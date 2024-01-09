Под удар попадают новички, которых легко можно заменить умным алгоритмом

С тех пор как появился первый электронный калькулятор, мы только и слышим о том, что скоро людей заменят на машины. Вообще, если копнуть глубже, то можно выяснить, что человечество тысячелетиями сопротивлялось внедрению новых технологий. Например, ранее во время лесозаготовки использовались топоры, а в какой-то момент электрические пилы резко сократили количество дровосеков. И всё же, люди нашли себе новые рабочие места, а прогресс неизбежен и потребует значительных изменений в социальной сфере. Ну а поскольку страшилки о приходе злого ИИ никто не отменял, то люди продолжают бояться того, что роботы отнимут у них рабочие места и заработок. Как стало известно, США стали одной из первых стран, где машины действительно встают на место людей, но не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.

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Начнём с того, что в США в 2023 году по статистике консалтинговой компании Janco Associates было создано всего 700 новых рабочих мест в сфере информационных технологий. На самом деле рабочих место появилось намного больше, но суть сводится к тому, что рынок вырос всего на 700 айтишников, а за весь год под сокращение попало 262 200 тысяч человек. Аналитики подсчитали, что по сравнению с 2021 годом количество новых рабочих мест уменьшилось более чем в 381 раз, когда удалось набрать 267 тысяч сотрудников. Отдельно утверждается, что указанные выше 700 вакансий включает как сокращения в штатном расписании ИТ-компаний, так и уменьшение числа вакансий в других фирмах в этой области в США. Это количество также не учитывает ранее открытые вакансии, которые к концу 2023 года составляли около 88 тысяч рабочих мест. По данным Janco Associates, массовые увольнения в сфере информационных технологий начались во второй половине 2022 года и стали более активными уже в 2023 году. В результате по итогам года десятки тысяч программистов остались без работы, а аналитики констатируют, что рынок труда для айтишников в настоящее время не пестрит высокими заработными платами и большими возможностями. Конкуренция слишком высока, а желающих устроиться на одно рабочее место больше, чем доступных вакансий.

Одной из причин сокращения рабочих мест в сфере ИТ в США является корректировка кадрового рынка после избыточного найма ИТ-специалистов в период пандемии в 2020-2021 годах. Тогда спрос на интернет-сервисы резко возрос, а в итоге многие компании брали сотрудников без опыта работы и с минимальными навыками. В какой-то момент спрос сошёл на нет, а руководство компаний оставляет только наиболее ценных сотрудников. И всё же, несмотря на то что коррекция рынка оказала влияние на рынок труда, главная причина массовых увольнений и сокращения вакансий в сфере информационных технологий связана с приходом ИИ. Очевидно, что распространение искусственного интеллекта способствует увольнениям ИТ-специалистов, а проблема фиксируется не только в США, но и в Индии. Что примечательно, большая часть увольнений затрагивает специалистов начального уровня. Это люди, которые занимались обслуживанием клиентов, выполняя несложные задачи. На их места внедряются умные чат-боты, способные в одиночку заменить целый штат сотрудников.

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А вот спрос на специалистов, умеющих работать с программами на основе ИИ, остаётся высоким. Также наниматели готовы брать на работу людей, разбирающихся в кибербезопасности, а направление блокчейна и криптовалют и вовсе переживает очередной подъём. Аналитики полагают, что указанные выше специалисты продолжат пользоваться высоким спросом, тогда как низкоквалифицированным сотрудникам придётся делать сложный выбор. Нет никаких сомнений, что электрическая пила лучше, чем топор, а одна специализированная лесозаготовительная машина способна выполнять задачи, которые ранее доверяли сотне людей. Точно также очевидно, что молодым программистам придётся либо уходить в другие сферы, доставляя более успешным людям пиццу и бургеры, либо повышать свою квалификацию. Аналитики отмечают, что в 2024 году многие компании планируют заменить ИТ-специалистов искусственным интеллектом. Ну а поскольку мы видим формирование новой отрасли, то самое время брать себя в руки и изучать именно то, что пользуется высоким спросом.