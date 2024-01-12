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Bublik1
Дания забыла поставить систему управления огня на 2 боевых арктических патрульных корабля
Уже 15 лет оба военных корабля бороздят просторы Арктики без рабочих систем вооружения

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Сегодня страны Европы и США сталкиваются с острой нехваткой редкоземельных элементов. Китай вводит всё больше новых ограничений, тогда как одной из наиболее перспективных зон остаётся Арктика. По некоторым оценкам там сосредоточено огромное количество ресурсов, но в настоящее время всё это находится под международной защитой. Таким образом просто так начать добывать там ресурсы не могут даже американцы, которые обычно игнорируют подобные правила. Похоже, именно с этим связаны действия США в Беринговом море. Напомни, что недавно эти ребята расширили свою зону экономического влияния на 1 миллион квадратных километров. Всё это идёт в разрез с международными договорённостями, а эксперты предупреждают, что США будут действовать агрессивно. Не исключено, что понятие нейтральной территории в Арктике скоро потеряет свою актуальность. 

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Судя по всему, янки в одиночку не могут взять весь мир под контроль, а в качестве главной движущейся силы будут использоваться Скандинавские страны. Пожалуй, одна из главных ролей достанется Дании, которая обязана доставлять России неудобства и стать полезной для американской геополитики. И всё бы неплохо, но внезапно выяснилось, что сегодня у Дании осталось всего 3 военных корабля, которые способны действовать в Арктике. Мало того, первые два корабля давно не модернизировались и выполняют скорее имиджевую функцию. Оказывается, установленные на них оружия работают не в полной мере, поскольку на борту отсутствуют критически важные компоненты. По данным Ekstrabladet, проблема довольно серьёзная, а модернизация кораблей не предполагается. Теоретически, если вдруг в Арктике возникнет спорная ситуация, которая станет особенно горячей, то военный флот Дании вынужден будет ретироваться либо пойти ко дну. 

Журналисты напоминают, что патрульные корабли, предназначенные для обеспечения суверенитета Дании в арктических водах вокруг Гренландии и Фарерских островов, оснащены 76-миллиметровыми палубными установками М-85. Вот только эти орудия десятилетиями не выполняли своей прямой функции из-за отсутствия важной части системы вооружения - системы управления огнем Ceros. Эту систему можно назвать глазами и мозгом пушек, обеспечивая высокую точность стрельбы как на близком, так и на дальнем расстоянии. Что любопытно, недавно по этому поводу заявление сделал даже министр обороны Дании. По словам Троэльс Лунд Поульсена, создавшаяся ситуация вызывает беспокойство и неприемлема. В настоящее время ВМФ Дании эксплуатируют три боевых корабля типа «Кнуд Расмуссен», из которых два были введены в эксплуатацию в 2008-2009 годах, и третий поступил на вооружение в 2016. Только последний обладает полными типами вооружения, тогда как первые два пугают потенциальных противников бутафорными пушками. 

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Журналисты Ekstrabladet пишут о том, что в 2015 году Министерство обороны Дании решило закупить системы вооружения у шведской компании Saab за 42 миллиона датских крон. Вот только в 2024 году запланировано завершить ввод в эксплуатацию системы управления огнём на одном из двух патрульных судов. Министр обороны был сильно удивлён тем фактом, что указания правительства так и не были выполнены, ведь до недавнего времени он и сам не знал о плачевном состоянии флота своей страны. Троэльс Лунд Поульсен уже инициировал расследование, результаты которого поступят к нему на стол к концу января. Журналисты полагают, что министр только делает вид, что ничего не понимает, тогда как на самом деле налицо проблема финансирования. Троэльс Лунд Поульсен отметил, что в ближайшее десятилетие более 100 миллиардов датских крон будет направлено на модернизацию Вооружённых сил Дании. Очевидно, что без сокращения социальной сферы не обойтись, но сегодня правительства ЕС обращают всё меньше внимания на потенциальные проблемы местного населения, отправляя средства в Украину, Израиль и в целом на военные цели. Ну а российские эксперты полагают, что расслабляться не стоит, ведь мощный флот есть у США, а эти ребята может немного и растеряли свой потенциал, но обладают достаточными средствами для экспансии в Арктику.

#военные технологии #флот #дания #арктика
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