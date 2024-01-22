Похоже, руководство AMD снова перемудрило с экономией ресурсов

Прежде чем переходить к изложению основного материала, стоит понимать, что в настоящее время скоростные показатели твердотельных накопителей остаются невостребованными. Проще говоря, для запуска игр нет разницы, поддерживает ли ваш SSD интерфейс PCIe 3.0 или работает на самом продвинутом PCIe 5.0. Разница в синтетических тестах будет огромная, ведь скорость чтения и записи в первом случае достигает 3500 МБ/с, тогда как во втором – до свыше 14 000 МБ/с. К сожалению красивые цифры не влияют за работу приложений и игр, а значит важны только ограниченному кругу энтузиастов. И всё же, если вы покупаете компьютер с заявленными характеристиками, было бы неплохо, если бы он в полной мере соответствовал указанным производителем параметрам. Выясняется, что такое происходит далеко не всегда, о чём мы с вами и поговорим.

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Как стало известно, новая линейка настольных гибридных процессоров AMD Ryzen 8000G, способна оказывать негативное влияние на производительность видеокарт и твердотельных накопителей. Данные решения были представлены в начале января, но ещё не поступили в продажу. По данным специалистов портала TechSpot, при разработке инженеры допустили критическую ошибку, исправить которую уже не получится. Что любопытно, в AMD уже который раз наступают на одни и те же грабли, а понять причины происходящего пока не удалось. Суть сводится к тому, что несколько недорогих процессоров серии имеют ограниченную поддержку интерфейса PCIe 4.0, который в настоящее время широко используется для максимальной производительности как видеокартами, так и SSD-накопителями. Напомним, серия Ryzen 8000G будет состоять из восьми различных моделей процессоров. Есть бюджетные решения типа Ryzen 3 8300GE, а наиболее быстрым считается флагман Ryzen 7 8700G. Первый способен разгоняться до 4.35 ГГц, тогда как прокачанная версия может работать на тактовой частоте 5.1 ГГц. Изюминкой данной линейки стала интегрированная графики. В бюджетных моделях установлен встроенный чип Radeon 740M или 760M, тогда как флагман может похвастать наличием 780M. Уровень тепловыделения варьируется от 35 Вт до 65 Вт.

И вот здесь и выясняется, что Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G, которые могли бы стать наиболее массовыми, поддерживают PCIe x4 для видеокарт, в то время как более продвинутые Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G работают с PCIe x8. Точно такая же ситуация наблюдается и с поддержкой твердотельных накопителей, ведь первые два процессора тянут только две линии PCIe 4.0 х2, тогда как более дорогие поддерживают 4 линии PCIe 4.0 х4. Эксперты изучили проблему и пришли к выводу, что потенциальным покупателям таких процессоров нужно учитывать проблему ещё до начала сборки. В случае, если верно подобрать видеокарту и твердотельный накопитель, то замедления работы системы не будет. Вот только у некоторых пользователей на руках уже есть устройства с поддержкой PCIe 4.0 x4, а значит в этом случае использование процессоров Ryzen 8000G начального уровня может привести к значительному снижению производительности всего компьютера. Кстати, новые камни были анонсированы на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе, но представители AMD по какой-то причине забыли дать информацию об указанных выше проблемах во время официальной презентации. Утечка стала доступна благодаря пресс-релизу компании Gigabyte, разместившей на сайте спецификации для новой материнской платы B650E Aorus Elite X AX ICE, предназначенной для процессоров AMD 8000G.

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Скорее всего, речь идёт не об ошибке, а о банальной экономии. Примерно такую же стратегию инженеры красной команды использовали во время выпуска видеокарты Radeon RX 6500 XT. Решение получилось довольно быстрым и казалось крайне привлекательным за свои деньги. Вот только после начала продаж выяснилось, что с использованием интерфейса PCIe 3.0 наблюдается падение производительности видеокарты до 15%. Исправить положение оказалось невозможно, ну а со временем видеокарта была забыта и почти не встречается в продаже. Аналогичная экономия использовалась при производстве Radeon RX 6400, ну а руководство AMD продолжает экономить на мелочах, вынуждая потенциальных покупателей смотреть в сторону решений Intel.