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Bublik1
Министры иностранных дел ЕС согласовали план конфискации и передачу Украине активов Центробанка РФ
В Bloomberg пишут, что Германия категорически против подобной инициативы

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Принято считать, что США и союзники после начала СВО заморозили порядка 300 миллиардов долларов, находящихся на зарубежных банковских счетах Центробанка РФ. Некоторые эксперты полагают, что при правильной финансовой политике можно было бы избежать подобной проблемы, тогда как немало специалистов уверяют, что сделать было ничего нельзя. За два года, которые прошли с тех событий, деньги так и не удалось вернуть, а европейцы проявляют повышенный интерес к полной конфискации указанных средств. Согласно некоторым данным, около 260 миллиардов евро осели в европейских банковских учреждениях, а основная часть активов сосредоточена в бельгийском депозитарии Euroclear. На самом деле европейские политики уже давно бы отняли все деньги и поделили их между собой, но мешает слишком демократичное законодательство.

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Проблема в том, что заморозить деньги можно, ссылаясь на различные поводы, но забрать их себе и начать тратить, категорически запрещено. Если одна из стран попытается провернуть такой фокус, то тут же создаст прецедент, после которого финансовая мировая система уже не будет прежней. Мир плавно движется к появлению альтернативных платёжных систем, ну а попытка присвоить себе такие значительные суммы ускорит отказ от доллара и евро на глобальном уровне. Доверия к подобным валютам окажется подорвано, а значит избежать финансовых сложностей Европе не удастся. Не стоит забывать, что в законодательстве ЕС не предусмотрен механизм конфискации денег другого государства, но это не значит, что ничего сделать невозможно. Какое-то время назад появились разговоры о планах отнять проценты по депозитам, которые поступают на российский банковский счёт. По разным оценкам сумма за год достигает 3-5 миллиардов долларов, ну а все деньги предлагают отдать Украине. Не просто так, а в счёт обещанных из различных фондов помощи, что позволит европейцам снять с себя ношу, которую на них водрузил сонный Джо. 

На самом деле даже проценты по депозитам защищены действующим законодательством, но денег в европейской казне всё меньше, что вынуждает идти на отчаянные меры. Как стало известно, недавно министры иностранных дел ЕС провели встречу, в рамках которой дали зелёный свет инициативе принудительного взыскания указанных выше процентов. Налог на прибыль будет в полной мере передаваться украинским властям, хотя может пойти и на другие нужды. Дипломаты одобрили первоначальный план, а дальнейшая его реализация зависит от длительных обсуждений за закрытыми дверями. Предполагается, что доверенные лица проведут заседание к концу этой недели, после чего придут к общему знаменателю и определят сроки конфискации российских денег.

О достижении важных договорённостей сообщил главный евродипломат Жозеп Боррель. В рамках брифинга он не стал вдаваться в подробности, указав лишь на то, что принятое решение само по себе можно назвать важным. По словам чиновника, страны Евросоюза пока решили не применять радикальные меры к российским замороженным активам. Вместо этого разрабатывается план постепенного изъятия всех средств. Жозеп Боррель подчеркнул, что на данном этапе достигнут определённый прогресс, хотя сроки могут затянуться, а когда Украина получит первый транш, не знает никто. Полную поддержку плану высказал и министр финансов Бельгии. Винсент Ван Петегем уверен в правильности принятых решений и решительно не думает о том, как они повлияют на экономику его страны. Теоретически, если отнять и поделить 260 миллиардов долларов, то хватит на несколько лет, чтобы закрывать дыры, которые будут формироваться в бюджете. Но что делать дальше, когда евро станет токсичным, так как будет использоваться в качестве оружия? 

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Может показаться, что позиция всех европейских стран была единодушной, вот только в Bloomberg не согласны с такой трактовкой вопросы. Похоже, несколько стран, во главе которых стоит Германия, выступают против передачи российских активов в любом виде Украине или их конфискации. Представители ФРГ уверяют, что подобная инициатива не принесёт ничего хорошего, а риски слишком велики. Неясно, будет ли услышана позиция Германии, ведь сегодня требования о необходимости отнять и поделить звучат из самого Вашингтона. Похоже, немцы осознают, что в случае чего, именно им придётся вытягивать падающую экономику Европы, ну а делать это в текущем положении никто не хочет. 

#аналитика #политика #санкции #экономика
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