Психологи советуют родителям снизить время, которое дети до 3 лёт проводят со смартфоном

До коронавируса проблема компьютерной зависимости считалась одной из ключевых, а над её решением бились лучшие умы по обе стороны океана. Похоже, что сегодня компьютеры уже не кажутся нам такими опасными, ведь именно они спасли нас во время пандемии, предоставляя людям удалённую работу, учёбу и общение с родными и близкими. И всё же, компьютерная зависимость не только никуда не делась, но и стала ещё более значимой проблемой. Всё дело в том, что взрослые слишком заняты строительством карьеры, зарабатыванием денег и личной жизнью, поэтому часто используют технологии для передышки. Представьте себе маму, которая пришла с работы. Она забрала ребёнка из садика, и теперь ей нужно приготовить ужин для всей семьи. Очевидно, что играть с малышом нет времени, поэтому ребёнка садят перед телевизором или дают в руки смартфон. После того как ужин готов, мама хочет отдохнуть, а значит в ход идёт всё тот же смартфон, в котором так много интересного. Уже перед сном самое время уделить внимание мужу или хотя бы себе, ну а ребёнку достаётся не так много сил и внимания. Ситуация типичная, а значит присуща в той или иной мере в каждой семье. Многие родители пытаются разнообразить суровые будни, вывозя детей на пикники или выезжая на выходных за город или в торговый центр. Вот только дети вырастают в компьютерах и смартфонах, а в итоге начинают тяготиться реальным миром, предпочитая общение в мире виртуальном.

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Всё это вершина айсберга, но сегодня решать данную проблему никто не хочет. На самом деле проблем в жизни современного человека так много, что зависимость от смартфонов считается наименьшим злом, с чем категорически не согласны авторы нового исследования, опубликованного в журнале JAMA Pediatrics. Учёные пришли к выводу, что несмотря на практичность, экраны представляют собой потенциальные риски для развития детей. Психологи доказали, что время, проведённое младенцами и детьми ясельного возраста перед экранами, может быть связано с развитием атипичного поведения обработки сенсорной информации. Эти атипичные формы поведения могут включать в себя избегание определённых ощущений, а также низкую реакцию на раздражители. Исследование использовало данные о воздействии экранов на детей в возрасте 12, 18 и 24 месяца. Родители заполняли анкеты о времени, проведённом детьми перед экраном, и проходили тест на сенсорный профиль младенца. В рамках исследования были сделаны следующие выводы:

Дети, которые проводили больше времени перед экраном в возрасте до 2 лет, с большей вероятностью будут демонстрировать атипичное сенсорное поведение в 3 года. Они менее заинтересованы в общении со сверстниками и стараются избегать других детей, проявляя низкую чувствительность к сенсорным стимулам (например, предложения покататься на карусели или на пони).

У годовалых детей, проводящих время перед экраном, повышается вероятность развития высокого сенсорного поведения к 33 месяцам. Для 18-месячных детей дополнительные часы экранного времени связаны с увеличением шансов на развитие активного сенсорного поведения, связанного с избеганием ощущений и низкой реактивностью. Всё это первые симптомы аутизма или других проблем с психикой. Мало того, чем больше времени дети проводят за экраном, тем им больше хочется вернуться в виртуальный мир. Например, каждый дополнительный час ежедневного экранного времени у двухлетнего ребёнка приводит к 20% риску увеличения зависимости и желания избегать сенсорной чувствительности в последующие месяцы.

Атипичное сенсорное поведение может быть индикатором проблем в развитии, таких как задержка в развитии речи, проблемы со сном и появлением повышенной тревожности. Исследователи отмечают, что связь между временем перед экраном и атипичным сенсорным поведением может быть связана с проблемами, такими как расстройства аутистического спектра и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Специалисты рекомендуют внимательнее следить за временем, проведённым детьми перед экранами, особенно в раннем детстве. По возможности нужно как можно чаще выводить ребёнка на улицу, где он может пообщаться с другими детьми. В этом аспекте особую роль играют обучение и образование родителей, а психологи должны объяснять молодым мамам важность мира реального, по возможности снизив время, проведённое у смартфона.

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Исследователи признают, что решить проблему будет крайне сложно, а значит нужно привлекать к работе социальные ведомства, школы и воспитателей в детских садах. Всё это не обойдётся без поддержки со стороны государства и различных фондов, поскольку потребуется привлечь детей чем-то интересным. Удивить малышей, которые с раннего детства лишены сенсорных связей со сверстниками, крайне сложно. И всё же есть реальная опасность получить несколько поколений людей, которым не захочется выходить из дому. Сегодня можно учиться, общаться и развлекаться, не отрываясь от удобного кресла, а пока человечество играет в совершенно другие игры, в которых места детям нет от слова совсем.