Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Fox News: Бездомные в Калифорнии уходят под землю и выкапывают сети из пещер со всеми удобствами
Похоже, местным властям такая инициатива не понравилась, поскольку бездомных выселили, а тоннели закрыли

реклама

По данным американских властей, за каждый месяц 2023 года через границу Техаса проникало 300 тысяч нелегалов, а всего за несколько последних лет в США обосновалось около 6 миллионов незаконных мигрантов.

Команда Байдена самоустранилась от решения данной проблемы, тогда как такое огромное количество беженцев уже привело к разрушительным воздействиям в крупных американских городах. Первое время южные штаты пытались решать проблему самостоятельно, а после перешли к более суровым мерам. Там собирали нелегалов вместе и оправляли их большими караванами из автобусов в северные штаты. Бездомные заполонили улицы Нью-Йорка, но на Байдена это не оказало никакого влияния.

реклама

Вы могли слышать о текущем противостоянии, разразившемся между губернатором Техаса и федеральным центром. Власти штата отказались подчиниться принудительному демонтажу колючей проволоки, опасаясь ещё большего наплыва мигрантов. Вместо этого в Техасе усиливают меры по контролю за границей, а на помощь пришли представители соседних штатов. 

Пока решения кризиса нет, а нелегалы продолжают прибывать. По данным местной прессы, сегодня переход через американскую границу превратился в настоящий бизнес. Миллионы мексиканцев и жители других южноамериканских государств мечтают стать гражданами США, поэтому готовы платить за риски. Преступные синдикаты отправляют к границе целые караваны людей, используя специальные инструменты для снятия колючей проволоки и других заграждений. Стена Трампа так и не была достроена, а Байден намерен и вовсе открыть границу. Особенно много бездомных наблюдается в Калифорнии, где круглый год можно валяться на пляже или расположиться прямо на улице. У нелегалов из Калифорнии нет проблем и необходимости покупать тёплую одежду, они не страдают от морозов и в целом находятся в лучшем положении, чем их коллеги в том же Нью-Йорке. И всё же жить на улице не хочется никому, поэтому местные бомжи придумали и реализовали неожиданный план, который по непонятной причине не понравился властям Калифорнии. 

По данным Fox News, лишившись поддержки губернатора Гэвина Ньюсома, нелегалы решили пойти на крайние меры, начав рыть настоящие пещеры. Целая сеть тоннелей была обнаружена в городе Модесто у берега небольшой реки. Пещеры тянулись на сотни метров и соединялись сложными тоннелями, находящимися глубоко под землёй. Там бродяги медленно превращались в пещерных людей, обустраивая быт с активным использованием технологий. В ходе полицейского рейда в подземных ходах была обнаружена мебель, предметы искусства и даже действующие камины, для которых создавали выходные отверстия на поверхности земли. Стены помещений были расписаны самодельными картинами, а полы вымощены плиткой и деревом. В некоторых помещениях наблюдались полноценные ванные комнаты и туалеты, а пища готовилась на огромных кухнях. Бомжы предпочитали подключаться к местным электросетям, получая достаточно энергии для освещения и размещения электроники и бытовой техники. Словом, жилища можно даже назвать уютными, если не считать, что они находились под землёй. И всё бы ничего, но в последнее время в Калифорнии резко повысился криминогенный фон. Правоохранители не могли понять, где преступники держат оружие и наркотики, но случайно наткнулись на пещеры. 

Как оказалось, внутри обнаружились тайники с оружием и наркотиками, что привело к полицейскому рейду с выдворением бомжей из тоннелей. Администрация города Модесто не стала возвращать нелегалов в тоннели, а просто засыпала пещеры, лишив сотни людей последнего дома. Местные жители утверждают, что строительство первых подземных лагерей началось ещё десять лет назад, тогда как некоторые слухи указывают, что бомжи начали копать намного раньше. Жители города поведали прессе, что таких мест на берегу реки множество. Нелегалы предпочитают не раскрывать посторонним, где находятся входы и старательно прячутся от чужих глаз. Обычно бомжи выходят по ночам, а значит лишь немногие видели вход в тоннели и знают их расположение. А между тем власти всё ещё проводят зачистку обнаруженных тоннелей. Вместе с наркотиками и оружием были вывезены тонны мусора, ну а рядовые граждане относятся к выселению бомжей с недоумением. Как оказалось, нелегалы прятались в пещерах и не ходили по улицам города. Ну а теперь, когда их лишили дома, сотни бомжей вышли на главную площадь и превратили её в мусорную свалку. 

