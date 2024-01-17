Аудит провела компания Cantor Fitzgerald

Если вы обратите внимание на график ниже, то можете заметить, что по уровню капитализации на первом месте с большим отрывом идёт Биткоин. Первая криптовалюта задаёт тон для всей отрасли, а 2024 год считается одним из самых перспективных для роста данного актива. Считается, что благодаря подорожанию Биткоина пойдут вверх и все остальные криптовалюты, а в первую очередь это касается Эфириума. Вторая криптовалюта считается одной из наиболее технологичных и постоянно развивается. Её используют не только для покупки и обмена цифровых монет, но и при продаже NFT. В целом перспективы у Эфира также аналитикам кажутся радужными, ну а к находящейся на третьем месте USDT постоянно возникают вопросы. Всё дело в том, что перед нами не совсем обычная криптовалюта, а специфический инструмент, служащий для упрощения доступа к другим активам, а также позволяющий минимизирвоать риски и снизить расхождения в оплате товаров и услуг до минимума. Давайте к примерам. Так, в начале января 2024 года вы купили 10 Биткоинов, заплатив за них 470 тысяч долларов. Речь шла не об инвестициях, а монеты вам понадобились для оплаты партии видеокарт. Продавец должен был провести сделку сразу, но возникли проблемы логистического характера, а в результате сделка была заморожена.

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Сегодня продавец вышел на связь и готов вам продать всю партию видеокарт. Вот только курс Биткоина ушёл вниз, а в результате у вас на руках всего 430 000 долларов. Отметим, что всё могло бы быть иначе, ведь иногда Биткоин дорожает, а значит при удачном стечении обстоятельств вместо 470 000 у вас могло появиться 500 и даже 600 тысяч долларов. И всё же, в данном конкретном случае вы в глубоком минусе. Ну а поскольку крупные импортёры прекрасно знают о проблеме, то многие из них предпочитают не рисковать, переводя средства в стейблкоины. USDT – это самый популярный актив такого рода, который прочно привязан к курсу доллара США. Проще говоря, что бы ни случилось, у вас всегда будет столько баксов, сколько вы купили изначально. Такой подход имеет как свои плюсы, так и значительные минусы. Положительная сторона вопроса очевидна, ведь вы никогда не потеряете свои деньги. Но есть и негативная сторона, ведь ваши деньги лежат мёртвым грузом и точно не позволят вам ничего заработать. Например, если бы вы купили 10 Биткоинов 3 года назад по 20 тысяч долларов за монету, то сегодня могли бы удвоить свой капитал.

Вообще, стейлбкоины только кажутся надёжными, ведь они используют для расчётов американскую валюту, а она находится в юрисдикции властей США. Несколько лет назад местный регулятор уже проводил масштабную финансовую проверку, в рамках которой были получены противоречивые выводы. Так, Tether доказала платёжеспособность, но у экспертов остались вопросы, а окончательно развеять все сомнения не удалось до сих пор. Что же, в рамках экономического форума в Давосе прозвучала крайне важная позиция, которая позволит USDT получить необходимое доверие со стороны инвесторов. Слово взял исполнительный директор инвестиционного банка Cantor Fitzgerald. Говард Лютник отметил, что его компания провела тщательную проверку финансовых документов Tether и подтвердила наличие в распоряжение компании всех ранее заявленных эмитентом средств. Информацию опубликовали журналисты Bloomberg, поделившиеся своим мнением по этому вопросу. Напомним, Cantor Fitzgerald, основанная в 1945 году, является поставщиком финансовых услуг для институциональных инвесторов в США. Компания выступает в роли куратора облигаций, принадлежащих Tether, которые используются в качестве обеспечения для USDT и других стейблкоинов. Договор между Cantor Fitzgerald и Tether был официально заключён в марте 2023 года. Лютник признал, что за последние годы слышал много разговоров о том, что у Tether нет всех платёжных обязательств, необходимых для поддержания стабильности стейблкоина. Теперь, когда его компания изучила всю финансовую отчётность, сам он может подтвердить, что все сомнения оказались беспочвенными.

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Согласно озвученным данным по состоянию на октябрь 2023 года, общая стоимость активов Tether достигла 86.38 миллиарда долларов, а избыточные резервы составили 3.2 миллиарда. Основная часть активов Tether, на 72.6 миллиарда, представлена казначейскими облигациями США. Лютник также отметил, что Cantor Fitzgerald взяла на себя управление значительной частью этих активов. Напомним, в 2021 году Tether заплатила более 40 миллионов долларов в виде штрафа, что позволило решить противоречия с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США относительно предоставления ложной информации о резервах. В том же году компания начала регулярно публиковать отчёты о резервах, проверенные внешней бухгалтерской фирмой. Вот только даже после этого находились скептики, которые уверяли, что данный документ не может считаться полноценным, поскольку не является результатом полноценного аудита. Кстати, если верить докладу Управления ООН по наркотикам и преступности, опубликованному в январе 2024 года, то именно USDT стал одним из самых популярных средств для отмывания денег и совершения незаконных операций. В ответ на этот доклад Tether подчеркнула своё стремление бороться с преступным использованием криптовалют. Увы, но преступники и наркодиллеры прекрасно осознают преимущества USDT, предпочитая не рисковать, инвестируя в Биткоины.