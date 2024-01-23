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Bublik1
Российские энтузиасты создали инструмент для запуска пиратских игр для Nintendo Switch
MIG-Switch кажется перспективным решением, но теоретически может привести к блокировке игровой приставки

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Несмотря на то, что все производители игровых приставок официально покинули российскую розницу, геймеры нашли лазейки, позволяющие получать доступ к игровому контенту. Большая часть использует средства маскировки IP, но в целом суть сводится к тому, что за игры приходится платить больше, чем раньше. Мало того, остаются риски блокировки аккаунта, на котором могут находиться десятки купленных игр, а это большая потеря для любого геймера. Именно поэтому растёт популярность внешних носителей информации (диски и картриджи), позволяющих получить полную автономность от решений иностранных компаний. Ну а если вы обратите внимание, то одни из самых высоких ценников держатся на картриджи для Nintendo Switch. Игровая консоль вышла больше семи лет назад и полагается на сильно устаревшее железо, но продолжает удивлять фанатов невероятной графикой и уникальными игровыми Вселенными. Что примечательно, именно хиты с Nintendo Switch входят в число лучших игр на рынке уже много лет подряд, а положение вред ли изменится. 

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Из-за санкций цены на картриджи выросли, а таблетки от жадности всё нет. Что же, если вы причисляете себе к бойцам команды весёлого Роджера, то самое время праздновать большую победу, ведь именно российский энтузиаст не только придумал обходной путь для запуска пиратских игр, но и предлагает полноценный комплект, позволяющий стать вольным корсаром, забыв о необходимости платить японцам за каждый гриб добрую сотню долларов. Новое устройство называется MIG-Switch и представляет собой адаптер для карт microSD, оформленный в виде игрового картриджа для Switch. С его помощью можно записывать копии игр на карту памяти, а после запускать их так, как будто бы это лицензионная продукция. Судя по всему, за создание и разработку отвечают российские специалисты, которые устали от диктата Nintendo. Но если ещё пару лет можно было смириться с происходящим, то после ухода японской компании с российского рынка нет никаких причин платить правообладателю, сознательно отказавшемуся от получения прибыли. Разработчик утверждает, что устройство совместимо со всеми консолями Nintendo Switch. Версия и прошивка не имеет значения, а использование не требует особых знаний. При этом не нужно ничего модифицировать и устанавливать дополнительное программное обеспечение, ведь всё необходимое идёт в комплекте. 

Итак, внутри пиратской коробки можно отыскать устройство MIG-Switch, которое представляет собой адаптер для карт microSD и способно запускать копии скачанных с интернета игр. Кроме того, доступно устройство MIG-Switch Dumper, умеющее создавать резервные копии игр с ранее купленных картриджей. Производитель утверждает, что владелец картриджа с игрой может скопировать её с помощью MIG-Switch, а после запускать с карты microSD. Единственное, что потребуется – это докупить карту памяти, которая в комплект не входит. Популярный блогер Таки Удон был одним из первых, кто ознакомился с MIG-Switch и поделился обзором устройства. Блогер утверждает, что устройство работает так, как пишет производитель, но имеет значительный минус. Всё дело в программном интерфейсе выбора игры, ведь геймеру нужно извлекать и вставлять MIG-Switch каждый раз, когда возникает желание поиграть в другую игру. Удон констатирует, что MIG-Switch активно имитирует оригинальный игровой картридж, успешно справляясь со своими задачами. 

Производитель уверяет в полной безопасности использования MIG-Switch. Якобы, устройство не может быть заблокировано со стороны Nintendo и предназначено для сторонних разработчиков игр и законопослушных пользователей, которые хотят иметь резервные копии своих игр. Ясно, что идти на конфронтацию с японской компанией никто не хочет, поэтому разработчики сглаживают острые углы. Очевидно, что инструмент будет по большей части использоваться для запуска пиратских копий, хотя и здесь не всё так просто. Проблема в том, что каждый картридж Switch имеет уникальный идентификатор. Сегодня Nintendo не пользуется проверкой ключа, но может в любой момент обновить программное обеспечение, удалённо заблокировав консоли, владельцы которых использовали MIG-Switch. Теоретически, если резервная копия и оригинальная игра с одним и тем же идентификатором будут использоваться одновременно на тысячах консолей, то это точно вызовет у Nintendo массу вопросов, ну а отвечать за всё придётся конечным владельцам приставок. Покупателям настоятельно рекомендуется тщательно удостовериться в законности создания резервных копий своих игровых картриджей. Проще говоря разработчик гарантирует полную безопасность использования MIG-Switch только в том случае, если вы создаёте собственные резервные копии, которые не будут светиться в интернете. А вот купленные в цифровом магазине Nintendo eShop игры клонировать не получится, по крайней мере пока. 

Разработчики настоятельно просят не запускать при помощи указанного выше инструмента скачанные из сети игры. На официальном сайте чётко указано, что подобные действия могут привести к утере гарантии и даже аннулированию учётной записи. Пока же MIG-Switch ещё только появляется на рынке, а значит какое-то время геймеры будут использовать его на свой страх и риск. Если вы хотите получить больше информации, переходите по ссылке на сайт разработчика. 

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#nintendo switch #mig-switch
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