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Bublik1
Британская Post Office обвинила 1000 сотрудников в хищении денег, хотя проблема была на стороне ПО
Как выяснилось, производитель ПО и руководство почтовой службы знали о багах, но всё равно обвиняли в краже людей

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Представьте себе такую ситуацию: вы работаете в банке, честно выполняя свои обязанности. Вот только в какой-то момент вас обвиняют в намеренном присвоении денег и отдают дело в суд. Доказать свою правоту не удаётся, ведь на стороне обвинения чёткие доказательства в виде следов в самом современном программном обеспечении. Всё указывает на то, что вы украли деньги, а в результате от вас отворачиваются коллеги, а знакомые смотрят с подозрением. В лучшем случае можно рассчитывать на административное наказание в виде штрафа, но есть вполне реальный шанс угодить за решётку. И всё бы ничего, но вы знаете, что ничего не брали, а от этого положение кажется и вовсе крайне печальным. Может показаться, что всё это какая-то глупая шутка, но на самом деле именно сотни подобных фактов были вскрыты в ходе проверки бухгалтерского ПО Horizon от Fujitsu. По данным издания TechSpot, разработчики программного обеспечения были осведомлены о проблемах, но предпочитали помалкивать, заботясь только о личной репутации. 

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В ходе разбирательства стало известно, что жертвами произвола Fujitsu стали почти тысяча сотрудников британской почтовой компании Post Office Limited. Некоторые из них были осуждены за мошенничество, тогда как другим вынесли более суровые приговоры за масштабные хищения средств, вот только все эти люди оказались невиновны. Что удивительно, руководство почтового оператора также было осведомлено о проблемах с Horizon, но предпочитало выносить обвинительные приговоры. Мало того, когда возник скандал, то представители Post Office Limited выразили полную уверенность в том, что ошибки на стороне программного обеспечения быть не может. Руководство рассказывало о надёжности Horizon, получив от Fujitsu достаточно информации о целой россыпи критических багов. Чтобы понять проблему, нужно немного изучить историю.

Итак, в 1999 году дочерняя компания Fujitsu под названием International Computers Limited (ICL) – стала поставщиком системы Horizon для всех отделений Post Office Limited. Это настоящий почтовый гигант, который ранее представлял собой большую часть государственной почтовой монополии General Post Office (GPO). Последняя прекратила своё существование в конце 60-х годов прошлого века, ну а Post Office Limited взяла на себя контроль над подавляющей частью отделений. В последующие 16 лет больше 900 сотрудников почтовой службы были признаны виновными в преступлениях, таких как хищения денежных средств и махинациях с бухгалтерской отчётностью. В качестве доказательств использовались данные из Horizon, которые считались крайне точными. Уже после стало понятно, что ПО имело баги, поэтому в некоторых случаях выдавало неточные ответы, на основании и которых выносились приговоры. Программа регулярно указывала на недостачу денег, ну а виновными признавались рядовые сотрудники. 

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По данным журналистов, некоторые из несправедливо осуждённых были отправлены в тюрьму, а многие столкнулись с финансовыми трудностями и вынужденны были выплачивать компенсации по обвинению в нанесении ущерба. Кроме того, на них была возложена обязанность возместить судебные расходы, понесённые Post Office. Хуже того, что несколько человек не выдержали несправедливого обвинения и покончили жизнь самоубийством так и не дождавшись приговора. Сегодня, когда об ошибках в Horizon стало известно прессе, была опубликована любопытная статистика. Оказывается, всего 93 человека получили полное оправдание, а приговоры им считаются ошибочными. Люди получили компенсацию и могли вернуться на свои рабочие места. И всё бы хорошо, но почти тысяча человек до сих пор считаются преступниками, хотя реальными злодеями оказались руководители Post Office и Fujitsu. В рамках общественного расследования по поводу Fujitsu и её программного обеспечения один из главных исполнительных директоров европейского подразделения компании подтвердил то, что уже было известно прессе. По словам Пола Паттерсона, все баги и ошибки были опубликованы во внутренних отчётах, но исправлять их никто не стал. Все стороны были уведомлены о рисках, но продолжали использовать нерабочее ПО. Паттерсон полагает, что суды, выносившие обвинительные приговоры работникам почты, не были проинформированы о наличии 29 известных багов в Horizon, обнаруженных ещё в 1999 году. Он не готов назвать виновных, ну а эксперты полагают, что уйти от коллективного иска Post Office и Fujitsu уже не удастся. Сломаны сотни судеб, а значит кому-то из руководства компаний придётся за это заплатить. Ну и в качестве вишенки на торте, глава Fujitsu заявил, что компания не намерена возвращать или пересматривать стоимость оплаты Horizon, несмотря на то, что данное ПО оказалось опасным и нанесло огромный урон как почтовой компании, так и рядовым сотрудникам. 

#интересное #истории #post office
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