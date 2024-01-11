Пока полностью заменить литий не выйдет, но сократить его использование на 70% уже можно

Нет никаких сомнений, что человечество будет отказываться от сжигания ископаемого топлива и плавно переходить на возобновляемые источники. Похоже, оптимистам, ожидавшим революционных изменений уже в этом десятилетии, происходящее и не очень понравится, но пока ключевые экономики планеты не готовы к решительным переменам. И всё же, привлекательность электрокаров неоспорима, а массовый переход на электродвигатели сдерживается несколькими факторами. Прежде всего за последние 10 лет человечество не совершило значительного прорыва в изготовлении аккумуляторов. Увы, но твердотельные топливные элементы остаются перспективными, но их массовое внедрение всё ещё не началось. Но дело не только в этом, ведь эксперты вовсю пугают человечество дефицитом лития. Это ключевой элемент, создать без которого аккумулятор крайне сложно. В целом, есть технологии, которые позволяют обойтись и без лития, но подобные продукты не подходят для транспортных средств по целому ряду причин.

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И вот здесь и выясняется, что с литием есть ещё больше проблем, чем предполагалось, ведь Китай в конце 2023 года ввёл запрет на экспорт этого металла. Причина в торговой войне, которую затеяли США, ну а в качестве пострадавших могут оказаться многие технологические гиганты, ведь аккумуляторы нужны всем. Считается, что со временем американцы могут найти альтернативные источники добычи лития, но в настоящее время рынок замер в ожидании дальнейших действия дядюшки Сэма. При этом важно понимать, что большая часть поставок контролировалась именно Китаем, а в настоящее время производители расходуют накопленные запасы. Ну а поскольку договариваться с китайцами в Белом доме не хотят, то начали появляться крайне любопытные разработки, которые ускоряют научно-технический прогресс. Как стало известно, недавно специалисты Тихоокеанской национальной лаборатории на Северо-Западе (PNNL) совместно с исследователями Microsoft создали уникальный химический состав, способный частично заменить литий в аккумуляторах. Отмечается, что работа была крайне сложной, поэтому в качестве помощника привлекли систему на основе искусственного интеллекта. В настоящее время удалось найти состав, которые позволит сократить использования литий на 70%, но работы по данному направлению продолжаются.

Известно, что всего за неделю исследователям удалось сократить список из 32 миллионов неорганических соединений до всего 18 наиболее перспективных кандидатов. Учёные полагают, что в обычных условиях процесс занял бы несколько десятилетий, а обычно только удача позволяла ускорить исследования и добиться положительного результата. В то же время продвинутому ИИ понадобилось меньше недели, чтобы проверить все составы на предмет пригодности в тех или иных условиях. Компьютер также позволил существенно сократить и другие производственные этапы. Так, всего от появления идеи до создания рабочего прототипа прошло менее 9 месяцев, тогда как традиционные методы предполагали фундаментальные исследования большой команды на 20-30 лет. Разработчики напоминают, что спрос на литий стремительно растёт, в 2025 году ожидается резкий дефицит этого металла, а уже к 2030 человечество будет потреблять его в 10 раз больше, чем сегодня. В определённых кругах литий называют белое золото, указывая на то, что вскоре стоимость данного металла сильно возрастёт.

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В ходе исследования ИИ обнаружил и протестировал твердотельный электролит, получивший название N2116. В ходе изучения свойств материала выяснилось, что он оказывается более безопасным и эффективным в рамках использования в батареях по сравнению с традиционными жидкими или гелеобразными формами лития. Один из разработчиков обращает внимание на то, что новый материал не способен полностью заменить литий в батарее. И всё же, за счёт существенного сокращения есть реальная возможность отсрочить наступающий дефицит лития. Не стоит сбрасывать со счетов, что поиск альтернативных материалов может привести к полному отказу от лития в производстве батарей и аккумуляторов, но пока говорить об этом можно только в области теории. Ни один из рассмотренных 32 миллионов соединений не способен тягаться с литием, а значит рано или поздно США и Китаю придётся договариваться. Пока же представители Microsoft планируют в полной мере использовать потенциал ИИ. По мнению Софтверного гиганта, главная миссия, которая сегодня стоит перед компанией, заключается в сокращении сроков технологического прогресса. Предполагается, что умные алгоритмы позволят сжать будущие 250 лет борьбы с законами физики и химии в 25 лет, что придаст научному сообществу новый драйвер для роста.