Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Разработка The Witcher 4 только набирает обороты, а игра может выйти после 2025 года
Не известны не только сроки завершения разработки, но и сюжет, а это волнует геймеров не меньше

реклама

После производственного ада, в который попала CD Projekt Red во время выхода Cyberpunk 2077, руководство студии предпочитает не называть точных дат выхода того или иного проекта. Именно поэтому вокруг сроков старта продажи The Witcher 4 ходит множество слухов. Инсайдеры забрасывают геймеров противоречивой информацией, но всё сводится к тому, что игра будет готова в 2025 году. Судя по тем данным, что поступают в последнее время, фанатам серии придётся запастись изрядным терпением, ведь хороших новостей нет от слова совсем. Начнём с того, что недавно Reuters побеседовала с генеральным директором польской студии. Адам Бадовски рассказал о невероятных планах, а всё происходит намного медленнее, чем нам бы с вами хотелось.

реклама

Напомним, что следующая серия популярной трилогии о похождениях Геральта из Ривии в настоящее время носит название «Проект Полярис». Так вот, в настоящее время над игрой работает небольшая группа сотрудников, а сам Бадовски надеется, что к середине года в команду The Witcher 4 будут входить не меньше 400 специалистов. Таким образом можно сделать вывод, что такой амбициозный проект не получится довести до ума менее чем за 2 года, а озвученные выше сроки явно слишком оптимистичны. Генеральный директор польской студии предпочёл отделаться общими фразами, но некоторые заявления наводят на не очень оптимистичные мысли. Так, Бадовски уверен, что на этот раз CD Projekt Red постарается выйти за границы лучших ролевых игр. The Witcher 4 рассматривается как отправная точка для последующих игр серии, а ранее отмечалось, что геймеров ждёт полноценная трилогия. Но это при условии, что игра геймерам понравится. Пока же есть все основания полагать, что Геральт если и вернётся к своим обязанностям ведьмака, то будет играть на вторых ролях, тогда как история сосредоточится вокруг других персонажей. 

Инсайдеры полагают, что главным игровым персонажем может стать Цири, но пока даже эта версия вызывает много противоречий. Например, на официальном тизере красовалась эмблема школы кота, тогда как Геральт и Цири принадлежат к школе волка. Из хороших новостей можно выделить использование движка Unreal Engine 5, а значит количество багов будет намного меньше, чем привыкли видеть фанаты проектов CD Projekt Red. Не забыл Бадовски и об ещё одном важной для студии франшизе. Речь идёт об игре во вселенной Cyberpunk 2077. Одной из ближайших целей станет привлечение к разработке 80 сотрудников, что позволит существенно нарастить сроки выхода. Похоже, речь идёт об экспериментальном проекте, сроки выхода которого не определены. Так, студия рассматривает использование многопользовательской составляющей, что может заинтересовать миллионы фанатов. Детали пока держатся в секрете, но сам генеральный директор польской студии поведал о намерении интегрировать в продолжение Cyberpunk 2077 продвинутый интеллект. Бадовски полагает, что умные алгоритмы способны улучшить некоторые аспекты игры, но тут же успокоил геймеров. По его словам, нет никаких планов заменять людей роботами, а значит решающим будет всё же слово специалистов CD Projekt Red.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эксперты уверены, что во многом планы разработки продолжения Cyberpunk 2077 зависят от успешности The Witcher 4. Именно поэтому основной упор будет сделан именно на продолжение культовой серии. Напомним, Cyberpunk 2077 окупила производство только благодаря доверию рядовых геймеров. Миллионы людей не отменили покупки даже несмотря на огромное количество ошибок и проблемы с прохождением сюжетной линии. После устранения большей части багов проект снова стал популярным, ну а ещё один раз испытывать нервы геймеров может быть опасно. Именно поэтому многие инсайдеры уверены, что CD Projekt Red не станет никуда спешить, предпочитая выпустить полностью готовый продукт с минимальным количеством ошибок. 

