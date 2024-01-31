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Эксперты разделились во мнениях о GeForce RTX 4080 Super
Некоторые даже называют GeForce RTX 4080 Super лучшей игровой видеокартой для энтузиастов

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GeForce RTX 4080 была названа одной из самых худших видеокарт 2022 года и стала настоящим символом жадности Дженсена Хуанга. Видеокарта стала идейной наследницей GeForce RTX 3080, но по каким-то причинам была на целых 500 долларов дороже решения прошлого поколения. Спрос на видеокарту оказался крайне низким, а энтузиасты предпочитали обходить видеокарту стороной. Несмотря на всё это GeForce RTX 4080 можно было встретить в рознице, а стоимость её зависла на отметке в 1200 долларов. В российских магазинах цена была ещё выше, но инсайдеры ожидали больших перемен вместе с выходом серии GeForce RTX 40 Super. Вы уже могли слышать, что недавно в продажу поступили две новые видеокарты. 

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GeForce RTX 4070 Super оказалась настоящим подарком для геймеров. NVIDIA установила на новинку цену в 600 долларов, но смогла увеличить быстродействие на 15% и выше по сравнению с находящейся в продаже GeForce RTX 4070. Количество видеопамяти осталось без изменений, ну а следом стартовали продажи GeForce RTX 4070 Ti Super. Здесь наблюдался рост видеопамяти с 12 Гб до 16 Гб, а вот быстродействие почти не увеличилось. При этом за видеокарту просят всё те же 800 долларов, а в результате эксперты полагают, что обе новинки смело могут называться удачными. Геймерам хотелось бы увидеть более демократичные цены, но с этим у NVIDIA большие проблемы. Что же, сегодня тот день, когда в продажу должна была поступить GeForce RTX 4080 Super. В рамках релиза стало известно, что новинка получит незначительные изменения и минимальный прирост быстродействия. Было решено поставить видеопамять, способную работать на скорости 23 Гбит/с, но количество памяти осталось неизменным. 

Что же, сегодня появились первые тесты, а мнения экспертов разделились. Мы отсылаем вас на сайт VideoCardz, где вы можете выбрать наиболее интересный обзор от любой из известных команд. На этот раз всё намного проще, чем обычно, ведь все эксперты пришли к одинаковым выводам: прироста быстродействия между GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4080 Super нет. В синтетических тестах новинка вырывается вперёд, но в реальных играх разница стремительно приближается к нулю. Что примечательно, различия почти отсутствуют даже в разрешении 1080р и 2К, поэтому в 4К они традиционно не просматриваются. Пожалуй, это самая плохая, хотя и вполне очевидная новость. А вот дальше мнения экспертов сильно разнятся. Часть обзорщиков называет GeForce RTX 4080 Super полным провалом. Якобы, NVIDIA снова всех обманула. Дженсен Хуанг в очередной раз показал свою жадность и выставил в продажу сомнительный продукт без малейших намёков на улучшения. Видеокарта получила всего 16 Гб видеопамяти, хотя должна была бы иметь хотя бы 20 Гб, ну а 256-битная шина и вовсе вызывает негодование в таком дорогом графическом чипе. 

Понять логику недовольных экспертов легко, ведь эти ребята говорят полную правду. И всё же, находятся люди, которые считают GeForce RTX 4080 Super настоящим подарком для энтузиастов. В данном случае всё дело в том, под каким углом оценивать видеокарту. Пусть новинка и не привнесла роста производительности, но она и так была быстрой. GeForce RTX 4080 Super позволяет запускать любые игры в разрешении 4К на максимальных графических настройках. Возможно, нам хотелось бы получить 20 Гб видеопамяти, но и 16 Гб пока достаточно для самых требовательных сценариев. Ну а самый важный аргумент, который приводят эксперты, указывает на серьёзную коррекцию ценовой политики NVIDIA. Как уже было сказано, GeForce RTX 4080 продавалась за 1200 долларов, тогда как за GeForce RTX 4080 Super просят 1000 вечнозелёных. Таким образом видеокарта стоит дешевле, но обладает более скоростной памятью и даже немного быстрее оригинала. 

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В Европе за GeForce RTX 4080 Super просят ощутимо больше 1000 евро, ну а в США можно встретить модели по рекомендованной стоимости. К сожалению, большая часть производителей предлагает кастомные решения, которые идут с наценкой. Чаще всего геймерам приходится платить 1049 долларов, но иногда цена стартует с 1100 долларов. В этом случае можно рассчитывать на небольшой заводской разгон и улучшенную систему охлаждения. Многочисленные тесты доказывают, что всё это не влияет на производительность, а значит наибольшим спросом пользуются модели, обладающие разумным компромиссом. Назвать GeForce RTX 4080 Super со своей стороны провальной мы не можем, но и до подарка судьбы видеокарте далеко. Похоже, эксперты забывают, что GeForce RTX 3080 стартовала с 700 долларов, тогда как налицо повышение стоимости между поколениями на целых 300 долларов. 

#видеокарты #geforce rtx 4080 super
Источник: videocardz.com
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