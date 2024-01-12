Считается, что именно GeForce RTX 4070 Ti Super станет одной из самых востребованных видеокарт в серии

Эксперты полагают, что начало 2024 года принесёт геймерам по всему миру множество приятных сюрпризов. Увы, но тётушка Су нас с вами ничем не порадует, а вот дядюшка Хуанг устал ждать и планирует выпустить серию видеокарт GeForce RTX 40 Super уже в ближайшие недели. Производство GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4080 остановлено, а аналитики полагают, что ещё несколько месяцев старые графические чипы будут оставаться в торговых сетях. В США ожидаются большие скидки, но покупка указанных выше видеокарт только кажется хорошей идеей. Прежде всего давайте разберёмся, что нам приготовила NVIDIA.

Первой на прилавках появится GeForce RTX 4080 Super . Она получит более скоростную видеопамять GDDRX6, но в целом сохранит 16 Гб и 256-битную шину. Пожалуй, главной особенностью этой видеокарты станет её рекомендованная стоимость. Всё дело в том, что за GeForce RTX 4080 на старте продаж просили 1200 долларов, а сегодня она слегка растеряла цену, но от этого не стала существенно дешевле. Так вот, GeForce RTX 4080 Super не только окажется быстрее, но и будет предлагаться за 999 долларов. Энтузиасты несомненно оценят приятный сюрприз, тем более, что благодаря этому у видеокарты появится возможность конкурировать с Radeon RX 7900 XTX. Если ещё недавно зажиточные геймеры сомневались и иногда покупали видеокарту производства AMD, то теперь причин для такого выбора стало меньше.

. Она получит более скоростную видеопамять GDDRX6, но в целом сохранит 16 Гб и 256-битную шину. Пожалуй, главной особенностью этой видеокарты станет её рекомендованная стоимость. Всё дело в том, что за GeForce RTX 4080 на старте продаж просили 1200 долларов, а сегодня она слегка растеряла цену, но от этого не стала существенно дешевле. Так вот, GeForce RTX 4080 Super не только окажется быстрее, но и будет предлагаться за 999 долларов. Энтузиасты несомненно оценят приятный сюрприз, тем более, что благодаря этому у видеокарты появится возможность конкурировать с Radeon RX 7900 XTX. Если ещё недавно зажиточные геймеры сомневались и иногда покупали видеокарту производства AMD, то теперь причин для такого выбора стало меньше. GeForce RTX 4070 Ti Super называют самой интересной видеокартой в новой серии, ведь внутри установлена 256-битная шина и 16 Гб видеопамяти. Таким образом NVIDIA смогла решить главную проблему GeForce RTX 4070 Ti, 12 Гб видеопамяти которой явно тянули видеокарту на дно. Как уже было сказано, новинки придут на замену находящимся на рынке продуктам, ну а GeForce RTX 4070 Ti будет стоить 800 долларов. Согласимся, что это дорого, но многие эксперты уверены, что именно эта видеокарта может стать одной из самых популярных среди энтузиастов. Производительности будет достаточно для запуска любых игр в 4К без компромиссов, ну а единственной конкуренткой станет Radeon RX 7900 XT. Обе стоят 800 долларов, но с 16 Гб видеопамяти GeForce RTX 4070 Ti Super имеет все шансы полностью вытеснить субфлагман AMD с рынка. Теоретически, красные могут пойти на снижение цен, но мы очень сомневаемся, что скидка окажется больше 50 долларов.

называют самой интересной видеокартой в новой серии, ведь внутри установлена 256-битная шина и 16 Гб видеопамяти. Таким образом NVIDIA смогла решить главную проблему GeForce RTX 4070 Ti, 12 Гб видеопамяти которой явно тянули видеокарту на дно. Как уже было сказано, новинки придут на замену находящимся на рынке продуктам, ну а GeForce RTX 4070 Ti будет стоить 800 долларов. Согласимся, что это дорого, но многие эксперты уверены, что именно эта видеокарта может стать одной из самых популярных среди энтузиастов. Производительности будет достаточно для запуска любых игр в 4К без компромиссов, ну а единственной конкуренткой станет Radeon RX 7900 XT. Обе стоят 800 долларов, но с 16 Гб видеопамяти GeForce RTX 4070 Ti Super имеет все шансы полностью вытеснить субфлагман AMD с рынка. Теоретически, красные могут пойти на снижение цен, но мы очень сомневаемся, что скидка окажется больше 50 долларов. GeForce RTX 4070 Super займёт место GeForce RTX 4070 и будет стоить 600 долларов. Что примечательно, NVIDIA не планирует выводить с рынка старую видеокарту, ведь она получит скидку 50 долларов и будет продаваться параллельно с новинкой. Какую брать, пусть решает каждый геймер самостоятельно, ведь главным критерием, который и определит выбор, считается прирост реального быстродействия. Что же, сегодня в интернете появились любопытные данные, позволяющие немного приоткрыть завесу тайны по этому вопросу.

реклама