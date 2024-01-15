Разбираемся в сложных понятиях, которые на самом деле проще, чем кажутся

По мнению ведущих аналитиков, Биткоин представляет собой один из самых ценных активов на планете. Уже в 2024 году он просто обязан подорожать в 2 раза, а оптимисты верят, что к 2030 году за 1 монету ВТС будут давать 1 миллион долларов. Причин для подобных заявлений несколько, но ключевая сводится к халвингу. Вы могли не раз слышать об этом событии в сети, но далеко не все авторы утруждают себя понятными объяснениями. Давайте изучим данный механизм детальнее и дадим ключевые ответы на все наиболее острые вопросы по данной теме.

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Прежде всего нужно понимать, что Биткоин не зря называют цифровым золотом, ведь, как и у этого драгоценного металла, количество доступных монет ограничено. Майнеры выполняют сложные математические задачи и добывают цифровой актив, а и их усилия вознаграждаются новыми BTC. Эта награда является стимулом для майнеров и способом распределения новых BTC. Вот только общее количество Биткоинов конечно, а халвинг представляет собой двукратное сокращение количества выпадающих монет. Каждые 4 года, после добычи очередных 210 000 блоков, вознаграждение майнеров уменьшается вдвое. Этот процесс, встроенный в протокол Биткойн, остаётся важной составляющей системы. В 2024 году следующее сокращение вознаграждения произойдёт при достижении блока за номером 840 000 в период с 25 апреля по 8 мая 2024 года.

Сокращение вознаграждения вдвое влияет на предложение и цену Биткоина. Поскольку вознаграждение за майнинг уменьшается, то тут де сокращается количества новых монет, которые вводятся в обращение. Создаётся резкий дефицит, что тут же приводит к росту цены актива. Это похоже на сокращение добычи золота, поскольку было время, когда драгоценный метал было получать гораздо проще, чем в настоящее время. Таким образом халвинг обеспечивает надёжную защиту от инфляции, что согласовывается с концепцией внутренней ценности Биткоина. Халвинг также стимулирует майнеров улучшать эффективность своих операций, повышая безопасность сети. Каждый этап халвинга может увеличивать стоимость вознаграждений за майнинг, соответствуя росту рыночной цены Биткоина. Этот механизм обеспечивает устойчивое создание новых BTC и контролирует их распределение. Аналитики полагают, что сегодня большая часть держателей уверена в Биткоине и не собирается от него избавляться. Так, процент долгосрочных держателей рос с 53.5% в июле 2021 года до 70.2% в ноябре 2023 года, что указывает на высокий уровень доверия на фоне предстоящего халвинга. Согласно общедоступным данным, 10 ноября 2021 года Биткойн достиг своего исторического максимума в 69 тысяч долларов за 1 монету. Что любопытно, случилось это примерно через 1.5 гола после предыдущего халвинга в 2020 году. Таким образом эксперты советуют относиться к данному событию спокойно, ведь важны долговременные последствия, а не сиюминутный рост курса Биткоина.

Ну а учитывая всё вышесказанное, читатели часто спрашивают, почему майнеры продолжают добывать криптовалюту, даже при уменьшении вознаграждения. Суть в том, что фермеры могут получать не только новые BTC в качестве вознаграждения, но и комиссии за подтверждение транзакций. Финансовые стимулы и желание участвовать в обеспечении безопасности сети и её децентрализации поддерживают майнеров. Стоить помнить, что общее количество всех Биткоинов конечно, а всего будет добыто 21 миллион монет. Случится это в 20140 году, когда майнеры перестанут получать новые ВТС. Считается, что к этому моменту курс первой криптовалюты будет на несколько порядков выше, чем сегодня. К этому моменту отрасль будет считаться зрелой, но пока ведущие аналитики не готовы предсказывать будущее Биткоина на таком длинном отрезке.

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Но если раньше курс Биткоина после халвинга рос медленно, то на этот раз всё может круто измениться. Причина в том, что с увеличением осведомлённости о Биткойне и интереса со стороны крупных игроков, таких как Blackrock, влияние халвинга на рынок может быть более заметным. Важно учитывать, что всё это всего лишь аналитические прогнозы, тогда как в реальности всё может быть иначе. Кстати, многие криптовалюты также используют механизм халвинга для снижения инфляционных рисков. Например, Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Dash и Zcash. Не стоит забывать, что в 2022 году Эфир перешёл на стейкинг. Благодаря этому вторая по популярности криптовалюта перестала считаться инфляционной, а новые монеты там генерируются не так быстро, как было ещё совсем недавно.