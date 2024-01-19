Британия имела разрешение на вылов рыбы, действовавшее почти 70 лет

Нет никаких сомнений, что санкции сильно осложнили жизнь российским экспортёрам. Кому-то пришлось искать новые рынки сбыта, тогда как другим снижать добычу и переориентироваться на внутренний рынок. Проблема останется актуальной ещё достаточно долго, но в целом можно констатировать, что Россия приспосабливается к санкциям, а логистические потоки определят картину мира на многие десятилетия. Пока всё складывается не в пользу Европы, ведь ещё недавно регион благоденствовал, получая дешёвые энергоносители, а сегодня вынужден закупать дорогой сжиженный газ и переплачивать за российскую нефть, на которую наклеен правильный шильдик. Целый ряд государственных переворотов в Африке осложнил доступ Франции к редкоземельным элементам, включая урановое топливо для электростанций, но европейские политики не устают делать всё, чтобы осложнить жизнь российской экономике.

реклама

Например, там уже несколько месяцев обсуждают возможности для конфискации замороженных миллиардов долларов на счетах Центробанка. Пока деньги остаются нетронутыми, но никто не знает, как далеко может зайти театр абсурда, который мы сегодня наблюдаем. Вполне очевидно, что Россия должна была ввести ответные санкции. Ожидать резких ответных мер было глупо, поскольку российским потребителям невыгодно отказываться от европейских товаров окончательно, но некоторые шаги всё же будут предприняты. Вчера стало известно о планах президента России разорвать соглашение с Британией, подписанное в далёком 1956 году. Речь идёт о разрешении для английских моряков, открывающем им возможность вылова рыбы в Баренцевом море и вдоль побережья Кольского полуострова. Соглашение продержалось почти 70 лет, а его разрыв в одностороннем порядке приведёт к резкому сокращению продуктовой линейки жителей туманного Альбиона. Известно, что правительство РФ уже поддержало идею, а в настоящее время всё зависит от В. Путина. Если президент России поставит свою подписать под документом, то британцам придётся искать новое место для вылова рыбы.

Английские моряки сильно встревожены, а местные эксперты называют происходящее полной катастрофой. Всё дело в том, что только в прошлом году в Баренцевом море было выловлено более 566 тысяч тонн трески. Ну а это главный компонент популярного в Британии блюда в виде рыбных чипсов. Внезапно выяснилось, что 40% всей трески в Англии продаётся именно в таком виде, ну а дефицит рыбы способен привести к массовым волнениям. Горячие головы уверяют, что даже после запрета они смогут ловить треску, но есть все основания полагать, что Россия выведет в море патрульные корабли, ограничив британцам доступ в свои территориальные воды. Особенно интересно, что Россия ничего в данном случае не потеряет, а многие российские рыбаки готовы занять насиженное место англичан и предложить потребителям качественный продукт по разумной стоимости. Таким образом треска плавно уйдёт с британского стола на русский, а рядовые жители туманного Альбиона не смогут позволить себе полакомиться рыбными чипсами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эксперты отмечают, что у российских властей достаточно рычагов для давления, а по сути В. Путин ещё даже не приступал к введению контрсанкций. В пример приводят повышение торговых пошлин на российские товары, которые были введены Британией в марте 2023 года. Тогда целый ряд товаров подорожал на 35% из-за ввозной пошлины, что резко сократило присутствие российских экспортёров на английском рынке. Противостояние продолжается, а сегодня всё идёт к новому витку геологической напряжённости, которая затрагивает Арктику. Ледяные шапки тают, а это приводит к тому, что регион становится интересен для многих стран, поскольку обладает огромными запасами нефти, газа и редкоземельных минералов. Согласно оценкам, в Арктике находится около 90 миллиардов баррелей неразведанных мировых запасов нефти и около 40 миллиардов баррелей газа. Это вызывает интерес со стороны многих стран, желающих установить контроль над этими ресурсами. Пока до открытого противостояние не дошло, но все потенциальные стороны конфликта настроены решительно. Ну а в данном случае Британия просто потеряет доступ к треске. Считается, что дефицит будет временным, а за счёт экспорта из других стран проблему удастся решить. По крайней мере частично, ведь в этом случае рыбные чипсы могут сильно подорожать, что не обрадует посетителей пабов по всей Англии.