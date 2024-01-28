Похоже, местным властям такая инициатива не понравилась, поскольку бездомных выселили, а тоннели закрыли

По данным американских властей, за каждый месяц 2023 года через границу Техаса проникало 300 тысяч нелегалов, а всего за несколько последних лет в США обосновалось около 6 миллионов незаконных мигрантов.

Команда Байдена самоустранилась от решения данной проблемы, тогда как такое огромное количество беженцев уже привело к разрушительным воздействиям в крупных американских городах. Первое время южные штаты пытались решать проблему самостоятельно, а после перешли к более суровым мерам. Там собирали нелегалов вместе и оправляли их большими караванами из автобусов в северные штаты. Бездомные заполонили улицы Нью-Йорка, но на Байдена это не оказало никакого влияния.

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Вы могли слышать о текущем противостоянии, разразившемся между губернатором Техаса и федеральным центром. Власти штата отказались подчиниться принудительному демонтажу колючей проволоки, опасаясь ещё большего наплыва мигрантов. Вместо этого в Техасе усиливают меры по контролю за границей, а на помощь пришли представители соседних штатов.

Пока решения кризиса нет, а нелегалы продолжают прибывать. По данным местной прессы, сегодня переход через американскую границу превратился в настоящий бизнес. Миллионы мексиканцев и жители других южноамериканских государств мечтают стать гражданами США, поэтому готовы платить за риски. Преступные синдикаты отправляют к границе целые караваны людей, используя специальные инструменты для снятия колючей проволоки и других заграждений. Стена Трампа так и не была достроена, а Байден намерен и вовсе открыть границу. Особенно много бездомных наблюдается в Калифорнии, где круглый год можно валяться на пляже или расположиться прямо на улице. У нелегалов из Калифорнии нет проблем и необходимости покупать тёплую одежду, они не страдают от морозов и в целом находятся в лучшем положении, чем их коллеги в том же Нью-Йорке. И всё же жить на улице не хочется никому, поэтому местные бомжи придумали и реализовали неожиданный план, который по непонятной причине не понравился властям Калифорнии.

По данным Fox News, лишившись поддержки губернатора Гэвина Ньюсома, нелегалы решили пойти на крайние меры, начав рыть настоящие пещеры. Целая сеть тоннелей была обнаружена в городе Модесто у берега небольшой реки. Пещеры тянулись на сотни метров и соединялись сложными тоннелями, находящимися глубоко под землёй. Там бродяги медленно превращались в пещерных людей, обустраивая быт с активным использованием технологий. В ходе полицейского рейда в подземных ходах была обнаружена мебель, предметы искусства и даже действующие камины, для которых создавали выходные отверстия на поверхности земли. Стены помещений были расписаны самодельными картинами, а полы вымощены плиткой и деревом. В некоторых помещениях наблюдались полноценные ванные комнаты и туалеты, а пища готовилась на огромных кухнях. Бомжы предпочитали подключаться к местным электросетям, получая достаточно энергии для освещения и размещения электроники и бытовой техники. Словом, жилища можно даже назвать уютными, если не считать, что они находились под землёй. И всё бы ничего, но в последнее время в Калифорнии резко повысился криминогенный фон. Правоохранители не могли понять, где преступники держат оружие и наркотики, но случайно наткнулись на пещеры.

Как оказалось, внутри обнаружились тайники с оружием и наркотиками, что привело к полицейскому рейду с выдворением бомжей из тоннелей. Администрация города Модесто не стала возвращать нелегалов в тоннели, а просто засыпала пещеры, лишив сотни людей последнего дома. Местные жители утверждают, что строительство первых подземных лагерей началось ещё десять лет назад, тогда как некоторые слухи указывают, что бомжи начали копать намного раньше. Жители города поведали прессе, что таких мест на берегу реки множество. Нелегалы предпочитают не раскрывать посторонним, где находятся входы и старательно прячутся от чужих глаз. Обычно бомжи выходят по ночам, а значит лишь немногие видели вход в тоннели и знают их расположение. А между тем власти всё ещё проводят зачистку обнаруженных тоннелей. Вместе с наркотиками и оружием были вывезены тонны мусора, ну а рядовые граждане относятся к выселению бомжей с недоумением. Как оказалось, нелегалы прятались в пещерах и не ходили по улицам города. Ну а теперь, когда их лишили дома, сотни бомжей вышли на главную площадь и превратили её в мусорную свалку.

Там жгут костры, готовят пищу, а живущие рядом горожане вынуждены бросать свои квартиры. Туда тут же заселяются бомжи, а всё это крайне не нравится пострадавшим людям по обе стороны тоннелей. Многие горожане полагают, что нужно вернуть бомжам подземные пещеры, но потребовать соблюдения закона. Там не должно быть оружия и наркотиков, а всё это позволило бы вернуться к прежней жизни. Пока власти Модесто настроены серьёзно, а выселение бомжей и всех тоннелей под городом может привести к настоящей социальной катастрофе.

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