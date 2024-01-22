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Bublik1
Семья священников из США создала криптовалюту и потратила $1.3 млн прихожан на развлечения
Мошенники уверяют, что действовали согласно указаниям Бога, который сделал их частью своего плана

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Даже сегодня многие крупные финансисты предпочитают считать криптовалюты временным и крайне сомнительным активом. Эксперты уверяют, что уже совсем скоро человечество забудет о майнерах и цифровой лихорадке, поэтому инвестировать средства в Bitcoin крайне неосмотрительно. Скептики продолжают придерживаться консервативных взглядов, а некоторые откровенно говорят о том, что криптовалюта – это прямой аналог пирамиды. Проще говоря, заработать могут только создатели, а также наиболее удачливые люди, тогда как большая часть участников финансовой пирамиды теряет все свои накопления. Похоже, подобные заявления имеют под собой все основания, ведь подавляющая часть криптовалют, которая когда-либо была создана, сегодня считается мёртвой. Обычно всё происходило согласно простой схеме: неустановленная группа лиц создавала криптовалюту, рекламировала её, продавала монеты всем желающим, а после уходила в закат, унося с собой миллионы долларов. 

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Отследить мошенников практически невозможно, поскольку большая часть создателей пирамид обладает отличными знаниями в программировании, поэтому старается не афишировать свою личность. Но бывает и так, что мошенники даже не скрываются, о чём мы с вами и поговорим. Эли и Кейтлин Регаладо (муж и жена) были священниками в приходской церкви. В какой-то момент с парочкой связался сам Бог и предложил им создать онлайн-церковь Victorious Grace Church. Чуть позднее тот же голос свыше поведал им о большом плане, для реализации которого потребовалось создать криптовалюту INDXcoin. Какое-то время монеты были доступны на бирже Kingdom Wealth Exchange, которая также была создана семейством священников. 1 ноября 2022 года пастор столкнулся с нехваткой ликвидности и просто заблокировал работы биржи, присвоив себе деньги прихожан. Некоторые из инвесторов оказались крайне недовольны происходящим, поэтому подали на парочку в суд.

В 2023 регулятор штата Колорадо обвинил семейство священников в мошенничестве с использованием криптовалюты INDXcoin. По данным иска, супруги реализовали 300 монет на общую сумму 3.2 миллиона долларов. Что примечательно, сразу же после того, как Бог вышел с семейством Регаладо на связь, супруги стали себе позволять лишнее, а в последствии сильно разбогатели. По данным суда, священники потратили на себя порядка 1.3 миллиона долларов, вернуть которые не представляется возможным. Предполагается, что реальная сумма пожертвований могла быть намного больше, ну а супруги тратили деньги на покупку роскошных вещей, ремонт и дорогостоящие развлечения. Пострадавшие требуют вернуть им переведённые средства, но мошенники и не планируют идти на поводу у своих прихожан. Не так давно Эли Регаладо опубликовал видео на официальном сайте INDXcoin. Там он обрушился с критикой на всех тех, кто выдвинул обвинения в адрес его и жены. Эли признал, что действительно прикарманил 1.3 миллиона долларов, и даже не собирается ничего отрицать. Вот только суд трактует происходящее неверно, ведь практически все деньги тратились по указанию Господа. Например, дом был перестроен и расширен таким образом, как просил Бог, а мебель в нём и другое убранство куплено согласно советам Всевышнего. 

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Очевидно, что оспорить подобные заявления крайне трудно, ведь никто не знает, с кем там супруги общались, и кто им посоветовал прикарманить чужие деньги. Похоже, такая наглость ошарашила суд, поэтому дело носит административный характер. Это значит, что суд рассматривает гражданский иск, а в случае обвинительного приговора может назначить небольшой штраф. Теоретически, на заблокированной бирже остались средства, которые и могут быть распределены между пострадавшими. Пока же судья заморозил счета семьи Регаладо и запретил им продавать монеты в штате Колорадо. Это значит, что семейство мошенников останется на свободе, где продолжит тратить украденные средства. Кроме того, оба могут продолжить свою деятельность в другом штате, не понеся никакого наказания. Ну а найти наивных прихожан, которые готовы отдать последнее во славу Бога – для парочки не составит труда. 

#криптовалюты
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