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Bublik1
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
По данным TechPowerUp, AMD решила не выпускать флагман в рамках следующего поколения видеокарт, сосредоточив усилия на сегменте до 500 долларов

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Нет никаких сомнений, что стратегия AMD в рамках выпуска высокопроизводительных графических чипов оказалась провальной. Продажи видеокарт снижаются, а геймеры всё чаще смотрят в сторону NVIDIA. В 2020 году нам обещали самый быстрый графический процессор на планете под названием Big Navi. Тогда поражение красных списали на дефицит полупроводников, но есть все основания полагать, что причина провала была не в этом. Напомним, видеокарты NVIDIA неплохо продавались, а геймеры и майнеры скупали всё, что можно было встретить на прилавке. Вот только если у зелёных ассортимент постоянно обновлялся, то красные сократили производство до минимума. В 2022 году Лиза Су должна была взять реванш, но Radeon RX 7900 ХТХ оказалась второй, а рядовые потребители и энтузиасты предпочитают обходить видеокарты AMD стороной.

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Судя по всему, компания столкнулась с системными проблемами, а в ближайшие годы будет предпринята ещё одна попытка выхода из кризиса. Прежде всего отметим, что постоянная смена стратегии только запутывает потенциального покупателя. Так, геймеры привыкли, что видеокарта GeForce ХХ60 обеспечивает отличную производительность в разрешении 1080, ну а GeForce ХХ80 предлагает ультимативное количество кадров в секунду даже в 4К. У AMD с этим сложнее, ведь названия часто не отражают реальной производительности, а новые планы грозят ещё больше запутать потенциальных покупателей. По данным издания TechPowerUp, красные готовя новый эксперимент, в рамках которого хотят вернуться к стратегическому ходу 2019 года. Напомним, тогда в продажу поступила видеокарта Radeon RX 5700 ХТ, которая стала флагманом линейки и примерно соответствовала по скоростным показателям GeForce RTX 2070 Super. При этом она стоила дешевле и пользовалась спросом у геймеров. 

Похоже, следующий флагман окажется крайне интересен, поскольку окажется таким же быстрым, как Radeon RX 7900 ХТХ, но будет стоить всего 500 долларов. Предположим, что речь идёт о Radeon RX 8700 ХТ, хотя инсайдеры пока не готовы указать точное название графического чипа следующего поколения. В качестве архитектуры будет использоваться RDNA4, которая позволить достичь высокой производительности и низкого энергопотребления. Предполагается, что на этот раз AMD обойдётся без флагмана, сосредоточив усилия на том, чтобы занять как можно большую долю в сегменте от 300 до 500 долларов. Таким образом нас ждёт линейка, аналогичная успешной Radeon RX 5000. Инсайдеры полагают, что в рамках серии Radeon RX 8000 состоится переход на 3-нм или 4-нм технологический процесс, что позитивно скажется на быстродействии и энергопотреблении. 

А вот NVIDIA не планирует сходить с проторённой дорожки. Неясно, будет ли в 2024 году представлена новая линейка, или её перенесут на 2025 год. Пока сказать сложно, ведь у зелёных нет никакой конкуренции. Мало того, недавно вышедшая серия GeForce RTX 40 Super позволила закрепить позиции, о чём вы можете прочесть по ссылке. Известно, что зелёные разрабатывают графическую архитектуру «Blackwell», а инсайдеры снова обещают двукратный прирост быстродействия. Не исключено, что AMD решится на крайние меры, выпустив серию Radeon RX 8000 уже в 2024 году. В случае, если Дженсен Хуанг не сможет адекватно ответить, то рыночная доля в сегменте до 500 долларов быстро начнёт перетекать в Лизе Су. Кстати, в последние месяцы мы почти не слышали анонсов новых видеокарт на базе графических чипов Radeon RX 7900 ХТ и Radeon RX 7900 ХТХ. Не исключено, что красные хотят вывести большую часть видеокарт с рынка, подготовив почву для анонса перспективной Radeon RX 8700 ХТ. 

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Пока всё это лишь возможный вариант развития событий, а значит AMD снова может выпустить очередной бесполезный флагман. Отметим, что Radeon RX 7900 ХТХ – это очень хорошая видеокарта, которая могла бы стать популярной, но оказалась слишком дорогой для конечного потребителя. Энтузиасты готовы покупать самые дорогие видеокарты на рынке даже за 2000 долларов, но предпочитают игнорировать решения, которые остаются на вторых ролях. Эксперты полагают, что Radeon RX 7900 ХТХ за 800 долларов стало бы настоящим хитом, но идти на ценовую войну Лиза Су не готова. Вполне возможно, что Radeon RX 8700 ХТ также фантастична, как и Radeon RX 7900 ХТХ за 800 долларов, но больше информации мы узнаем ближе к лету 2024 года. 

#amd #видеокарты #radeon rx 7900 хтх #radeon rx 8700 хт
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AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
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