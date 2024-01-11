Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Microsoft при помощи ИИ нашла замену литию в аккумуляторах, сократив 30 лет исследований до недели
Пока полностью заменить литий не выйдет, но сократить его использование на 70% уже можно

реклама

Нет никаких сомнений, что человечество будет отказываться от сжигания ископаемого топлива и плавно переходить на возобновляемые источники. Похоже, оптимистам, ожидавшим революционных изменений уже в этом десятилетии, происходящее и не очень понравится, но пока ключевые экономики планеты не готовы к решительным переменам. И всё же, привлекательность электрокаров неоспорима, а массовый переход на электродвигатели сдерживается несколькими факторами. Прежде всего за последние 10 лет человечество не совершило значительного прорыва в изготовлении аккумуляторов. Увы, но твердотельные топливные элементы остаются перспективными, но их массовое внедрение всё ещё не началось. Но дело не только в этом, ведь эксперты вовсю пугают человечество дефицитом лития. Это ключевой элемент, создать без которого аккумулятор крайне сложно. В целом, есть технологии, которые позволяют обойтись и без лития, но подобные продукты не подходят для транспортных средств по целому ряду причин. 

реклама

И вот здесь и выясняется, что с литием есть ещё больше проблем, чем предполагалось, ведь Китай в конце 2023 года ввёл запрет на экспорт этого металла. Причина в торговой войне, которую затеяли США, ну а в качестве пострадавших могут оказаться многие технологические гиганты, ведь аккумуляторы нужны всем. Считается, что со временем американцы могут найти альтернативные источники добычи лития, но в настоящее время рынок замер в ожидании дальнейших действия дядюшки Сэма. При этом важно понимать, что большая часть поставок контролировалась именно Китаем, а в настоящее время производители расходуют накопленные запасы. Ну а поскольку договариваться с китайцами в Белом доме не хотят, то начали появляться крайне любопытные разработки, которые ускоряют научно-технический прогресс. Как стало известно, недавно специалисты Тихоокеанской национальной лаборатории на Северо-Западе (PNNL) совместно с исследователями Microsoft создали уникальный химический состав, способный частично заменить литий в аккумуляторах. Отмечается, что работа была крайне сложной, поэтому в качестве помощника привлекли систему на основе искусственного интеллекта. В настоящее время удалось найти состав, которые позволит сократить использования литий на 70%, но работы по данному направлению продолжаются. 

Известно, что всего за неделю исследователям удалось сократить список из 32 миллионов неорганических соединений до всего 18 наиболее перспективных кандидатов. Учёные полагают, что в обычных условиях процесс занял бы несколько десятилетий, а обычно только удача позволяла ускорить исследования и добиться положительного результата. В то же время продвинутому ИИ понадобилось меньше недели, чтобы проверить все составы на предмет пригодности в тех или иных условиях. Компьютер также позволил существенно сократить и другие производственные этапы. Так, всего от появления идеи до создания рабочего прототипа прошло менее 9 месяцев, тогда как традиционные методы предполагали фундаментальные исследования большой команды на 20-30 лет. Разработчики напоминают, что спрос на литий стремительно растёт, в 2025 году ожидается резкий дефицит этого металла, а уже к 2030 человечество будет потреблять его в 10 раз больше, чем сегодня. В определённых кругах литий называют белое золото, указывая на то, что вскоре стоимость данного металла сильно возрастёт. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В ходе исследования ИИ обнаружил и протестировал твердотельный электролит, получивший название N2116. В ходе изучения свойств материала выяснилось, что он оказывается более безопасным и эффективным в рамках использования в батареях по сравнению с традиционными жидкими или гелеобразными формами лития. Один из разработчиков обращает внимание на то, что новый материал не способен полностью заменить литий в батарее. И всё же, за счёт существенного сокращения есть реальная возможность отсрочить наступающий дефицит лития. Не стоит сбрасывать со счетов, что поиск альтернативных материалов может привести к полному отказу от лития в производстве батарей и аккумуляторов, но пока говорить об этом можно только в области теории. Ни один из рассмотренных 32 миллионов соединений не способен тягаться с литием, а значит рано или поздно США и Китаю придётся договариваться. Пока же представители Microsoft планируют в полной мере использовать потенциал ИИ. По мнению Софтверного гиганта, главная миссия, которая сегодня стоит перед компанией, заключается в сокращении сроков технологического прогресса. Предполагается, что умные алгоритмы позволят сжать будущие 250 лет борьбы с законами физики и химии в 25 лет, что придаст научному сообществу новый драйвер для роста. 

