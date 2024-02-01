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31 января стартовали междурядные продажи гибридных процессоров Ryzen 8000G. На этот раз AMD не стала вводить ограничения, а значит два наиболее мощных камня могут купить все желающие.
Ryzen 7 8700G представляет собой наиболее производительное решение в линейке. Он получил 8 ядер и может разгоняться до 5.1 ГГц. На некоторых сайтах появились заметки, авторы которых приводят нелицеприятные данные. Оказывается, с целым рядом материнских плат Ryzen 7 8700G ведёт себя не лучшим образом. Камень теряет тактовую частоту, греется и работает не так, как ожидалось. Предполагается, что проблема носит программный характер и будет устранена, но это не исправит общего разочарования экспертов. Всё дело в том, что обещания AMD оказались излишне оптимистичными, а в итоге встроенная графика процессора Ryzen 7 8700G примерно на 30% уступает дискретной видеокарте GeForce GTX 1650.
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Это не значит, что запускать игры с Ryzen 7 8700G не получится, но он точно будет не такой быстрый, как предполагали многие эксперты. Что любопытно, технологические сайты по всему миру были так заняты изучением результатов тестирования Ryzen 7 8700G, что совершенно забыли о том, что 31 января стартовали продажи процессоров Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT. Не исключено, что причина заключается в том, что в тот же день в продажу поступила GeForce RTX 4080 Super. Видеокарта заняла ведущие строчки обзоров и привлекла слишком много внимания.
Что же, последние два процессора нам не очень интересны, поскольку речь идёт о довольно посредственных решениях. Единственное, что может заинтересовать вас в покупке Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT – это встроенная графика. Камня стоят недорого и могут стать неплохим компромиссом для тех, кто предпочитает не играть в требовательные новинки. Ну а Ryzen 7 5700X3D – это совершенно другой уровень, способный привлечь как массового потребителя, так и экономных энтузиастов.
Прежде всего стоит напомнить, что речь идёт о процессоре, который предназначен для сокета АМ4. Если вы ещё помните, то платформа появилась 6 лет назад и до сих пор продолжает оставаться актуальной. Камень создан на архитектуре Zen 3 с использованием технологии 3D V-Cache, поэтому может считаться идеальным продуктом для создания игровой станции. Главным его минусом остаётся низкая тактовая частота. Так, Ryzen 7 5700X3D сможет разгоняться не выше 4.1 ГГц, что по современным меркам считается крайне низким показателем. Он станет прямым конкурентом для Ryzen 7 5800X3D, который имеет тактовую частоту 4.5 ГГц и на старте продаж оценивался в 450 долларов. Ну а Ryzen 7 5700X3D можно купить в крупных американских магазинах за 249 долларов, что делает его прямым конкурентом для целого ряда процессоров Intel. Тестов в интернете пока немного, но некоторые всё же доступны, а значит самое время познакомить с новинкой детальнее.
Если сравнивать новинку AMD с Core i5-12600KF, то можно обнаружить превосходство последнего в нескольких играх, хотя в большинстве Ryzen 7 5700X3D вырывается вперёд с некоторым отрывом. Что до более нового Core i5-13600KF, то этот камень Intel оказывается слегка быстрее новинки от тётушки Су. Игровых тестов слишком мало, а показатели выглядят немного странно. И всё же, за Ryzen 7 5700X3D просят 250 долларов, тогда как Core i5-13600KF оценивается в 285 долларов. Но дело не только в 35 долларах, которые можно сэкономить без потери производительности. Секрет успеха Ryzen 7 5700X3D заключается в указанной выше поддержке сокета АМ4. Предположим, что много лет назад вы купили процессор Ryzen 5 1600Х с материнской платой В450. Систему нужно давно менять, а владельцы компьютеров на базе процессоров Intel вынуждены ощутимо потратиться. Ну а в случае с Ryzen 7 5700X3D вас полностью устроит старая материнская плата. Потребуется обновить BIOS, после чего новинка без проблем заработает на старой материнской плате.
Эксперты отмечают, что добиться быстродействия флагманов 2023 года уже не получится, но за 250 долларов таких планов и не было. Новый камень отлично подходит для апгрейда, а также в качестве игровой системы для разрешения 1080р и 2К. Как только Ryzen 7 5700X3D появится в российской рознице, мы обязательно его изучим детальнее, ну а пока купить новинку могут жители Европы и США. По мнению инсайдеров, Ryzen 7 5700X3D примерно на 7-9% уступает более дорогому Ryzen 7 5800X3D. Пожалуй, разница будет заметна только в синтетических тестах, тогда как геймеры могут попытаться немного сэкономить.