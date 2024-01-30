Уже завтра процессор появится на полках европейских и американских магазинов

Уже завтра стартуют международные продажи новой линейки гибридных процессоров Ryzen 8000G. Согласно предварительным данным, новинки обходят камни прошлого поколения примерно на 30%, а всё это довольно неплохо, учитывая вполне демократичные ценники. 30 января было снято эмбарго на публикацию тестов от крупных компьютерных порталов, что позволило более точно оценить быстродействие новинок и понять, насколько правдивыми оказались обещания представителей AMD. Напомним, ещё недавно инсайдеры уверяли, что процессоры серии Ryzen 8000G предложат революционный скачок, позволяя играть во все игры в 1080р на максимальных настройках графики. Чуда не произошло, ну а красные заверили прессу в том, что интегрированная графика в Ryzen 7 8700G по своим скоростным характеристикам окажется равна дискретной GeForce GTX 1650. Поскольку речь идёт о самой бюджетной игровой видеокарте на рынке, то никто не стал сомневаться в подобных заявлениях. Похоже, всё намного хуже, чем пытались представить ребята из красной команды.

реклама

Наибольший интерес представляют 8-ядерный Ryzen 7 8700G и 6-ядерный Ryzen 6 8600G. Оба включают ядра Zen 4 и интегрированную графику RDNA3. Ryzen 7 8700G способен разгоняться до 5.1 ГГц и включает целых 12 исполнительных блоков или 768 потоковых процессоров. Тактовая частота графического ядра способна подниматься до 2.9 ГГц, а стоит такое чудо технологической мысли $329. Именно здесь можно встретить флагманскую графику Radeon 780M, тогда как Ryzen 5 8600G включает 8 исполнительных блоков или 512 потоковых процессоров. 6-ядерный камень получил графическое ядро Radeon 760M и стоит $229. Он может разгоняться до 5 ГГц, что делает его довольно неплохим представителем среднего класса, способным удовлетворить запросы нетребовательных геймеров. Европейская цена (и тем более российская) будет выше, но в данном случае мы остановимся на официальной в долларах США, поскольку обычно принято сравнивать именно этот показатель.

Что же, эксперты уже протестировали Ryzen 7 8700G и пришли к выводу, что он даже близко не может соревноваться с дискретными видеокартами. В качестве оппонента была выбрана связка Core i5-12500 и GeForce GTX 1650, которая оказалась на 31% быстрее, чем Ryzen 7 8700G со своей интегрированной Radeon 780M. Мало того, даже когда в порядке эксперимента было решено сравнить быстродействие нового процессора со связкой Ryzen 5 7500F и дискретной Radeon RX 6400, то подтвердилось отставание на 30%. Важно учитывать, что стоимость сборки из процессора и видеокарты примерно на $50 ниже, чем оценён Ryzen 7 8700G, поэтому экспертам новый камень кажется весьма сомнительным. Несмотря на такие неутешительные выводы, Ryzen 7 8700G всё же можно использовать в качестве игрового решения. Например, в Cyberpunk 2077 встроенная графика выдаёт около 30 кадров в секунду, хотя настройки придётся поставить на минимум. Но это в 1080р, тогда как в разрешении 900р уже можно получить больше 30 кадров в секунду. Эксперты отмечают, что прорыва не произошло, поэтому рассматривать Ryzen 7 8700G в качестве замены дискретной видеокарты стоит только в том случае, если вас устраивают низкие настройки графики или вы предпочитаете онлайн-шутеры. Так, в Counter Strike 2 процессор выдаёт больше 100 кадров в секунду, а в Dota 2 перевалил за 65 fps.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Если перейти к тестам самого процессора, то удалось выяснить, что Ryzen 7 8700G примерно соответствует по скорости Core i5-12600K и немного уступает Ryzen 7 7700. А вот Ryzen 5 8600G выдаёт такую же скорость, как и бюджетный Ryzen 5 7500F. Он также может конкурировать с Ryzen 5 5600X и Core i5-13400F, но последнее сравнение точно не идёт на пользу новому камню, поскольку сам Ryzen 5 8600G основан на более современной архитектуре и по более тонкому технологическому процессу. Словом, оба процессора можно назвать спокойной эволюцией, ведь ничего революционного в данном случае не случилось. Что любопытно, они очень сильно зависят от скоростных показателей оперативной памяти. Эксперты доказали, что если заменить DDR5-5200 на DDR5-7200, то можно получить прибавку как минимум в 10%, а в случае разгона оперативной памяти и правильной настройки таймингов в некоторых играх количество кадров в секунду поднимается на 19%. К сожалению, даже сегодня оперативная память DDR5-7200 стоит дорого, поэтому для любителей экономить такая связка не подойдёт. Ну и добавим, что ждать появления Ryzen 7 8700G в российской рознице в ближайшие дни не стоит. Процессоры традиционно идут к нам дольше, чем видеокарты. Мало того, AMD часто не обеспечивает достаточное количество продукции на старте, поэтому ждать новинок приходится несколько недель. Изучить тесты вы можете по ссылкам: 1 и 2.