#технологии #аккумуляторы #литий
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что известно о дроне-камикадзе Шахед 238, который по мнению зарубежных СМИ, уже доставлен в Россию
1
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
4
Набирает популярность видео с застрявшим в снегу электрическим пикапом Tesla Cybertruck
18
Американская компания Shield AI продемонстрировала новую версию своего беспилотника V-BAT
5
ВСУ заявили о перехвате ракеты "Кинжал" и показали фото боевой части
12
На Украине зафиксировано использование российской армией новейших моделей Герань-2
+
На месте легендарного Куйбышевского ГПЗ-4 построят самое высокое жилое здание Поволжья
5
Сатоши Накамото и Биткоин могут быть связаны с компанией BlackRock, управляющей $13 триллионами
+
Шведские власти обсуждают подготовку к возможному конфликту
1
The Drive назвал "Герани" реактивными филинами, способными причинить ВСУ тяжелый урон
+
В Украине пожаловались на новую Герань-3 – российский дрон-камикадзе получил реактивный двигатель
3
Калужский автозавод «ПСМА Рус» возобновляет работу
2
Исследование показало, что вода в бутылках, содержит в 100 раз больше пластика, чем считалось ранее
3
Регуляторы ЕС подозревают, что Microsoft может тайно контролировать OpenAI
+
Лучшие умные часы 2023 года
2
Зарубежный техно-ютубер с 500 тысячами подписчиков пользуется бюджетным ПК на базе Ryzen
15
Выставка технологий CES 2024 продлится до 12 января
+
Самый быстрый полупроводник в истории может значительно ускорить компьютерные чипы
1
MSI представила свою первую портативную консоль
+
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
1

Популярные статьи

Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
19
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
16
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
8
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
93
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
146
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
7
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
26
От Земли до звёзд - секрет успеха современных ракет
+
Китай представил гиперзвуковой снаряд способный разрушить американский танк с одного выстрела
7

Сейчас обсуждают

32Влад32
19:59
Вот такие идиоты находятся во главе государства. Он что думает, Россия будет спокойно смотреть на такие выходки? После таких провокаций точно надо задуматься как поступить с Эстонией в будущем.
Президент Эстонии непротив, чтобы ВСУ били западными ракетами по территории "старой России"
Дмитрий
19:58
124 тыщи 384 тыщи. да они там миллиардами ворочат. Наверное и не заметили таких копеек.
Коммунальщики подали в суд на сеть пивных Александра Розенбаума
beltar
19:55
>никакой прибавки быстродействия от использования PCIe 4.0 вместо PCIe 3.0 не наблюдается. А я видел тесты с просадками для карт класса 4060Ti. В целом же, никто не мешает картоделам выпустить видюху...
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
mozghru
19:54
Единственный раз когда была тема с дровами нудвидии,это запуск игры Стражи галактики..на 970 видяхе..любые настройки давали 17фпс..Все решил откат дров до версии 417..вроде..на высоких стало +50фпс.
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
valderm
19:52
сравнил хер с гусиной шеей
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
valderm
19:49
если менять нвидиа на амд или наоборот - самое лучшее средство переустановить винду
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
Митюнин Сергей
19:48
Отменяйте пластик,пожалейте здоровье россиян.Старые, добрые стеклянные бутылочки вводите
Миллионы долларов и годы планирования строительства London Sphere уходят в никуда
Крепкий Шмурдяк
19:46
@@мы говорим о среднем показателе@@ Кто мы? Мы - Бублик и белочка?
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
Дс Тс
19:44
Такого гвна я ещё не читал. Мои соболезнования автору
Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
Serezhka
19:44
Ты решил окончательно уйти в компанию трёх "З" (Зистакс/Зеро/Зелот)? Этой компании не хватало ещё одного дилетанта.
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем