Команда Шольца уже сейчас ищет контакты среди Республиканцев, пытаясь договориться с Трампом по ключевым вопросам

На носу выборы президента США. Пожалуй, очень давно между кандидатами от Республиканцев и Демократов не было такой огромной разницы во взглядах на внутреннюю и внешнюю политику. Неясно, выдвинут ли Байдена на второй срок, или вакантное место отдадут жене бывшего президента Обамы. На самом деле это не так важно, ведь обе партии по особенно критичным вопросам придерживаются крайне противоположных точек зрения. Например, Трамп обещает усилить меры по борьбе с нелегальными мигрантами, а также выдворить из Америки несколько миллионов мексиканцев. Но если внутренние вопросы волнуют только самих американцев, то намерение реформировать НАТО и оставить Украину без военной помощи, пугает не только Демократов, но и европейских политиков. По мнению журналистов Der Spiegel, если Трамп действительно станет президентом США, то это создат массу проблем для правительства Шольца.

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Ставится ряд вопросов, получить ответы на который пока невозможно. Если у канцлера надёжные связи среди соратников Трампа? Какие политические рычаги может использовать Берлин для влияния на новую администрацию? На сколько увеличиться расходы на оборону, чтобы компенсировать снижение расходов США в Европе? На самом деле беспокойство вызывает в целом позиция кандидата в президенты, а Берлин встревожен, ведь пессимисты полагают, что придётся до 5% ВВП выделять на ВПК, а иначе поддерживать все ранее данные обязательства не получится. Журналисты напоминают, что сам Шольц считает Байдена своим одним из самых близких союзников. Особенно единодушны лидеры стран по украинскому вопросу, активно поставляя в Киев оружие и обучая тысячи бойцов ВСУ. Подобная активность Шольца вызывает недопонимание среди европейских государств, а в Париже открыто говорят, что отношения с Вашингтоном для Германии важнее сотрудничества с Францией. Аналитики опасаются, что в случае победы Трампа Берлин может оказаться в одиночестве, пытаясь закрыть целый ряд финансовых и репутационных дыр самостоятельно.

В Der Spiegel пишут, что в МИД Германии в августе прошлого года прошла встреча, в результате которой был создан так называемый штаб планирования. Руководить ячейкой доверили действующему министру иностранных дел фрау Бербок. В ходе встречи министрам ставилась задача оценить возможные последствия победы Трампа в различных областях, включая балканскую политику и внешнюю торговлю. Как уже было сказано, Германию беспокоит много вопросов, но наиболее болезненными считается снижение затрат со стороны США на блок НАТО, а также прекращение военной и финансовой помощи Украине. Журналисты отмечают, что особенно тревожным считается заявление Трампа, сделанное в Давосе в 2020 году. Ещё тогда кандидат в президенты заявил, что США не будут помогать Европе в случае атаки, и что НАТО мертво. Немецкие аналитики полагают, что Берлин пытается наладить контакты с республиканцами, но пока действует осторожно.

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Отмечается, что даже выделение 2% ВВП на военные цели не прошло бесследно для бюджета и было достигнуто благодаря средствам Специального кредитного фонда для бундесвера. Фонд полностью опустеет в 2027 году, а на горизонте удвоение расходов на оборонную сферу, потянуть которые Германия не сможет. Берлин выражает беспокойство по поводу проекта засыпающего НАТО, предложенного близким к Трампу Center for Renewing America. Американские аналитики считают для США более правильным выйти из военного блока и сосредоточиться на противостоянии с Китаем, оставив европейцам решать украинскую и многие другие проблемы. Что предпримет Шольц, и каковы шансы у Трампа, сказать сложно, ведь противостояние ещё впереди. Пока же два ключевых кандидата от Республиканцев выбыли из борьбы за кресло президента по собственному желанию и полностью поддержали Трампа.