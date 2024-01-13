Молодым программистам рекомендуют не использовать нейросети, которые мешают изучению языков программирования

Согласно опубликованной статистике, появление нейросетей уже оказало негативное влияние на появление новых рабочих место в ИТ-области. Например, за 2023 год в США почти не появилось новых вакансий, тогда как многие массовые профессии подверглись резкому сокращению. Сложнее всего оказалось начинающим программистам, которые не успевают набраться опыта и могут быть заменены умными алгоритмами. Не легче людям, ранее сидевшим на телефоне или в чате и отвечающим за техническую и информационную поддержку пользователей или потенциальных клиентов. Считается, что сотни тысяч людей, работающих в колл-центрах, в ближайшие годы будут вынуждены искать себе новую работу, ну а программистам придётся стремительно переориентироваться. Наиболее высоким потенциалом обладают системы на базе ИИ, а всё это кардинальным образом изменит наше понимание об ИТ-секторе.

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Всё дело в том, что умные алгоритмы совершенствуются, а наиболее продвинутые уже способны писать уникальный программный код. Одним из наиболее популярных инструментов считается Copilot, обладающим богатым функционалом и крайне высокой точностью. Любопытное мнение на этот счёт высказал программист Рашад Филизер, который имеет двухлетний опыт взаимодействия с данным инструментом и долгое время наблюдал за тем, как используют нейросети обычные пользователи. Программист пришёл к неоднозначным выводам, полагая, что ИИ приносит больше вреда, чем пользы, аргументируя это вполне логичными доводами. Сам Филизер является активным пользователем Copilot на платформе GitHub, принадлежащей Microsoft. Он утверждает, что наибольшую опасность такие нейросетевые помощники представляют для начинающих программистов и тех, кто решает освоить новый язык программирования. Главная проблема для таких людей заключается в активации функции автоматического предложения кода. Так, помощник постоянно изучает работу программиста и время от времени предлагает ему дополнить строку. Обычно подобные подсказки сильно экономят время, но негативно влияют на самого программиста. Вместо того чтобы изучать новое, программист будет всё чаще пользоваться знаниями нейросети, а значит никогда не освоит тот или иной язык программирования в полном объёме.

Дабы доказать или опровергнуть такое утверждение Филизер провёл эксперимент, удерживая активным Copilot во время изучения языка Rust. Что же, первоначально благодаря активному взаимодействию с ИИ обучение пошло быстро. Строги генерировались без проблем, а помощник всегда готов был прийти на помощь. Возникло ощущение, что язык программирования Rust простой, ведь писать код крайне просто. Вот только после отключения Copilot Филизер заметил, что не может удержать знания в памяти. Мало того, самостоятельно написать код не вышло, а значит обучение оказалось неудачным. Филизер призывает использовать нейросетевых помощников только в случаях, когда требуется быстрый поиск информации. Во всех остальных случаях, когда нужно написать новый код, лучше отказаться от помощи умного алгоритма. Программист пришёл к выводу, что если полагаться на подсказки без должного понимания языка, то можно потерять навык самостоятельного решения проблем во время создания кода.

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Нужно признать, что подобные заявления отражают общий тренд в индустрии программирования, где нейросетевые помощники становятся все более популярными. При этом подобные алгоритмы вызывают массу опасений как у обычных программистов, так и экспертов. Регулярное использование ИИ приводит к утере навыков, но сегодня сотни тысяч начинающих айтишников каждый день используют компьютерные мозги вместо своих. Первоначально такая перспектива кажется невероятной, ведь код генерируется быстро и непринуждённо, но будущее таких программистов кажется туманным. Возможности ИИ постоянно растут, а перспектива быть заменённым машиной вполне реальна. Это значит, что нужно обладать знаниями, которые позволят взять контроль над нейросетью, а не стать её дополнением.