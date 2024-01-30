Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Ryzen 7 8700G разочаровал экспертов – встроенная графика уступила видеокарте GeForce GTX 1650 30%
Уже завтра процессор появится на полках европейских и американских магазинов

реклама

Уже завтра стартуют международные продажи новой линейки гибридных процессоров Ryzen 8000G. Согласно предварительным данным, новинки обходят камни прошлого поколения примерно на 30%, а всё это довольно неплохо, учитывая вполне демократичные ценники. 30 января было снято эмбарго на публикацию тестов от крупных компьютерных порталов, что позволило более точно оценить быстродействие новинок и понять, насколько правдивыми оказались обещания представителей AMD. Напомним, ещё недавно инсайдеры уверяли, что процессоры серии Ryzen 8000G предложат революционный скачок, позволяя играть во все игры в 1080р на максимальных настройках графики. Чуда не произошло, ну а красные заверили прессу в том, что интегрированная графика в Ryzen 7 8700G по своим скоростным характеристикам окажется равна дискретной GeForce GTX 1650. Поскольку речь идёт о самой бюджетной игровой видеокарте на рынке, то никто не стал сомневаться в подобных заявлениях. Похоже, всё намного хуже, чем пытались представить ребята из красной команды. 

реклама

Наибольший интерес представляют 8-ядерный Ryzen 7 8700G и 6-ядерный Ryzen 6 8600G. Оба включают ядра Zen 4 и интегрированную графику RDNA3. Ryzen 7 8700G способен разгоняться до 5.1 ГГц и включает целых 12 исполнительных блоков или 768 потоковых процессоров. Тактовая частота графического ядра способна подниматься до 2.9 ГГц, а стоит такое чудо технологической мысли $329. Именно здесь можно встретить флагманскую графику Radeon 780M, тогда как Ryzen 5 8600G включает 8 исполнительных блоков или 512 потоковых процессоров. 6-ядерный камень получил графическое ядро Radeon 760M и стоит $229. Он может разгоняться до 5 ГГц, что делает его довольно неплохим представителем среднего класса, способным удовлетворить запросы нетребовательных геймеров. Европейская цена (и тем более российская) будет выше, но в данном случае мы остановимся на официальной в долларах США, поскольку обычно принято сравнивать именно этот показатель. 

Что же, эксперты уже протестировали Ryzen 7 8700G и пришли к выводу, что он даже близко не может соревноваться с дискретными видеокартами. В качестве оппонента была выбрана связка Core i5-12500 и GeForce GTX 1650, которая оказалась на 31% быстрее, чем Ryzen 7 8700G со своей интегрированной Radeon 780M. Мало того, даже когда в порядке эксперимента было решено сравнить быстродействие нового процессора со связкой Ryzen 5 7500F и дискретной Radeon RX 6400, то подтвердилось отставание на 30%. Важно учитывать, что стоимость сборки из процессора и видеокарты примерно на $50 ниже, чем оценён Ryzen 7 8700G, поэтому экспертам новый камень кажется весьма сомнительным. Несмотря на такие неутешительные выводы, Ryzen 7 8700G всё же можно использовать в качестве игрового решения. Например, в Cyberpunk 2077 встроенная графика выдаёт около 30 кадров в секунду, хотя настройки придётся поставить на минимум. Но это в 1080р, тогда как в разрешении 900р уже можно получить больше 30 кадров в секунду. Эксперты отмечают, что прорыва не произошло, поэтому рассматривать Ryzen 7 8700G в качестве замены дискретной видеокарты стоит только в том случае, если вас устраивают низкие настройки графики или вы предпочитаете онлайн-шутеры. Так, в Counter Strike 2 процессор выдаёт больше 100 кадров в секунду, а в Dota 2 перевалил за 65 fps. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Если перейти к тестам самого процессора, то удалось выяснить, что Ryzen 7 8700G примерно соответствует по скорости Core i5-12600K и немного уступает Ryzen 7 7700. А вот Ryzen 5 8600G выдаёт такую же скорость, как и бюджетный Ryzen 5 7500F. Он также может конкурировать с Ryzen 5 5600X и Core i5-13400F, но последнее сравнение точно не идёт на пользу новому камню, поскольку сам Ryzen 5 8600G основан на более современной архитектуре и по более тонкому технологическому процессу. Словом, оба процессора можно назвать спокойной эволюцией, ведь ничего революционного в данном случае не случилось. Что любопытно, они очень сильно зависят от скоростных показателей оперативной памяти. Эксперты доказали, что если заменить DDR5-5200 на DDR5-7200, то можно получить прибавку как минимум в 10%, а в случае разгона оперативной памяти и правильной настройки таймингов в некоторых играх количество кадров в секунду поднимается на 19%. К сожалению, даже сегодня оперативная память DDR5-7200 стоит дорого, поэтому для любителей экономить такая связка не подойдёт. Ну и добавим, что ждать появления Ryzen 7 8700G в российской рознице в ближайшие дни не стоит. Процессоры традиционно идут к нам дольше, чем видеокарты. Мало того, AMD часто не обеспечивает достаточное количество продукции на старте, поэтому ждать новинок приходится несколько недель. Изучить тесты вы можете по ссылкам: и 2

