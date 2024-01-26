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Bublik1
GeForce RTX 4070 Ti Super появилась в российской рознице – цена ощутимо выше рекомендованной
Если учитывать налоги, то цена всё равно на 15 тысяч рублей выше рекомендованной

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GeForce RTX 4070 Ti Super поступила в продажу 24 января, но так и не стала хитом. Даже на американском рынке, где обычно наблюдается ажиотаж, желающих заплатить 800 долларов за новинку было немного. Что примечательно, NVIDIA не спешит насыщать розницу большим количеством GeForce RTX 4070 Ti Super, а ритейлеры по всему миру фиксируют, что так и не смогли получить видеокарту спустя 2 дня с начала официальных продаж. Аналитики полагают, что Дженсен Хуанг преследует вполне понятные цели, ведь в продаже остаётся достаточно GeForce RTX 4070 Ti, которые нужно как можно быстрее вывести с рынка. Ну а поскольку обе видеокарты стоит 800 долларов, то приходится сокращать поставки, надеясь на бергамотных геймеров. Обе видеокарты имеют почти одинаковое название, а вот основные характеристики разнятся. Давайте поговорим об этом чуть позднее, а сейчас сосредоточимся на основном инфоповоде. Всё дело в том, что NVIDIA официально не поставляет свою продукцию на российский рынок. Именно поэтому политика ценообразования крайне сложная и включает как прибыль поставщиков и ритейлеров, так и санкционные риски. 

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Обычно, когда видеокарта появляется в продаже в одном или нескольких российских магазинов, то стоимость её превышает все допустимые пределы. Что же, на этот раз исключения из правил не произошло. GeForce RTX 4070 Ti Super начала продаваться утром 25 января, а значит российские любители компьютерных игр могут купить новинку всего на 1 день позднее, чем европейские или американские геймеры. Или не могут, ведь стоимость её крайне высокая. Сегодня GeForce RTX 4070 Ti Super предлагает целый ряд магазинов, но стоимость стартует со 100 тысяч рублей. Видеокарта доступна в ДНС, Ситилинке и других площадках, а цена её полностью соответствует GeForce RTX 4070 Ti, которая также доступна для покупки. Выходит, что за 100-120 тысяч рублей вы можете купить две совершенно разных видеокарты, а мы советуем обращать внимание на детали. 

Смотрите, GeForce RTX 4070 Ti Super получила 256-битную шину и 16 Гб видеопамяти. Это значит, что она подходит для игр в разрешении 4К, где сможет продемонстрировать весь свой потенциал. Ну а GeForce RTX 4070 Ti вышла год назад и предлагает только 12 Гб видеопамяти. Пока такое количество памяти вполне комфортно, но зачем себя ограничивать? Что до прироста быстродействия, то GeForce RTX 4070 Ti Super до 10% быстрее GeForce RTX 4070 Ti в играх, а часто разница вообще незаметна. Обратите внимание на скриншоты, где можно увидеть цены на обе видеокарты. Кстати, GeForce RTX 4070 Ti Super так и не смогла победить Radeon RX 7900 XT, но способна подорвать продажи субфлагмана AMD. Эксперты полагают, что у Лизы Су есть всего несколько вариантов. Сегодня в США купить Radeon RX 7900 XT можно за 750 долларов, но геймеры всё равно смотрят в сторону продукции NVIDIA. Именно поэтому стоимость Radeon RX 7900 XT придётся снижать ещё, либо выводить текущее поколение настольной графики с рынка. 

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Что до российских цен, то в пересчёте на доллары они смотрятся немного странно. Ранее российская стоимость высчитывалась на основе европейской. Ну а там за GeForce RTX 4070 Ti Super просят порядка 890 евро. Базовые варианты можно купить со скидкой, а цена учитывает все налоги. В пересчёте на отечественную валюту выходит меньше 90 тысяч рублей, а значит санкционные риски оцениваются в 15 тысяч рублей и выше. Скорее всего, дешевле 100 тысяч рублей GeForce RTX 4070 Ti Super будет невозможно встретить ещё какое-то время, ну а главная причина в падении курса рубля, который отмечался в первой половине прошлого года. Пожалуй, если GeForce RTX 4070 Ti Super и появится в продаже за 80 тысяч рублей, то только после того, как курс национальной валюты существенно укрепится. 

#видеокарты #geforce rtx 4070 ti super
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