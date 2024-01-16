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Bublik1
На CES 2024 показали умную крышку для унитаза и придвинутые весы со встроенным помощником ИИ
Пока гаджеты на основе ИИ кажутся диковинными, но технологии стремительно двигаются вперёд

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2024 год обещает стать одним из самых успешных для решений на базе искусственного интеллекта. В настоящее время над умными алгоритмами работают сотни стартапов по всей планете, а крупные компании пытаются интегрировать возможности нейросетей в привычные продукты. Получившийся симбиоз позволит сделать работу с гаджетами и программным обеспечением более удобной, но пока всё это больше теория, поскольку реальных разработок на базе ИИ крайне мало. Не исключено, что энтузиастам придётся подождать ещё несколько лет, ведь даже сегодня подобные идеи кажутся слишком революционными, а интегрированные технологии вызывают сомнения. Всё дело в том, что значительная часть функций действительно вызывает восторг, но использовать всё это в массовых продуктах захотят единицы. Потребуется системный подход в работе с клиентами, а пока мы можем посмотреть на технологии будущего в рамках выставки CES 2024. Напомним, мероприятие проходит в Лас-Вегасе, где были представлены полезные гаджеты, позволяющие отслеживать здоровье пользователей и предупредить о развитии болезни задолго до её клинической выраженности.

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Давайте перечислим несколько разработок, которые обаятельно понравятся нашим читателям. Так, привлекает внимание умная кровать, оснащённая поручнями безопасности. Также она включает функцию защиты от храпа и целый набор биометрических датчиков, отслеживающих здоровье спящего человека в режиме реального времени. После пробуждения владелец может заглянуть в свой смартфон и увидеть фазы сна, температуру тела и понять, был ли отдых плодотворным. Представлено также сиденье для унитаза, которые может измерять частоту сердечных сокращений и насыщенность крови кислородом. В целом, за последние годы умные унитазы разрабатывают многие компании, пытаясь интегрировать туда клинические функции определения холестерина и сахара в крови. Есть и более амбициозные проекты, но пока дальше инженерных экземпляров дело не пошло. Эксперты полагают, что данная технология слишком дорогая, а большая часть потенциальных покупателей не испытывает проблем со здоровьем. Проще говоря, нужна длительная маркетинговая компания, после которой убедить людей в том, что им нужен умный унитаз, будет гораздо проще. Пока же такие технологии остаются уделом энтузиастов и оседают в патентных бюро.

Также на выставке показали и другие устройства, полагающиеся на искусственный интеллект. Например, это весы, которые не только отлично справляются со своими прямыми обязанностями, но и обладают другими функциями. Так, они анализируют баланс тела и помогают определить необходимость занятий физической активностью. Весы способны предсказать риск серьёзного падения в ближайшие 12 месяцев, а функция больше понравится пожилым людям, кости которых более хрупки и чаще ломаются во время травм. Ещё одним гаджетом, вокруг которого наблюдались оживлённые дискуссии, стал необычный куб, включающий функции компаньона и умеющий напоминать о сроках приёма лекарственных средств. Ну а волшебное зеркало Anura и вовсе создано для аптек, больниц и фитнес-центров. Разработчики научили встроенную нейросеть оценивать состояние здоровья людей на основе отражения света, ориентируясь на структуру кровотока. 

Повышенное внимание было приковано к небольшому устройству BeamO, оснащённому датчиками для быстрого измерения основных показателей здоровья, таких как частота сердечных сокращений. Это устройство может обнаруживать признаки мерцательной аритмии и измерять уровень кислорода в крови. Для женщин представлено кольцо Evie, выполняющее функции фитнес-трекера. Оно отслеживает калории, сердечные сокращения, сон и менструальные циклы, используя искусственный интеллект для анализа данных и предоставления пользователю рекомендаций по улучшению самочувствия. Разработчики полагают, что к концу текущего десятилетия у каждой женщины будет аналогичное кольцо, которое научится определять указанные выше параметры, незаметно решая целый спектр проблем. Эксперты не считают, что подобные гаджеты быстро придут в нашу жизнь, но прогресс не остановить, а в какой-то момент обычные пользователи вдруг осознают, что не могут обойтись без умных приборов на основе искусственного интеллекта. 

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