NVIDIA приходится идти на крайние меры, ведь продукция стала продаваться намного хуже прогнозов

Ещё недавно NVIDIA занимала 90% рынка вычислительной графики в Китае. Данное направление стремительно развивается, а высокий спрос на видеокарты привёл к удорожанию высокопроизводительных решений. И всё бы ничего, если бы вдруг в США не решили наложить на Китай санкции. В Белом доме предполагали, что таким образом замедлят технологическую отрасль Поднебесной, но в итоге решение привело к прямо противоположным последствиям.

Даже сегодня NVIDIA остаётся лидером, но позиции американской компании подвергаются штурму со стороны местных производителей. Особенно активно наращивает выпуск высокопроизводительных решений Huawei. Судя по тому, как развиваются события, в ближайшие годы Дженсену Хуангу придётся потуже затягивать пояса, ведь ни один из кандидатов на пост президента не намерен договариваться с китайцами. Вместо этого готовятся ещё более суровые ограничения, ну а китайские компании начали приспосабливаться к санкциям и намерены полностью решить проблему импортозамещения.

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По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники, хорошо знакомые с положением на китайском рынке, NVIDIA предпринимает дополнительные меры для удержания продаж на текущем уровне. С этой целью была существенно снижена отпускная стоимость видеокарты H20. Напомним, речь идёт о графическом ускорителе, который имеет широкий спектр применения и отлично подходит для обучения ИИ. Это самое мощное решение, которое разрешено к экспорту в Китай, ну а ещё недавно местные компании месяцами стояли в очередь за H20. Там были готовы платить любые деньги, но с выходом Ascend 910B от Huawei всё круто изменилось. Как оказалось, графический чип NVIDIA не только дороже, но ещё и медленнее аналога от Huawei в целом ряде задач. Мало того, китайские покупатели опасаются того, что США и дальше будут усложнять им жизнь, а значит остро встанет проблема масштабирования действующих систем. Немаловажное значение играет патриотизм, ну а в результате NVIDIA пришлось сбросить цены. Сегодня H20 продаётся в диапазоне от 12 000 долларов до 15 000 долларов за единицу, тогда как Ascend 910B предлагается за 16 900 долларов. Не так давно наблюдалась прямо противоположная ситуация, когда продукция Huawei казалась более выгодной.

Представители NVIDIA ничего не комментируют, опасаясь негативной реакции со стороны дядюшки Сэма. Американские власти и без того навредили бизнесу компании, но эксперты уверены, что в будущем Дженсену Хуангу придётся пересматривать модель продаж, удалив из неё китайских потребителей. Что до H20, то дистрибьюторы готовы начать поставки уже в первом квартале 2024 умеренными партиями, и полностью удовлетворить спрос крупных центров по обработке данных к концу второго квартала текущего года. В сети можно встретить массу тестов, но суть сводится к тому, что продукция NVIDIA обладает важными преимуществами в области пропускной способности шины памяти и других соединений. Благодаря этому более мощный Ascend 910B в режиме FP32 отходит на второй план в некоторых других задачах. Особенно отставание графического чипа Huawei заметно в области обучения ИИ. Кроме того, когда нужно собрать большую системы из сотен графических чипов, то скорость передачи данных внутри сервера становится ключевым фактором, ну а здесь NVIDIA вырывается вперёд.

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Эксперты полагают, что в следующем поколении Huawei не удастся окончательно догнать и перегнать американский флагман. Проблема заключается в отграниченном доступе к высокопроизводительной видеопамяти и ряду других компонентов. Кроме того, Ascend 910B не может похвастать использованием 4-нм технологических норм, поэтому отстаёт также по энергопотреблению. Многое будет зависеть от того, насколько быстро китайский компании освоят 5-нм узел. Если это случится в 2024 году, то уже в 2025 нас может ждать появление более скоростной видеопамяти китайского производства. Также за счёт этого улучшится энергопотребление и общая производительность графического процессора Huawei. Вопросов пока слишком много, но всё сводится к тому, какую долю рынка Поднебесной в конечном итоге будет занимать NVIDIA. Не исключено, что места американцам там не будет. Не стоит забывать, что в результате действующих ограничений, Дженсену Хуангу придётся сильно урезать новый флагман, который может поступить в продажу в 2024 году. Таково требование дядюшки Сэма, который позабыл о том, откуда бюджет получает триллионы долларов.