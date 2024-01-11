После ухода из России создались условия для роста китайской автомобильной промышленности

Рынок автомобилей считается относительно стабильным, а большая часть тех или иных событий заранее прогнозируются аналитиками. Эксперты знают всё о финансовых показателях крупных компаний, поэтому появление новых игроков – это крайне редкое явление. Даже если какая-то компания и появляется на рынке, пытаясь откусить часть чужого пирога, то рядовые автолюбители и читатели технических сайтов осведомлены о происходящем, поэтому воспринимают всё как должное. Не так давно состоялось целое ралли автомобильных стартапов из США, которые кроме технологий и идей не имели ровным счётом ничего. Фактически, даже технологии были заимствованы, что не помешало этим ребятам стать единорогами, а после получить многомиллиардные инвестиции. В какой-то момент пузырь начал сдуваться, а сегодня рынок сменил настроения на более реалистичные. Если копнуть немного глубже, то можно вспомнить о сложностях принятия автомобилей из новых для рядового потребителя регионов.

Например, Япония далеко не сразу получила репутацию технического лидера, а Южная Корея долго не могла доказать покупателям надёжность и качество своих транспортных средств. В настоящее время точно такую же задачу предстоит решить Китаю, а аналитики уверены, что нас ждут крайне интересные годы, ведь Поднебесная обладает невероятными возможностями и уже демонстрирует намерение получить намного больше того самого пирога, чем готовы отдать лидеры рынка. Что же, если верить статистическим данным, то пока китайцам всё очень даже неплохо удаётся. Согласно информации издания NewsNation, Китай в 2023 году стал автопроизводителем номер один. При этом речь даже не о том, сколько всего машин выпустили китайцы, ведь нас интересует только экспорт. Ну а по этому показателю Япония, которая довольно долго удерживала пальму первенства, потеряла лидерство и ушла на вторую позицию. Источники утверждают, что Китай сумел воспользоваться геополитической ситуацией в мире и существенно нарастил продажи в Европе, где одним из основных рынков стал российский.

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Аналитики полагают, что даже если бы не было конфликта в Украине, санкций и других тревожных событий, Китай всё равно бы занял первое место в мире по экспорту автомобилей. Скорее всего, случилось бы это к концу текущего десятилетия, но так вышло, что японские компании сами отдали китайцам российский рынок на блюдечке. Возможно, российский рынок и не самый большой в мире, но именно с него началась экспансия в Европу, а сегодня российские предприятия вместо японских и корейских авто уже начали или готовятся выпускать китайцев. Подписаны долговременные контракты, а общая картина скалывается не в пользу традиционных производителей. Согласно тем же статистическим данным, Япония не только ушла на второе место, но и совокупно отправила на экспорт на 1 миллион транспортных средств меньше, чем Поднебесная. Ну а это уже не объяснить только уходом с российского рынка, ведь налицо фундаментальные изменения в предпочтениях потребителей. Эксперты признают, что пока китайские автомобили вызывают небольшое недоверие. Особенно с сомнением на подобные машины смотрят европейцы. Эти ребята разбалованы брендами, но правильная ценовая политика способна склонить даже немецких бюргеров. Кроме того, китайские автомобили ещё и имеют богатую комплектацию, а это весомый фактор, который играет против жадности европейских и японских производителей.

Что любопытно, Япония входит в тройку лидеров начиная с 60-х годов прошлого столетия, а приход китайцев привёл к вытеснению американских автопроизводителей на четвёртое место в общем зачёте. Европейцы и корейцы держатся на второе и третье места, а эксперты полагают, что без политических решений китайцев с лидирующих позиций уже не выбить. Ну и вы не могли не слышать, что американский рынок считается самым большим. Якобы, янки покупают больше всех машин в мире. Что же, когда-то так и было, ведь сегодня Китай на внутреннем рынке продаёт на 10 миллионов автомобилей больше, чем реализуется в США. Спрос на китайском рынке стремительно растёт, тогда как большая часть Западных стран демонстрирует стагнацию и уже не способна продавать больше, чем было на пике. Пожалуй, единственный аргумент, который ещё недавно использовали японцы, рассказывая о китайском автомобильном чуде – это технологическое отставание. Утверждалось, что Китай пасёт задних в плане освоения электрокаров и в целом сосредоточен на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Похоже, так было раньше, ведь сегодня Китай и здесь захватывает лидирующие позиции в области использования чистой энергетики.

Дошло до того, что в США ввели гигантские пошлины на электрокары из Поднебесной, что остановило экспансию на американский рынок. Следом подтянулся Евросоюз, где начали расследование в отношение китайцев из-за подозрительно низких цен. Борьба будет вестись нечестными средствами с привлечением политиков и лоббистов у власти. Фактически, у ЕС нет другого выхода, поскольку иначе придётся существенно сокращать выпуск собственных автомобилей, а это неприемлемо. Ну а пока аналитики спорили о том, как решить создавшиеся проблемы, китайская BYD обошла Tesla по продажам электрокаров в мире. Экспорт всё ещё за Илоном Маском, но ему недолго осталось удерживать майку лидера. В итоге эксперты констатируют, что Запад сам превратил Поднебесную в огромную фабрику, а сегодня сталкивается с последствиями своих же решений. Ну а уход из России только подтолкнул рынок к изменениям. Китайские производители получили необходимые инвестиции и стали смелее выходить на внешний рынок. Формируются сети технической поддержки, включая гарантийное обслуживание и многие другие способы работы с клиентами. Пока активная рекламная компания не проводится, но это и не нужно, ведь потребители сами видят, где выгоднее, хотя у российских автолюбителей вообще не выбора. Кстати, эксперты полагают, что вернуться японцам на российский рынок будет очень сложно, ведь придётся снижать цены, а делать этого потомки самураев не захотят.

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