#the witcher 4
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

The Witcher 4 выйдет через несколько лет – в игре можно будет впервые в серии выбрать пол персонажа
В CDPR заявили, что The Witcher 4 на несколько уровней превзойдет легендарную The Witcher 3
Глава CD Projekt Red рассказал о разработке игры The Witcher 4 и сиквела Cyberpunk 2077
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Волонтёры ВСУ: Российские рейдовые группы спецназа уже бродят по "Авдосу" и вынуждают бояться ночи
5
AT: Украина не имеет шансов на развитие ВПК – все цеха и фабрики будут непременно разрушены ВКС РФ
10
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд
+
Украинский дрон сумел зафиксировать передвижение РСЗО ТОС-2 недалеко от передовой
1
Hyundai Motorsport воссоздала культовый трейлер GTA 6, повторив оригинальные сцены
1
Mercedes-Benz продает все свои салоны в Германии
13
В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
3
Разгон SSD можно сделать, причем с серьезным приростом производительности
10
В Саудовской Аравии построят «подземный небоскреб»
1
GeForce GTX 1050 проверили в современных играх — видеокарта до сих пор тянет практически всё
19
МИД Франции: Как только Украина проиграет, Россия захватит рынок зерна и будет диктовать свою волю
10
Эмитент стейблкойна USDT регистрируется в России
1
Amazon продала блогеру поддельную RTX 4090 с мобильным чипом и платой от RTX 4080
5
В компании AMD пообещали, как можно дольше поддерживать платформу AM4
15
Инновационная версия Rufus решила несколько проблем с установкой Linux
+
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
3
Инженерный образец Snapdragon 8 Gen 4 показал стабильную работу в игре Genshin Impact
5
Sohu: немецкие танки "Леопард 2" уступают российским Т-80БВМ
3
Минстрой: россияне в основном улучшают жилищные условия за счет вторички
+
Карабулинскую развязку, появившейся в Генплане еще в 1971 году начнут строить в 2025 году
+

Популярные статьи

9 Махов и более 1000 км: гиперзвуковая ракета «Циркон» - российский ответ авианосному флоту США
22
MW: Почему Эфиопия, Алжир и Казахстан отказываются от истребителей Rafale в пользу наших Су-30СМ
16
Об эксклюзивах Sony PlayStation на 2024 год
15
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
15
Ultrakill - очередной ретро-шутер в раннем доступе (краткий обзор)
7
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
35
Тестирование Battlefield 2042 RX 7900 XTX VS RTX 4090 3840x2160
126
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
17
Что скрывается за таблеткой счастья Wegovy и почему лекарство от ожирения опаснее, чем кажется
4
Карманный фонарик стал причиной поломки истребителя F-35 и привёл к ущербу на 3 933 106 долларов США
5

Сейчас обсуждают

Китя.
18:57
Хуанг все обещает что лучи уже доступные. а на деле 2000-3000-4000 тысячная серия не тянет не куя. кормит падла обещаниями и 5000 серия также не будет тянуть увидишь. 4090 в 4К в нативе с лучами почти...
Тестирование Battlefield 2042 RX 7900 XTX VS RTX 4090 3840x2160
Obscury
18:53
Неплохо потроллил нашу пропаганду)))
Зеленский подписал указ о «сохранении национальной идентичности украинцев в РФ»
22870
18:37
А майкрософт сказала что это говно и для Windows 12 не подходит. Пилите, Шура, пилите. Интересно, а в недрах мелких и недрах мягких, вообще понимают что их требования в принципе невыполнимы?
AMD дополнила спецификации процессоров Ryzen 8000G частотами Zen4c ядер
Михаил Иванович
18:36
Тема яиц в России это больная тема щас, лучше не стоит поднимать её
Mercedes-Benz продает все свои салоны в Германии
Бариска Барискин
18:34
Просравший концепцию "Киев за 3 дня". Медведчук по прежнему является "своим буржуинским" - социально близким элементом для правящего класса РФ.
Медведчук назвал выбор в пользу России единственным выходом для Украины
VRoman
18:31
"1,7 литровый двигатель мощностью 83 л.с." - это меньше 50 л.с на литр. Такие действительно ещё делают или просто со свалки снимают и продают как новые?
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
Михаил Иванович
18:30
И тысячи людей в очередях, чтобы подпись поставить, это тоже мы)
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
-=metallist=-
18:23
А как же Blood, Shadow warrior, NFS Porsche, Star craft, Command and conquer?
GeForce GTX 1050 проверили в современных играх — видеокарта до сих пор тянет практически всё
Нивхурил
18:22
Это мантра у них такая про три дня,колесо Генотьбы они так проворачивают.
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Нивхурил
18:22
А хохлу кто в шаровары насрал ? А посконным житттеллямм балтииийских вымиратоввв кто в шпротты серет ?
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем