Начиная с осени 2023 года Challenger 2 на передовой больше не показывались

Аналитики уже давно подвели итоги наступательной компании украинской армии 2023 года и пришли к неутешительным выводам. Достижения крайне незначительны, ну а в последние месяцы инициатива перешла к российской армии. В результате теперь вперёд идут российские войска, а следующим важным плацдармом, который будет символизировать провал контрнаступления и в целом стратегии киевских властей, станет Авдеевка. Предсказать сроки уничтожения украинской группировки в городе, крайне сложно, ну а пока российские бойцы двигаются вперёд на Запорожском направлении. Благодаря последовательному уничтожению украинских опорных пунктов появилась возможность лучше изучить так называемые «кладбища бронетехники», разбросанные вдоль линии наступления.

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По словам российских военнослужащих, на пути встречаются сгоревшие советские танки, бронетехника стран НАТО, немецкие Leopard 2 и даже Challenger 2. Ниже вы можете изучить фотографии, на которых расположился сожжённый британский танк. Машина ещё недавно считалась одной из самых прочных, но в начале осени сразу два таких танка были сожжены на узком участке линии соприкосновения. Авторы оригинального материала не уточняют, когда и где именно был подбит Challenger 2. Известно, что речь идёт об одном из кладбищ бронетехники на Запорожском направлении, где кроме британского танка есть множество сожжённых машин. Часть из них со временем будет выставлена в музеях, где жители РФ и гости страны смогут рассмотреть мощь британской брони, которая так и не защитила украинских бойцов.

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Известно, что после уничтожения двух Challenger 2, британские машины в СВО больше не появлялись, а некоторые военкоры утверждают, что в качестве экипажа использовались военнослужащие НАТО. Это могли быть англичане или другие наёмники, ну а после того, как Challenger 2 начали гореть, эти ребята собрали вещи и укатили в закат. Всё просто, ведь наёмники полагали, что русские не смогут пробить британский танк, но машина оказалась тяжёлой и уязвимой. Кстати, недавно представители военного ведомства Британии объявили о планах модернизации 148 танков Challenger 2. Уже скоро в распоряжение армии начнут поступать Challenger 3, которые получат целый ворох новшеств. Почитать об этом вы можете в нашем материале. Суть сводится к тому, что сегодня у англичан осталось чуть больше 200 единицы Challenger 2, а перспективы создания новой машины с нуля практически отсутствуют. Подобных планов у властей нет, а аналогичные действия намерены предпринять американцы. Там не готовы инвестировать триллион долларов в наследника Abrams, поэтому также модернизируют какое-то количество машин.