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Bublik1
Байден пригрозил губернатору Техаса судом на фоне ужесточения штатом миграционной политики
Пока сонный Джо спит, через границу проходят десятки тысяч мигрантов, что уже не устраивает губернатора Техаса

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По самым скромным оценкам, за 1 месяц через государственную границу США проходят 300 тысяч нелегальных мигрантов. Поток настолько плотный, что с ним не справляются скудные пограничники, которые часто не готовы вступать в противостояние с мексиканскими картелями. Преступники взяли часть границы под контроль и беспрепятственно прогоняют через него не только наркотики, но и живой товар. Возможность стать жителем США кажется многим мексиканцам настоящим даром небес, а в какой-то момент всё это стало прибыльным бизнесом. Проблема не решается, а именно мигранты стали камнем преткновения между Республиканцами и Демократами. Трамп обещает массовую депортацию и готов после вступления в должность президента выслать около 5 миллионов нелегалов. Что до Байдена, то сонный Джо решительно игнорирует проблему, тогда как армии мигрантов стремительно превращают крупные города в свалки, а палаточные городки на главных площадях растут быстрее, чем новые мексиканцы успевают пересечь границу. 

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Похоже, дело зашло в тупик, ведь власти Техаса явно устали о бездействия Белого дома и приступили к контролю границы на своих правилах. Ожидаемо, это вылилось в противостояние с Вашингтоном, где крайне недовольны действиями штата. Как стало известно, администрация Байдена требует от властей Техаса срочно прекратить блокировку доступа пограничного федерального патруля к участку границы с Мексикой, где недавно утонули трое мигрантов. По информации, предоставленной CNN, Министерство внутренней безопасности направило письмо генеральному прокурору Техаса Кену Пакстону, выражая серьёзное беспокойство по поводу действий штата. Оказывается, группа мигрантов пыталась пересечь реку Рио-Гранде, но по неизвестным причинам не смогла этого сделать. Патруль запрашивал доступ к границе, но техасские чиновники отказались предоставить агентам проход в указанный район. Министерство внутренней безопасности заявляет, что действия Техаса являются неконституционными и препятствуют операциям пограничного патруля. Отмечается, что в данном случае погибла женщина с двумя детьми, а в происшествии виновны местные правоохранители. 

На этом фоне главный юрисконсульт министерства (Джонатан Мейер) отметил, что Техас продемонстрировал неспособность обеспечить доступ к границе даже в условиях непосредственной опасности для жизни людей. В ответ представители штата уверяют, что сотрудники силовых ведомств не сталкивались с ситуацией, в которой мигранты находились в беде. Всё это осложнило отношения между губернатором Техаса Эбботом и президентом Байденом, а в настоящее время противостояние достигло своего пика. Журналисты CNN напоминают, что федеральное правительство обладает исключительными полномочиями по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства. Письмо от Министерства внутренней безопасности подчёркивает, что пограничное патрулирование было ограничено в районе Шелби-парк протяжённостью около 4 километров. Действия Техаса включают использование солдат национальной гвардии и строительство физических барьеров. В ответ на судебные давления со стороны администрации Байдена, представители Техаса утверждают, что работают оперативно для обеспечения доступа пограничного патруля США к лодочному трапу, используемому для спуска патрульных катеров в Рио-Гранде. Министерство внутренней безопасности подчёркивает готовность предпринять дополнительные судебные шаги, если Техас не прекратит свою политику блокировки доступа для пограничного патруля. Джонатан Мейер пригрозил передачей вопроса в Министерство юстиции и рассмотрения других вариантов восстановления доступа пограничному патрулю к границе. Последний срок заканчивается 17 января 2024 года.

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Журналисты напоминают, что ранее губернатор Техаса занимался установкой колючей проволоки вдоль границы и развёртыванием национальной гвардии. Что любопытно, журналисты признают эффективность действий Эббота, ведь в настоящее время поток мигрантов снизился, а всего власти штата задерживают около 500 нелегалов за сутки. Всё это только усиливает разногласия между федеральными органами и властями на местах в области пограничной политики и иммиграции. Администрация Байдена настаивает на конституционных полномочиях, тогда как в Техасе явно устали от армии мигрантов. Перспектива передачи дела в Министерство юстиции демонстрирует серьёзность намерений федеральных властей, а журналисты уверены, что споры между штатом и федеральными властями продолжатся. Всё больше жителей США склоняются к силовому решению, когда граница снова будет заблокирована, а мигрантов массово депортируют. Похоже, 2024 год будет сложным для Америки, ведь Байден не планирует ужесточение миграционной политики, а власти на местах больше не готовы отдавать немалую часть бюджетных средств на еду и кров для постоянно прибывающих мексиканцев. 

#аналитика #политика #миграционный кризис в сша
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