone 16
1
Многие видеокарты NVIDIA теперь поддерживают до 8 одновременных сессий кодирования NVENC
1
Samsung представила видео «Emma Myers in Seoul», демонстрируя возможности камеры Galaxy S24 Ultra
1

Популярные статьи

Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
53
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
28
Graven: абсолютно бестолковый ретро-шутер с безобразной оптимизацией
+
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
26
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
9
Почему Linux не для игр на примере игры 7 Days to Die
11
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
71
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
1
Тула-200 – "дедушка" русских мотороллеров
3
ЕС не удалось убедить страны Юго-Восточной Азии осудить спецоперацию России на Украине
3

Сейчас обсуждают

daem0ns
20:34
эта шайтан-арба. которая тащила больше чем сама весит, раза в два. Я раз от жадности нагрузил халявных кирпичей. Потом посчитал - вышел вес около 700 кг. Ввиду своё лёгкости, Муравей пролазил там, г...
Тула-200 – "дедушка" русских мотороллеров
Alejandro Co.
20:31
> Перешёл на производительный ноутбук > Недопроц ш5 прошлых поколений с U индексом и немощной встройкой От стареньких маков года от 2017 в размере от 15" было бы больше смысла. А так эксперимент изна...
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
Ilikethat
20:31
Современный вариант средневековой "проблемы" - сколько ангелов поместится на острие иглы. В обеих случаях проверить этот бред нельзя. А пока за такие "научные" исследования платят, нужно выдавать "рез...
Моделирования показало, что Вселенная может обладать сознанием
daem0ns
20:26
вот так фотка двух уродов более информативна!!! LOL
Полиция Финляндии запрещает волонтёрам помогать ВСУ
Бахтиёр Кудратуллаев
20:16
ты амудня с rx 6800 тыщ ошибок драйвера. чё ты ваще знаешь
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
Китя.
20:15
Тебе ли при стрим и про ИИ говорить. Гремишь бутылками каждый день.
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
Бахтиёр Кудратуллаев
20:05
да говно твоя фэсэар. если по факту. dlss топ картинка, и не мылит хотябы.. + твоя амуде в стриме на мёртвом кодеке AV1 + ии сосёт и просит ещё хватит?
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
Александр Самоваров
20:04
Как показала эта зима, в РФ удачно выходят прорывы канализации и прочих сетей....
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
Profit
20:03
игра вполне была норм. А ролики кринжовые делать - это вообще классика японца-гения ))))))))
Хидео Кодзима показал первый геймплейный трейлер Death Stranding 2
Аркадий Еремеев
20:03
"Новый камень отлично подходит для апгрейда, а также в качестве игровой системы для разрешения 1080р и 2К" Как раз таки наоборот, для 2к и 4к. Для 1080 нужен более быстрый проц
Опубликованы первые тесты нового Ryzen 7 5700X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем