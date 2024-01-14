Тот факт, что Биткоин сегодня дешевеет, не имеет никакого значения для большей части инвесторов

Уже никто не помнит кто и когда назвал Биткоин цифровым золотом. Долгое время подобные заявления вызывали улыбку, ведь актив стремительно дорожал, а после пала на самое дно, разоряя инвесторов и становясь крахом карьеры для трейдеров. Похоже, время расставляет всё на свои места, что доказывает новый отчёт управляющего аналитической компании Fidelity. Отмечается, что корреляция между ценами на Биткоин и золото в 2023 году выросла до рекордных значений. Согласно проведённому исследованию, данное явление представляет собой значительный поворот в динамике рынков, особенно учитывая традиционные тенденции обратной зависимости между криптовалютами и драгоценными металлами. Анализ Fidelity обнаружил, что Биткоин вышел из ранее наблюдаемой обратной зависимости от процентных ставок. Даже при увеличении глобальных ставок по всему миру, цена криптовалюты продолжала расти, что прямо противоречит традиционным моделям, согласно которым высокие процентные ставки снижают спрос на рискованные активы. По словам аналитиков, такой сценарий наблюдался и на рынке золота.

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Важно учитывать, что в 2023 году золото прошло через ряд колебаний, но в целом продемонстрировало хорошие результаты относительно основных фиатных валют. Доходность Золота в долларах выросла на 14.6%, при этом в некоторых случаях прибыль ещё выше, а всё зависит от использования той или иной валюты. Всё это ставит перед аналитиками новые вопросы, а ответов об усилении корреляции между Биткоином и золотом пока нет. Представители Fidelity предлагают несколько гипотетических причин происходящего. К примеру, инвесторы могут реагировать на растущий бюджетный дефицит США или ожидать изменений в процентных ставках. Некоторые аналитики даже предположили, что рынок Биткоинов может предвидеть увеличение монетизации долга со стороны Федеральной резервной системы или ожидать снижения процентных ставок. Аналитика Fidelity также указывает на ужесточение предложения Биткоинов, поскольку количество долгосрочных держателей достигло исторического максимума в 70%. Это свидетельствует о том, что даже при росте цены на первую криптовалюту, долгосрочные и неликвидные держатели остаются неподвижными, что может свидетельствовать о сильной уверенности большей части инвесторов в устойчивости рынка.

Нужно учитывать, что всё это теория, тогда как в реальности курс Биткоина за последние дни ощутимо просел. Как вы уже слышали, недавно было инициировано историческое решение, в рамках которого американский регулятор одобрил торговлю спотовыми Биткоин-ETF. Благодаря этому биржевые маклеры и вообще любые пользователи нескольких бирж могут покупать и продавать цифровое золото прямо через биржевые приложения на своих смартфонах. Ожидалось, что такое решение приведёт к бурному росту курса Биткоина, но ничего подобного не случилось. Обратите внимание на график, где можно заметить, что в какой-то момент за 1 ВТС давали почти 49 тысяч долларов. Сегодня курс Биткоина ушёл ниже 43 тысяч долларов, ну а журналисты издания Cointelegraph опросили ведущих аналитиков, пытаясь понять, что ждать от первой криптовалюты в 2024 году. Пожалуй, наиболее интересны итоги первых двух кварталов, а именно, сколько будет стоит Биткоин в конце июня 2024 года. В конце материала есть ссылка, позволяющая дательною ознакомиться с мнением экспертов, ну а мы кратко подытожим эту информацию.

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Как оказалось, почти все опрошенные уверены в огромных перспективах рынка криптовалют. Считается, что происходящее сегодня укладывается в общую логику. Инвесторы приступили к торговле спотовыми Биткоин-ETF, а на высоких позициях часть держателей попыталась избавиться от накопленных активов. Преимущественно речь идёт о майнерах, которым необходимы средства для закупки нового оборудования. На носу халвинг, а значит нужно быть готовыми к резкому падению прибыльности. Поскольку халвинг случится этой весной, то в первом полугодии он может и не успеть оказать позитивное воздействие на рынок криптовалют. И всё же, большая часть опрошенных полагает, что к началу лета Биткоин будет стоить в диапазоне от 50 до 60 тысяч долларов. Отдельно отмечается, что обычно требуется от нескольких месяцев до полугода, прежде чем халвинг начнёт оказывать положительное влияние на цену цифрового золота. Также в расчёт стоит брать и макроэкономические факторы. Особенно важна финансовая стабильность американской экономики, ведь после одобрения спотовых Биткоин-ETF первая криптовалюта стала ещё больше зависеть от решений властей США. Ну внушает оптимизма и конфликт на Ближнем Востоке, а его обострение – удары по Йемену – вызывают беспокойство у аналитиков. Некоторые полагают, что в случае неспособности американского правительства решить кризис судоходства в Красном море, Биткоин может уйти ещё ниже. В любом случае эксперты советуют не продавать. Нужно запастись терпением, а мы уже выше указывали, что 70% крупных инвесторов предпочитают долговременные вложения. Не факт, что через какое-то время криптовалюты и вовсе не исчезнут. Такие риски существуют, но в целом почти все аналитики ставят на рост Биткоина в 2024 году до новых рекордных позиций. БОльше информации читайте по ссылке: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-keep-dropping-because-etfs?utm_source=CryptoNews&utm_medium=app