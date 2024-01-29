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Bublik1
Известный украинский актёр объявил об уходе из ВСУ по «семейным обстоятельствам»
Александр Печерица заявил, что каждый украинский военнослужащий имеет право вернуться к мирной жизни

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Есть такое выражение: «Что позволено Юпитеру, не позволен быку». Так вот, тотальная мобилизация в Украине становится всё более политизированной. Зеленский так и не решился принять законопроект, позволяющий ужесточить мобилизационные мероприятия, но военкомов на улицах такие мелочи не волнуют. Ребята с автоматами бойко выводят мужчин с автобусов и другого общественного транспорта, а после непродолжительной беседы признают годными и зачисляют в ряды ВСУ. Пока верхи рассказывают сказки о демократии и не решаются на призыв мужчин с инвалидностью, парни с оружием спокойно выполняют свои задачи, нарушая конституционные права населения. В целом, если верить киевским властям, то сегодня у мужчин призывного возраста нет конституционных прав, но это уже не так важно, ведь существует целая армия людей, которые не подпадают под мобилизационные мероприятия. Речь идёт о волонтёрах, которые получили нужный документ и спокойно передвигаются по стране. Некоторые особо ценные для Украины лица и вовсе без проблем выезжают за рубеж, где могут себе позволить принимать солнечные ванны. Сколько всего волонтёров в Украине, не знает никто, но злые языки поговаривают, что в числе таковых числится много бизнесменов, актёров и других граждан страны, обладающих внушительной финансовой подушкой. Что любопытно, иногда всё идёт не по сценарию, о чём мы сегодня и поговорим. 

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Украинский актёр Александр Печерица стал добровольцем 128-го батальона территориальной обороны ещё в 2022 году. Тогда сфотографироваться в военной форме было модно. Нужно было один раз в месяц или даже реже приехать в расположение части, сделать озабоченное лицо и соблюсти все формальности. После этого можно было снова возвращаться к привычной жизни, вот только в какой-то момент обученные бойцы в Украине закончились, а власти решили закрывать дыры при помощи добровольцев из территориальной обороны. Печерица прибыл в расчёт своей части и был отправлен вместе со всеми бойцами в Харьковскую область. Все добровольцы находились в лёгком недоумении, ведь сам Зеленский обещал не трогать территориальную оборону и тем более не жертвовать добровольцами. Это были самые мотивированные патриоты страны, которые готовы были сражаться с Россией на словах, но предпочитали отсиживаться в школах и детских садиках, находясь на полном довольствии Киева.

Вообще, большая часть бойцов территориальной обороны уже давно погибла или не способна участвовать в боевых действиях из-за ранений, но Печерица каким-то образом выжил. По словам актёра, он решил выйти из состава Вооружённых Сил Украины. Местные журналисты оказались крайне удивлены таким фактом, ведь обычно подобные действия не позволяются, а некоторые военнослужащие уже почти 2 года находятся на передовой. Сам Печерица объясняет такое решение страхом оказаться в окружении. Оказывается, он провёл много времени под обстрелами. Кроме того, актёра постоянно преследует чувство, что в какой-то момент он встанет на мину, а всё это не давало бедолаге покоя. В итоге эмоции взяли верх над чувством долга, а Печерица собрал вещи и вернулся к мирной жизни. Сам он рассказал СМИ, что недавно его жена и ребёнок покинули территорию Украины, поскольку здесь больше не безопасно. Вся его семья за пределами страны, а сам актёр уверен, что каждый солдат имеет право покинуть рядов ВСУ по собственному желанию.

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Местная пресса была крайне удивлена такой возможностью, ну а в комментариях появились гневные заявления от рядовых украинцев. Люди были удивлены тем, что актёру разрешили покинуть линию соприкосновения в момент, когда мобилизация в стране продолжается, а сотни тысяч людей стоят вынуждены ежедневно рисковать своей жизнью. Подтянулись родственники пленных, погибших и пропавших без вести, но всё это для самого актёра уже не имеет никакого значения. В украинской прессе не стали уточнять, на основании каких уважительных причин Печерица покинул распоряжение части и перестал быть военнообязанным. Не исключено, что актёр получил психологическую травму, несовместимую с дальнейшим выполнением своих обязательств, а сам он использует термин «по семейным обстоятельствам». Ну а пока рядовые украинцы возмущаются в комментариях, Печерица мог уже покинуть территорию страны, хотя такой информации пока нет. Наиболее известными работами актёра считаются: 

  • «Захар Беркут» (2019 год). Экранизация романа Ивана Франка, где Печерица исполнил одну из главных ролей.
  • «Холодное лето 53-го» (2015 год). Историческая драма о событиях во время Начала Великой Отечественной войны.
  • «Супербобровы» (2016 год). Семейный фильм с участием актёра в комедийной роли.
#сво #интересное
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