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Биткоин перешёл на новый уровень – что произошло, и почему аналитики ожидают подорожания актива
После одобрения спотовых Биткойн-ETF рынок уже никогда не станет прежним

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Многие аналитики считают криптовалюты крайне сомнительными активами, указывая на высокую волатильность и непредсказуемость. Всё просто, ведь совершенно неожиданно Биткоин может подорожать на 10-15%, а уже на следующий день тысячи инвесторов окажутся в минусе, поскольку курс также внезапно обвалится. Но если к постоянным скачкам курса можно всё же привыкнуть, то юридическая сторона вопроса откровенно пугает акул финансового сектора. Смотрите, в США до сих пор нет криптовалютного законодательства, а Евросоюз внимательно следит за действиями американского регулятора и будет принимать соответствующие решения на основе действий ФРС США. В России с законодательной основой рынка криптовалют пытаются определиться уже несколько лет, но противоречия между участниками дискуссии продолжают оставаться неразрешимыми. Пожалуй, 10 января можно назвать одним из главных событий, на основе которого будут дальше существовать цифровые активы, ведь вчера вечером (ну или сегодня ночью, как вам больше нравится) в регулятор США одобрил так называемые спотовые Биткойн-ETF.

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Заметим, что впервые идея создания спотовых Биткоин-ETF появилась около десяти лет назад, но тогда общество было явно не готово к таким революционным решениям. Кроме того, рынок криптовалюты в те времена считался незрелым, а с тех пор ключевые игроки усвоили важные уроки и планируют извлечь пользу из длинной полосы препятствий на пути принятия Биткойн-ETF. Разрешение выдала комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в среду, открыв двери для миллиардных инвестиций. Таким образом уже утром появилась возможность торговать Биткоинами на биржах под управлением NYSE, Cboe Global Markets и Nasdaq. Технически, торги начались уже в 4 утра по восточному времени (09:00 UTC), но к настоящему моменту ажиотажа на указанных выше площадках не наблюдается. Предполагается, что благодаря получению официального статуса первая криптовалюта перестанет быть подвержена резким ценовым перепадам и станет более стабильной и предсказуемой. Инвесторы получат возможность контролировать и быстро реагировать на изменения курса цифрового золота, ну а на рынок всё ближе к тому, чтобы окончательно выйти из тени. Против одобрения Биткойн-ETF были многие крупные дельцы, которые отказывались принимать криптовалюты в качестве платёжного средства. При этом решение регулятора было ожидаемым, хотя некоторые эксперты до последнего сомневались. 

Важно понимать, что в отличие от предыдущих продуктов, включающих ETF-фьючерсы на Биткоины, новые ETF позволят вкладывать средства в реальную криптовалюту, предоставляя инвесторам непосредственный доступ к цифровому активу. Всего в работе участвуют 11 спотовых Биткоин-ETF-фондов, позволяя широкому кругу инвесторов (от частных лиц до традиционных финансовых учреждений) получить доступ к цифровым активам напрямую через обычные брокерские приложения и счета. Cynthia Lo Bessette, руководитель отдела управления цифровыми активами в Fidelity, одном из эмитентов Биткоин-ETF, отметила, что решение регулятора предоставит инвесторам больше выбора и облегчит безопасный доступ к рынкам. Представитель Cboe Global Markets подчеркнул, что ETF предоставят инвесторам прозрачный и регулируемый способ отслеживать цену Биткоина. Он уверен, что криптовалюты преодолели важную отметку, а рынок уже никогда не будет прежним. Эксперты напоминают, что поставщики ликвидности и маркет-мейкеры активно готовились к запуску. Они готовы были удовлетворить запросы в наличных и кредитных средствах, позволяя инвестировать в спотовые ETF крупные суммы. Руководитель отдела биржевых продуктов NYSE, Дуглас Йонс, выразил уверенность в том, что уже вскоре рынок начнёт развиваться, а динамика может удивить даже наиболее оптимистично настроенных инвесторов. 

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Ну а поскольку сегодня первый день, то инвесторы с опаской следят за ситуацией. Возможно, именно поэтому большие деньги пока на рынок не пришли, а крупных сделок не зарегистрировано. Курс остаётся стабильным, а прогнозы о резком падении не оправдались. Не стали реальностью ожидания стремительного подорожания Биткоина. Как видите, за сутки первая криптовалюта подорожала незначительно, но это далеко не вся информация, ведь куда интереснее себя повели альткоины. Например, Эфир прибавил почти 10%, а в целом все основные активы из первой десятки демонстрируют очень хорошую динамику. Если у вас есть время, изучите данную тему детальнее, ведь в первой сотне присутствуют криптовалюты, которые за сегодня подорожали на 50% и выше. Кстати, на очереди одобрение спотового Эфириум-ETF. Аналитики уверены, что американский регулятор одобрит данный актив, поскольку никаких предпосылок для блокировки уже не существует. На оптимистичных настроениях рынок растёт, а сегодня можно констатировать, что год для Биткоина начался очень хорошо.

#криптовалюты #биткоин
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