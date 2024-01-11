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Bublik1
В России планируют использовать ИИ для поиска и борьбы с преступниками
В 2024 году стартует подготовка к программе обучения ИИ для МВД

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Технологии на базе искусственного интеллекта многие эксперты сравнивают с перспективами внедрения графена, о которых несколько десятилетий назад писали учёные. В какой-то момент выяснилось, что перспективы есть, а реальные технологии пока не соответствуют ожиданиям. Только в последние несколько лет появилось довольно интересные идеи, а графен всё ещё называют материалом будущего. Неясно, получил ли графен в итоге заслуженную славу, как пока неясно, что ждёт технологии на базе ИИ. Если верить кинематографистам и фантастам, то в будущем умные алгоритмы возьмут под контроль все сферы жизни людей. Насколько подобная перспектива реальна, предстоит выяснить, ведь в настоящее время разработки в области искусственного интеллекта всё ещё находится на начальной стадии. Некоторые победи уже имеются, ведь умные алгоритмы помогают учёным находить перспективные антибиотики, изучать свойства миллионов материалов за короткие сроки и решать многие другие задачи. 

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Доверять финансовый рынок и социальную жизнь машине пока люди не готовы, но расширять область применения – вполне логичное решение. Как стало известно, Министерство внутренних дел России планирует внедрить возможности нейросетей для поиска преступников. Всё это попахивает фантастичными фильмами с не очень хорошей концовкой, но пока предпосылок для опасений нет. Ведомости пишут, что в 2024 году ведомство планирует провести научно-исследовательскую работу, а уже в 2025 запустит два технологических проекта, направленные на поддержку сотрудников правоохранительных органов в выявлении потенциальных преступников. Первый проект получил название «Конъюнктура». Известно, что в его обязанности включат прогнозирование чрезвычайных ситуаций и негативных происшествий. Кроме того, ИИ на базе данного проекта сможет моделировать сценарии быстрого реагирования. Второй проект получил название «Клон» и займётся выявлением фактов подделки видеоизображений и сможет быстро и эффективно выполнять анализ больших объёмов данных в интересах правоохранительных органов.

Журналисты отмечают, что нейросети будут обучаться на специально подготовленном объёме данных, которые будут составляться специалистами МВД в 2024 году. Также отмечается, что МВД планирует всё более активно включать технологии с использованием ИИ в свою работу, а всё это часть стратегии цифровизации, которая бала ранее утверждена властями. Проекты «Клон» и «Конъюнктура» будут функционировать в рамках структур НПО «Специальная техника и связь МВД России» (НПО СТиС) и Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ). «Клон» и «Конъюнктура» считаются уникальными технологиями, которые разработаны российскими исследователями и не имеют аналогов на территории России. Что до иностранных технологий, то на зарубежном рынке существуют и активно применяются Deepfake  Detection Challenge от Microsoft и Amazon для выявления поддельных видеозаписей, а также Watson Openscale от IBM для мониторинга и управления ИИ-моделями. Отдельно отмечается, что это не первая попытка МВД внедрить искусственный интеллект в свою работу. В 2020 году ведомство анонсировало создание системы составления фотороботов серийных убийц на основе ДНК. Несмотря на интерес к использованию ИИ, результаты предыдущих исследований и внедрений не были пока широко представлены публике.

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Неясно, насколько эффективными будут системы и будут ли они реально использоваться в работе. Не исключено, что время для прихода алгоритмов на основе ИИ в сферы управления правопорядка ещё не наступило. В любом случае давать нейросети слишком много полномочий пока никто не планирует, а всё будут ограничиваться посильной помощью в прогнозировании и систематизации. С этим компьютер справляется на несколько порядков быстрее, чем человек. Что до скептиков, которые смотрели слишком много фантастических фильмов на эту тему, то пока этим ребятам мы советуем не волноваться, ведь современные ИИ слишком примитивны, чтобы говорить о них всерьёз.

#искусственный интеллект #интересное
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