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Bublik1
Опубликованы первые тесты нового Ryzen 7 5700X3D
Релиз Ryzen 7 5700X3D прошёл незаметно, а тестов пока слишком мало

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31 января стартовали междурядные продажи гибридных процессоров Ryzen 8000G. На этот раз AMD не стала вводить ограничения, а значит два наиболее мощных камня могут купить все желающие.

Ryzen 7 8700G представляет собой наиболее производительное решение в линейке. Он получил 8 ядер и может разгоняться до 5.1 ГГц. На некоторых сайтах появились заметки, авторы которых приводят нелицеприятные данные. Оказывается, с целым рядом материнских плат Ryzen 7 8700G ведёт себя не лучшим образом. Камень теряет тактовую частоту, греется и работает не так, как ожидалось. Предполагается, что проблема носит программный характер и будет устранена, но это не исправит общего разочарования экспертов. Всё дело в том, что обещания AMD оказались излишне оптимистичными, а в итоге встроенная графика процессора Ryzen 7 8700G примерно на 30% уступает дискретной видеокарте GeForce GTX 1650. 

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Это не значит, что запускать игры с Ryzen 7 8700G не получится, но он точно будет не такой быстрый, как предполагали многие эксперты. Что любопытно, технологические сайты по всему миру были так заняты изучением результатов тестирования Ryzen 7 8700G, что совершенно забыли о том, что 31 января стартовали продажи процессоров Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT. Не исключено, что причина заключается в том, что в тот же день в продажу поступила GeForce RTX 4080 Super. Видеокарта заняла ведущие строчки обзоров и привлекла слишком много внимания.

Что же, последние два процессора нам не очень интересны, поскольку речь идёт о довольно посредственных решениях. Единственное, что может заинтересовать вас в покупке Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT – это встроенная графика. Камня стоят недорого и могут стать неплохим компромиссом для тех, кто предпочитает не играть в требовательные новинки. Ну а Ryzen 7 5700X3D – это совершенно другой уровень, способный привлечь как массового потребителя, так и экономных энтузиастов. 

Прежде всего стоит напомнить, что речь идёт о процессоре, который предназначен для сокета АМ4. Если вы ещё помните, то платформа появилась 6 лет назад и до сих пор продолжает оставаться актуальной. Камень создан на архитектуре Zen 3 с использованием технологии 3D V-Cache, поэтому может считаться идеальным продуктом для создания игровой станции. Главным его минусом остаётся низкая тактовая частота. Так, Ryzen 7 5700X3D сможет разгоняться не выше 4.1 ГГц, что по современным меркам считается крайне низким показателем. Он станет прямым конкурентом для Ryzen 7 5800X3D, который имеет тактовую частоту 4.5 ГГц и на старте продаж оценивался в 450 долларов. Ну а Ryzen 7 5700X3D можно купить в крупных американских магазинах за 249 долларов, что делает его прямым конкурентом для целого ряда процессоров Intel. Тестов в интернете пока немного, но некоторые всё же доступны, а значит самое время познакомить с новинкой детальнее. 

Если сравнивать новинку AMD с Core i5-12600KF, то можно обнаружить превосходство последнего в нескольких играх, хотя в большинстве Ryzen 7 5700X3D вырывается вперёд с некоторым отрывом. Что до более нового Core i5-13600KF, то этот камень Intel оказывается слегка быстрее новинки от тётушки Су. Игровых тестов слишком мало, а показатели выглядят немного странно. И всё же, за Ryzen 7 5700X3D просят 250 долларов, тогда как Core i5-13600KF оценивается в 285 долларов. Но дело не только в 35 долларах, которые можно сэкономить без потери производительности. Секрет успеха Ryzen 7 5700X3D заключается в указанной выше поддержке сокета АМ4. Предположим, что много лет назад вы купили процессор Ryzen 5 1600Х с материнской платой В450. Систему нужно давно менять, а владельцы компьютеров на базе процессоров Intel вынуждены ощутимо потратиться. Ну а в случае с Ryzen 7 5700X3D вас полностью устроит старая материнская плата. Потребуется обновить BIOS, после чего новинка без проблем заработает на старой материнской плате.

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Эксперты отмечают, что добиться быстродействия флагманов 2023 года уже не получится, но за 250 долларов таких планов и не было. Новый камень отлично подходит для апгрейда, а также в качестве игровой системы для разрешения 1080р и 2К. Как только Ryzen 7 5700X3D появится в российской рознице, мы обязательно его изучим детальнее, ну а пока купить новинку могут жители Европы и США. По мнению инсайдеров, Ryzen 7 5700X3D примерно на 7-9% уступает более дорогому Ryzen 7 5800X3D. Пожалуй, разница будет заметна только в синтетических тестах, тогда как геймеры могут попытаться немного сэкономить. 

#процессоры #ryzen 7 5700x3d
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Опубликованы первые тесты нового Ryzen 7 5700X3D
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