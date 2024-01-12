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Эксперты полагают, что начало 2024 года принесёт геймерам по всему миру множество приятных сюрпризов. Увы, но тётушка Су нас с вами ничем не порадует, а вот дядюшка Хуанг устал ждать и планирует выпустить серию видеокарт GeForce RTX 40 Super уже в ближайшие недели. Производство GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4080 остановлено, а аналитики полагают, что ещё несколько месяцев старые графические чипы будут оставаться в торговых сетях. В США ожидаются большие скидки, но покупка указанных выше видеокарт только кажется хорошей идеей. Прежде всего давайте разберёмся, что нам приготовила NVIDIA.
- Первой на прилавках появится GeForce RTX 4080 Super. Она получит более скоростную видеопамять GDDRX6, но в целом сохранит 16 Гб и 256-битную шину. Пожалуй, главной особенностью этой видеокарты станет её рекомендованная стоимость. Всё дело в том, что за GeForce RTX 4080 на старте продаж просили 1200 долларов, а сегодня она слегка растеряла цену, но от этого не стала существенно дешевле. Так вот, GeForce RTX 4080 Super не только окажется быстрее, но и будет предлагаться за 999 долларов. Энтузиасты несомненно оценят приятный сюрприз, тем более, что благодаря этому у видеокарты появится возможность конкурировать с Radeon RX 7900 XTX. Если ещё недавно зажиточные геймеры сомневались и иногда покупали видеокарту производства AMD, то теперь причин для такого выбора стало меньше.
- GeForce RTX 4070 Ti Super называют самой интересной видеокартой в новой серии, ведь внутри установлена 256-битная шина и 16 Гб видеопамяти. Таким образом NVIDIA смогла решить главную проблему GeForce RTX 4070 Ti, 12 Гб видеопамяти которой явно тянули видеокарту на дно. Как уже было сказано, новинки придут на замену находящимся на рынке продуктам, ну а GeForce RTX 4070 Ti будет стоить 800 долларов. Согласимся, что это дорого, но многие эксперты уверены, что именно эта видеокарта может стать одной из самых популярных среди энтузиастов. Производительности будет достаточно для запуска любых игр в 4К без компромиссов, ну а единственной конкуренткой станет Radeon RX 7900 XT. Обе стоят 800 долларов, но с 16 Гб видеопамяти GeForce RTX 4070 Ti Super имеет все шансы полностью вытеснить субфлагман AMD с рынка. Теоретически, красные могут пойти на снижение цен, но мы очень сомневаемся, что скидка окажется больше 50 долларов.
- GeForce RTX 4070 Super займёт место GeForce RTX 4070 и будет стоить 600 долларов. Что примечательно, NVIDIA не планирует выводить с рынка старую видеокарту, ведь она получит скидку 50 долларов и будет продаваться параллельно с новинкой. Какую брать, пусть решает каждый геймер самостоятельно, ведь главным критерием, который и определит выбор, считается прирост реального быстродействия. Что же, сегодня в интернете появились любопытные данные, позволяющие немного приоткрыть завесу тайны по этому вопросу.
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- Считается, что GeForce RTX 4080 Super окажется быстрее GeForce RTX 4080 примерно на 9%. Это немного и не позволит приблизиться к GeForce RTX 4090, быстродействие которой окажется недосягаемым. И всё же, за 1000 долларов новая видеокарта смотрится намного лучше, а при использовании хорошей системы охлаждения и небольшом разгоне можно вполне рассчитывать на прибавку в 15% по сравнению с GeForce RTX 4080. Очень неплохо.
- GeForce RTX 4070 Ti Super получит внушительный буст и будет на 12% быстрее GeForce RTX 4070 Ti. Стоит учитывать, что речь о показателях в реальных играх без использования трассировки лучей и технологии масштабирования. Ну и для разрешения 4К GeForce RTX 4070 Ti Super явно подходит лучше, поскольку имеет 16 Гб видеопамяти. Количество памяти пропускная способность больше не будут считаться бутылочным горлышком, а график показывает, что новика стала на один уровень с GeForce RTX 3090 Ti. Это значит, что за 800 долларов геймеры получат такое же быстродействие, какое предлагалось полтора года назад за 2000 долларов. Надо брать.
- GeForce RTX 4070 Super в среднем на 10% быстрее GeForce RTX 4070 Super. Видеокарта в целом смотрится очень неплохо, позволяя играть во все игры в разрешении 4К. Настройки графики придётся снижать, но эксперты отмечают, что никакой революции в данном случае не произошло. Геймеры с не самыми мощными процессорами и вовсе не увидят разницы между видеокартами, поэтому GeForce RTX 4070 Super считается спорной. И всё же, это единственная видеокарта NVIDIA, которая за 600 долларов предлагает приличную производительность. Не без компромиссов, но за такие деньги ничего лучше у Дженсена Хуанга пока нет. Российские магазины пока не объявили сроки поставок обновлённой линейки. Ожидаемо, цены будут высокими, а доступность низкой. В целом, ничего нового в таких прогнозах нет.