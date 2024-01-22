Не известны не только сроки завершения разработки, но и сюжет, а это волнует геймеров не меньше

После производственного ада, в который попала CD Projekt Red во время выхода Cyberpunk 2077, руководство студии предпочитает не называть точных дат выхода того или иного проекта. Именно поэтому вокруг сроков старта продажи The Witcher 4 ходит множество слухов. Инсайдеры забрасывают геймеров противоречивой информацией, но всё сводится к тому, что игра будет готова в 2025 году. Судя по тем данным, что поступают в последнее время, фанатам серии придётся запастись изрядным терпением, ведь хороших новостей нет от слова совсем. Начнём с того, что недавно Reuters побеседовала с генеральным директором польской студии. Адам Бадовски рассказал о невероятных планах, а всё происходит намного медленнее, чем нам бы с вами хотелось.

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Напомним, что следующая серия популярной трилогии о похождениях Геральта из Ривии в настоящее время носит название «Проект Полярис». Так вот, в настоящее время над игрой работает небольшая группа сотрудников, а сам Бадовски надеется, что к середине года в команду The Witcher 4 будут входить не меньше 400 специалистов. Таким образом можно сделать вывод, что такой амбициозный проект не получится довести до ума менее чем за 2 года, а озвученные выше сроки явно слишком оптимистичны. Генеральный директор польской студии предпочёл отделаться общими фразами, но некоторые заявления наводят на не очень оптимистичные мысли. Так, Бадовски уверен, что на этот раз CD Projekt Red постарается выйти за границы лучших ролевых игр. The Witcher 4 рассматривается как отправная точка для последующих игр серии, а ранее отмечалось, что геймеров ждёт полноценная трилогия. Но это при условии, что игра геймерам понравится. Пока же есть все основания полагать, что Геральт если и вернётся к своим обязанностям ведьмака, то будет играть на вторых ролях, тогда как история сосредоточится вокруг других персонажей.

Инсайдеры полагают, что главным игровым персонажем может стать Цири, но пока даже эта версия вызывает много противоречий. Например, на официальном тизере красовалась эмблема школы кота, тогда как Геральт и Цири принадлежат к школе волка. Из хороших новостей можно выделить использование движка Unreal Engine 5, а значит количество багов будет намного меньше, чем привыкли видеть фанаты проектов CD Projekt Red. Не забыл Бадовски и об ещё одном важной для студии франшизе. Речь идёт об игре во вселенной Cyberpunk 2077. Одной из ближайших целей станет привлечение к разработке 80 сотрудников, что позволит существенно нарастить сроки выхода. Похоже, речь идёт об экспериментальном проекте, сроки выхода которого не определены. Так, студия рассматривает использование многопользовательской составляющей, что может заинтересовать миллионы фанатов. Детали пока держатся в секрете, но сам генеральный директор польской студии поведал о намерении интегрировать в продолжение Cyberpunk 2077 продвинутый интеллект. Бадовски полагает, что умные алгоритмы способны улучшить некоторые аспекты игры, но тут же успокоил геймеров. По его словам, нет никаких планов заменять людей роботами, а значит решающим будет всё же слово специалистов CD Projekt Red.

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Эксперты уверены, что во многом планы разработки продолжения Cyberpunk 2077 зависят от успешности The Witcher 4. Именно поэтому основной упор будет сделан именно на продолжение культовой серии. Напомним, Cyberpunk 2077 окупила производство только благодаря доверию рядовых геймеров. Миллионы людей не отменили покупки даже несмотря на огромное количество ошибок и проблемы с прохождением сюжетной линии. После устранения большей части багов проект снова стал популярным, ну а ещё один раз испытывать нервы геймеров может быть опасно. Именно поэтому многие инсайдеры уверены, что CD Projekt Red не станет никуда спешить, предпочитая выпустить полностью готовый продукт с минимальным количеством ошибок.