Проблему удалось решить только путём полной блокировки всех соединений для стиральной машины

Впервые о проблеме утечки пользовательских данных заговорили больше десяти лет назад, когда данное явление стало массовым. В какой-то момент стало очевидно, что наша личная информация превратилась в предмет для торга, а многочисленные сервисы старательно собирают информацию о каждом компьютере в сети. Мало того, на одном устройстве могут быть сразу десятки трекеров, каждый из которых старательно отслеживает все наши действия, а после систематизирует при помощи умных алгоритмов. После этого данные о предпочтениях миллионов людей со всей планеты покупают производители электроники, продуктов питания и многим другим заинтересованным сторонам. Нам рассказывают, что всё это делается для нашей пользы, но на самом деле речь об огромном рынке, бурный рост которого впереди.

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Эксперты доказали, что сегодня практически невозможно смартфону или компьютеру запретить связываться с материнскими серверами. Даже если часть соединений заблокировать, то после обновления утилиты сменят точки обмена трафика, продолжая работать в прежнем объёме. Энтузиасты продолжают бороться, но пока не могут похвастать впечатляющими результатами. Сервисы, закачивающие наши данные, появляются как грибы после дождя, а количество потенциальных покупателей ценной информации растёт. Но если раньше под угрозой были наши смартфоны, компьютеры и ноутбуки, то на очереди устройства умного дома и даже бытовая техника. Любопытную историю рассказал пользователь по имени Johnie. По его словам, он в какой-то момент заметил, что обычная стиральная машина LG превратилась в настоящего пожирателя трафика. Судя по скриншотам, бытовая техника очень любознательна и привыкла делиться своими знаниями с другим. Так, Johnie продемонстрировал скриншоты, фиксирующие суточный трафик на уровне 3.66 Гб. Что любопытно, всего 96 Мб – это закачка новых данных, тогда как 3.57 Мб – это исходящий трафик.

Но ещё удивительнее тот факт, что в момент работы стиралка замирала и не рвалась в сеть, тогда как во время простоя она активно включается в обмен неизвестной информацией с внешними источниками. Обращение в службу поддержки LG не принесло результатов, после чего Johnie начал искать решение проблемы на форумах. В итоге он пришёл к выводу, что есть всего 2 причины происходящего. Вполне возможно, что стиральная машина использовалась для DDoS атак. Многие пользователи полагают, что для этого требуется высокая вычислительная мощь, но на самом деле важно количество запросов, а информацию способна сгенерировать даже бытовая техника, засыпая жертву инструкциями по эксплуатации. Но наиболее вероятно, что некто использовал мощности стиральной машинки для майнинга криптовалюты. На первый взгляд примитивный процессор для таких задач не годится, но на самом деле целая сеть из тысяч единиц бытовой техники способна побороться по производительности с крупным сервером.

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Когда Johnie начал изучить вопрос детальнее, то вдруг выяснил, что по умолчанию его стиральная машина поддерживает всего несколько режимов, тогда как остальные нужно за дополнительную плату скачивать с официального сайта производителя. Нигде об этом сказано не было, а данный факт свидетельствует о крайне любопытной практике работы LG. Но куда хуже тот факт, что производитель ограничился крайне примитивными настройками. В результате подключить сеть Wi-Fi можно, сохранив логин и пароль, а вот удалить или изменить параметры уже нельзя. Можно подключиться к другой беспроводной сети, но на этом параметры ограничиваются. Не найдя другого решения Johnie через роутер заблокировал для своей стиральной машины внешнее подключение. Это тут же решило все проблемы, поскольку после этого бытовая техника перестала связываться с внешним сервером и отправлять в неизвестном направлении гигабайты информации. И всё же, данное решения явно не идеально. Согласитесь, что отключить стиральную машину или холодильник от сети – это вполне допустимое решение. В конце концов, кому нужно, чтобы холодильник сам заказывал в супермаркете непонятные продукты на свой вкус. А вот с телевизором такой фокус не пройдёт, ведь без интернета подобные устройства теряют свою актуальность. Точно такая же проблема и с устройствами умного дома. Например, сегодня многочисленные устройства от систем отопления, до замков имеют подключение к сети. Согласимся, что можно прожить и без умных функций, но взлом и использование возможностей систем умного дома вызывает массу опасений среди аналитиков, а решения проблемы всё ещё нет.