Там жгут костры, готовят пищу, а живущие рядом горожане вынуждены бросать свои квартиры. Туда тут же заселяются бомжи, а всё это крайне не нравится пострадавшим людям по обе стороны тоннелей. Многие горожане полагают, что нужно вернуть бомжам подземные пещеры, но потребовать соблюдения закона. Там не должно быть оружия и наркотиков, а всё это позволило бы вернуться к прежней жизни. Пока власти Модесто настроены серьёзно, а выселение бомжей и всех тоннелей под городом может привести к настоящей социальной катастрофе. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#интересное #миграция #нелегалы в сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В дисциплину «спортивного программирования» в России забыли включить само программирование
В конкурсе красоты «Мисс Япония» победу одержала уроженка Украины славянской внешности
Учёные создали ПО, способное с высокой точностью идентифицировать собак и кошек по фотографии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
6
На Всемирной оборонной выставке Россия представит новейший БПЛА СКАТ 350 М
1
Майнеры находят альтернативные вариант заработка на своих видеокартах
6
На российский электромобиль «Атом» оформлено уже 105 000 предзаказов
14
MSI дарит новую "Like a Dragon" покупателям материнских плат серии Z790
+
На Урале завершилось строительство ЖД инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»
2
Большая часть регионов России получит 5G покрытие в этом году
17
Крупнейшая в мире солнечная аккумуляторная система заработала на полную мощность
2
Крупные майнинговые компании активно распродают биткоины в ожидании халвинга
1
В Свердловской области построят завод технического кремния для микроэлектроники
2
Серийная сборка и производство боевого БПЛА С-70 "Охотник" начнется во второй половине 2024 года
1
Ученые научились перерабатывать токсичные отходы от производства алюминия в "зеленую" сталь
3
В TikTok появятся 30-минутные ролики, что усилит его конкуренцию с YouTube
+
Китайские вездеходы в зоне СВО оснастили генераторами дыма и защитными "Мангалами" против дронов
+
Ubisoft опубликовала план пострелизной поддержки "Skull and Bones"
+
ВКС РФ нанесли множественные удары планерами ФАБ-500 по позициям ВСУ под Авдеевкой
1
Автор средневековой стратегии Manor Lords удивлён её успехом
+
Берлин предлагает заменить поставку своих ракет Taurus Киеву ракетами SCALP/Storm Shadow
2
На сайте BAE Systems появились кадры испытаний AMPV C-UAS
+
Роскомнадзор хочет обязать операторов связи делиться GEO-локацией всех IP-адресов
5

Популярные статьи

Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
154
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
1
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
29
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
+
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
11
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
4
Ученые нашли доказательство существования темной материи
7
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
4
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
11
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
+

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
17:16
Я покупал год назад жк монитор от MSI и на нем за это время больше 20 битых пикселов, а гарантия уже закончилась.
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
22870
17:10
> Интересно, что первое появление операционной системы QNX было связано с неудачным планшетом BlackBerry PlayBook. Нет, дурень, не интересно, потому, что QNX появилась почти за 30 лет до PlayBook
BlackBerry стоит перед новыми вызовами: отказ от QNX в пользу Android в автомобилях 2024 года
SMA
17:10
да пусть просит, чтоб их на украину привезли, а зеля где нить в харькове их спрячет, а мы придет и возьмем своё
Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой передать замороженные российские активы
A_K_
17:00
Это тот случай, когда интересны именно тесты в играх на встройке, а не в синтетике, ведь для этого в основном и будут покупать эти процессоры.
Новый процессор Ryzen 7 8700G на 30% обходит Ryzen 7 5700G и такой же быстрый, как и Ryzen 7 7700
Boris Kopyltsov
16:53
Так микроволновки уже в торговых центрах, возить меньше.
The Telegraph: Россия так сильно нарастила производство оружия, что НАТО не может за ней угнаться
REY_B_
16:50
Это не просто игра, а танковый симулятор. При коллизии там учитывается и реальная прочность брони, и её угол наклона, и её толщина. И у Т-34 приведёнка набегает 90мм, если стрелять в него прямо. И бол...
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
Red Red
16:48
Чимба а расскажи недалеким нафига было исошник революционной оси на 2 гига нарезать, боишься что не пролезет, или тебя провайдер по двум гигам банит.... Если у тебя там диалаповские модемы надо было м...
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
Китя.
16:42
Viewsonic vx2453mh вообще VGAшный диназаврик ему на 12лет. За это время матрица эволюционировала. Но он думает тоже самое и разъем VGA. По ржал держите опысаюся ой не могу.
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
REY_B_
16:42
А бизнес-план составить было слабо? Понять и прописать там, откуда берутся в крипте деньги на их прибыли? - Майнеры слишком много хотят! Люди за переводы столько платить не будут. А лохи-инвесторы не ...
Американские майнеры опасаются разорения в 2024 году из-за перехода Bitcoin на халвинг
Юрий Бурнашов
16:40
Удачи им пусть вернётся и станет топ 1 среди компаний)
Lenovo планирует продвинуть бренд Motorola в топ-3 на рынке смартфонов в течение 3 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем