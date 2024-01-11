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Bublik1
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
Ожидается, что уже весной майнеры начнут снимать сливки

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Если вы ещё не в курсе, то вчера американский регулятор одобрил так называемые спотовые Биткоин-ETF. Считается, что благодаря этому криптовалюта выйдет из тени, ведь теперь цифровое золото имеет официальный статус. В настоящее время резких перепадов курса Биткоина не замечено, но если немного изучить положение дел на рынке альткоинов, то можно заметить весьма необычное движение, об этом и поговорим. 

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Начнём с того, что решение Виталика Бутерина и команды разработчиков остановить майнинг Эфира, сильно ударило по фермерам. Было время, когда эти ребята зарабатывали огромные деньги, но после перехода Эфириума на стейкинг все криптовалюты, добыча которых осуществляется при помощи видеокарт, резко пошли вниз. Обесценился и Ethereum Classic, который долгое время считался отличным активом для инвестиций. Именно его планировала майнить армия фермеров, но сегодня можно констатировать, что количество желающих тратить свои деньги впустую, сильно убавилось. Проблема в том, что аналитики говорят одно, а положение вещей остаётся плачевным несмотря ни на что. Первые несколько месяцев после того, как Ethereum Classic и другие альткоины резко подешевели, у майнеров ещё оставалась надежда, но в итоге фермеры начали продавать оборудование и инвестировать в добычу Биткоинов. Самые стойкие перешли на альткоины, которые благодаря взрывному спросу и спекуляциям позволяют уходить в плюс. Тактика добычи в таком случае сводилась к тому, что нужно было как можно быстрее перевести монеты на биржу и обменять их на другие криптовалюты или реальные деньги. 

Изучить проблему вы можете в таблице ниже. Как видите, есть всего одна криптовалюта, которая в настоящее время позволяет получать прибыль. Если для примера взять видеокарту GeForce RTX 4070, то в месяц она может приносить около 2500 рублей и окупится за 620 дней. В данном случае не стоит цепляться к цифрам, ведь существуют майнеры, которые все эти годы неустанно копали Ethereum Classic. Сегодня, сразу же после одобрения спотовых Биткоин-ETF, курс альткоина вырос 56%, перевалив за 30 долларов. Не исключено, что уже к ночи курс Ethereum Classic пойдёт вниз, но в данном случае это не так важно, ведь прибыльность майнинга возвращается. Уже весной будет одобрен спотовых Эфириум-ETF. Эксперты полагают, что вероятность данного события равна 100%, а немного раньше курс Биткоина должен продемонстрировать стремительный рост. Причина в халвинге, о котором было сказано очень много. 

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Когда точно добыча Ethereum Classic станет прибыльной, сказать сложно. Есть все основания полагать, что это случится в первой половине текущего года, но нам интересен тот факт, что огромное количество фермеров последние 2 года неустанно копали этот альткоин. Многие из них накопили значительные суммы, пользуясь тем, что большая часть фермеров разочаровалась в криптовалютах. В итоге именно эти ребята сорвут куш, сняв все сливки во время пикового роста цифровых активов. Всё это не значит, что мы советуем вам купить видеокарту за 70 тысяч рублей и начинать копать. Важно понимать, что прогнозы аналитиков могут не сбыться, а уже к концу недели Ethereum Classic вернётся на дно. Но пока всё кажется именно таким, как описывали эксперты. Покупать видеокарту дорого, а входить в майнинг явно поздно. И всё же, если у вас на балконе трудится небольшой риг, то самое время переводить его на правильную криптовалюту. В настоящее время это Ethereum Classic. Перспективы у альткоина огромны, а аналитики ожидают бурного всплеска. Кстати, именно этот же утверждали видные эксперты в 2022 году. Тогда случилось прямо противоположное, именно поэтому воспринимайте подобную информацию спокойно. Она не имеет ничего общего с советами по инвестированию. 

#майнинг #криптовалюта #ethereum classic
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