#процессоры #тесты #ryzen 7 8700g
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Таможня Южной Кореи раскрыла операцию по контрабанде 53 тысяч чипов в Китай
GTX 1650 значительно превосходит встроенную графику Ryzen 7 8700G
Производство Snapdragon 8 Gen 4 должно начаться в сентябре
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall развёртывает на Украине зенитную систему Skynex, стреляющую программируемыми снарядами
5
Су-34 смог удачно приземлиться имея работоспособной лишь переднюю стойку шасси
6
Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
4
На Урале запустят два крупных производства на 1,2 тыс рабочих мест
+
Минобороны России: Ракетные шахты для «Сармата» и другие ракеты готовы к использованию
+
Создан 16-битный процессор с частотой 3 Гц, работающий внутри Excel
7
Боец РФ показал исправный американский БТР М113 с российским флагом, захваченный под Артемовском
+
Илон Маск собирается интегрировать на страницах X информацию спортивных тотализаторов
+
Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas вышел в первое плавание
3
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
63
Агентство JAXA рассказало о маленьких роверах лунной миссии SLIM
+
Samsung рассказала, какие прошлые флагманы получат One UI 6.1
+
«Урал» строит новый автоматизированный завод на 5 тыс. машин в год
1
Энтузиаст создал процессор в Excel
+
Падение продаж на 60% сигнализирует о черной полосе компании Volkswagen
9
Космический телескоп Хаббл впервые в истории обнаружил воду за пределами Солнечной системы
+
Обновление NavStar возвращает навигационные жесты Samsung в One UI 6.1
+
MilitaryTV: Ни одна из западных систем ПВО не способна сбить Х-22 из-за скорости и траектории
+
Эксперты призывают компании, производящие аккумуляторы, внедрять технологии нового поколения.
+
Wildberries и OZON занимают доминирующее положение на рынке
4

Популярные статьи

5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
107
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
148
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
6
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
15
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
4
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
3
Eurasian Times: Украина использует "супер-БПЛА", который может управлять десятками дронов-камикадзе
4
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
19
Аль-Маядин: Украина продает Западу личные данные и жизни своих граждан
3
Обзор игры Call of Duty - до сих пор захватывающе
2

Сейчас обсуждают

Бахтиёр Кудратуллаев
16:27
ты крыса офк. и не отмазывайся. прими это как мущина
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Сергей Сычев
16:25
В первую халфу лучи завезли через мод.
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
PanzerK
16:20
Ну если у вас такие друзья с которыми надо каждый чих обсуждать... думаю не нужны...
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Eisbrecher
16:16
Я вас умоляю, у нас уже была видеокарта для 4к. 1080ти называлась. Запилят новую ультра-технологию, и там условная 6090 или 10900ХТХТТХ будет захлебываться в фхд без апскейлеров.
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
Нивхурил
16:12
И только ради этой возможности надо так страдать ?
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Aslan Heroes
16:10
В заголовке ошибка, слово "Xbox" лишнее. Тогда заголовок будет правильным.
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
Артан Ярославов
16:10
Всем пох 🤓
Poco x3 pro после 3 лет использования
Бахтиёр Кудратуллаев
16:09
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Иван Горыныч
16:08
А мне в удовольствие Али экспресс, правда из Крыма давно сдрыснул.
Wildberries и OZON занимают доминирующее положение на рынке
Manager
16:07
Что запомнилось из статьи: Тихо поменяли Q6600 на Q8300 и не поставили друга в известность; Поставили W10 на HDD. Друг ли это? Хочу ли я так жить? Нужны ли мне такие друзья? Вот такие вопросы возн...
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем