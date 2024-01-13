Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Использование нейросетей во время программирования признали крайне вредным для новичков
Молодым программистам рекомендуют не использовать нейросети, которые мешают изучению языков программирования

реклама

Согласно опубликованной статистике, появление нейросетей уже оказало негативное влияние на появление новых рабочих место в ИТ-области. Например, за 2023 год в США почти не появилось новых вакансий, тогда как многие массовые профессии подверглись резкому сокращению. Сложнее всего оказалось начинающим программистам, которые не успевают набраться опыта и могут быть заменены умными алгоритмами. Не легче людям, ранее сидевшим на телефоне или в чате и отвечающим за техническую и информационную поддержку пользователей или потенциальных клиентов. Считается, что сотни тысяч людей, работающих в колл-центрах, в ближайшие годы будут вынуждены искать себе новую работу, ну а программистам придётся стремительно переориентироваться. Наиболее высоким потенциалом обладают системы на базе ИИ, а всё это кардинальным образом изменит наше понимание об ИТ-секторе. 

реклама

Всё дело в том, что умные алгоритмы совершенствуются, а наиболее продвинутые уже способны писать уникальный программный код. Одним из наиболее популярных инструментов считается Copilot, обладающим богатым функционалом и крайне высокой точностью. Любопытное мнение на этот счёт высказал программист Рашад Филизер, который имеет двухлетний опыт взаимодействия с данным инструментом и долгое время наблюдал за тем, как используют нейросети обычные пользователи. Программист пришёл к неоднозначным выводам, полагая, что ИИ приносит больше вреда, чем пользы, аргументируя это вполне логичными доводами. Сам Филизер является активным пользователем Copilot на платформе GitHub, принадлежащей Microsoft. Он утверждает, что наибольшую опасность такие нейросетевые помощники представляют для начинающих программистов и тех, кто решает освоить новый язык программирования. Главная проблема для таких людей заключается в активации функции автоматического предложения кода. Так, помощник постоянно изучает работу программиста и время от времени предлагает ему дополнить строку. Обычно подобные подсказки сильно экономят время, но негативно влияют на самого программиста. Вместо того чтобы изучать новое, программист будет всё чаще пользоваться знаниями нейросети, а значит никогда не освоит тот или иной язык программирования в полном объёме. 

Дабы доказать или опровергнуть такое утверждение Филизер провёл эксперимент, удерживая активным Copilot во время изучения языка Rust. Что же, первоначально благодаря активному взаимодействию с ИИ обучение пошло быстро. Строги генерировались без проблем, а помощник всегда готов был прийти на помощь. Возникло ощущение, что язык программирования Rust простой, ведь писать код крайне просто. Вот только после отключения Copilot Филизер заметил, что не может удержать знания в памяти. Мало того, самостоятельно написать код не вышло, а значит обучение оказалось неудачным. Филизер призывает использовать нейросетевых помощников только в случаях, когда требуется быстрый поиск информации. Во всех остальных случаях, когда нужно написать новый код, лучше отказаться от помощи умного алгоритма. Программист пришёл к выводу, что если полагаться на подсказки без должного понимания языка, то можно потерять навык самостоятельного решения проблем во время создания кода.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Нужно признать, что подобные заявления отражают общий тренд в индустрии программирования, где нейросетевые помощники становятся все более популярными. При этом подобные алгоритмы вызывают массу опасений как у обычных программистов, так и экспертов. Регулярное использование ИИ приводит к утере навыков, но сегодня сотни тысяч начинающих айтишников каждый день используют компьютерные мозги вместо своих. Первоначально такая перспектива кажется невероятной, ведь код генерируется быстро и непринуждённо, но будущее таких программистов кажется туманным. Возможности ИИ постоянно растут, а перспектива быть заменённым машиной вполне реальна. Это значит, что нужно обладать знаниями, которые позволят взять контроль над нейросетью, а не стать её дополнением. 

#интересное #программирование
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
Философ из США создал «Камеру тысячелетия» – первый снимок удастся получить ровно через 1000 лет
В России планируют использовать ИИ для поиска и борьбы с преступниками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
24
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
10
Турецкие компании уходят из Украины с многомиллионными долгами, но на 400% нарастили торговлю с РФ
2
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
15
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
4
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
1
Microsoft при помощи ИИ нашла замену литию в аккумуляторах, сократив 30 лет исследований до недели
6
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
5
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
3
Консоль AYANEO Next Lite на базе Ryzen 4000U выходит в продажу по цене от 299 долларов
+
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
2
В России разрабатывается АПЛ будущего – это лодка пятого поколения «Арктур»
1
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
На передовой в СВО проиcходит тестирование системы автоматической атаки для FPV-дронов ВС России
+
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
+
В Китае создали ядерную батарею для смартфона со сроком бесперебойной работы в 50 лет
3
Анонсирована бета-версия HarmonyOS 4 для Huawei Watch GT 3, Watch Buds и 7 других часов
1

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
6
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
130
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
168
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
4
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
124
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
35
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
47
Trine 5: A Clockwork Conspiracy - краткий обзор занимательной игры
2
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
36
ВМС Ирана захватили американский танкер "Святой Николай" в Оманском заливе
8

Сейчас обсуждают

Wile E. Coyote
14:46
Мигрантов можно будет завозить?
Российские разработчики начали создавать аналог SimCity
front242
14:42
ну тут без вариантов экран 4к, а видяха по ситуации, ведь использование не ограничивается играми, а играть в ненативном разрешении законодательно не запрещено же
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
commanderx
14:42
ЛГБТ цвета у галактики... подозрительно однако )
Учёные обнаружили необычную галактику J0613+52, в которой нет ни одной звезды
Дмитрий Трегубов
14:40
Говорят, что... Первый полёт — первый в истории летательного аппарата отрыв от земной поверхности и перемещение его в воздушном пространстве при помощи его собственной движущей силы.
Новый российский пассажирский самолет Ил-96-400М готовится к первому полету
kosmos_news
14:36
Очевидно же, что речь идет не об испытательном полёте
Новый российский пассажирский самолет Ил-96-400М готовится к первому полету
Родион Вестов
14:30
Дурачок. Считай выкинул деньги. Завтра отберут, даже не извинятся.
Член компартии Китая является вторым по величине иностранным владельцем земель в США
Hivi77
14:24
это еще и демонстрация нашего воинского духа, нашей воли к победе, нашей готовности к самопожертвованию во имя освобождения Родины от демократической заразы!
Замгенсека НАТО считает, что боевые действия на Украине будут продолжаться как минимум до 2026 года
El Grechko
14:23
Этот эффект ещё Эзоп 2.5 тысячи лет назад описал, называется "зелен виноград".
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
Hakuna Matata
14:23
8600 6 ядер
В первом квартале 2024 года контрактные цены на DRAM вырастут на 13-18%
nonses84
14:22
Скоро ии будет устраивать автомобильный апокалипсис. Сколько фильмов про это смотрел, аж страшно становится.
BMW представила новую технологию дистанционного управления автомобилями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем