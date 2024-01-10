Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Итоги 3-месячной операции ВСУ в Крынках – что происходит, и почему украинская армия никуда не уходит
Несмотря на высокие потери, ВСУ продолжают бессмысленную операцию на левом берегу Днепра

реклама

После того как стало ясно, что контрнаступление не приносит ожидаемых результатов, украинское командование решило разжечь ещё одну горячую точку, перебросив часть сил на левый берег Днепра. На самом деле попытки закрепиться здесь производились регулярно, но проводились они ограниченным составом, а обстановка долгое время не менялась. В ходе принятых решений плацдарм в Крынках стал ключевым направлением, где противостояние кипит уже целых три месяца. Российские эксперты отмечают, что попытка изначально была обречена на провал, а в результате громких заявлений в Киеве не могут отказаться от принятых решений. Регулярно на левый берег прибывают всё новые силы, но высокие потери сводят пополнение частей на нет. Многие лодки идут на дно ещё до высадки, а удержание Крынок привело к ослаблению ударной группировки ВСУ на других участках. Проще говоря, для российской армии такой подход оказался выгоден, поскольку давление в Запорожской области снизилось, а украинская армия за 3 месяца так и не достигла в Крынках значимых результатов. Аналитики решили изучить происходящее и дать оценку положению ВСУ. 

реклама

Судя по всему, новая атакующая операция, которая началась в середине октября, идёт неудовлетворительно. Украинская армия теряет контроль над территорией на левом берегу реки, что происходит постепенно, но неуклонно. План выхода на основные дороги, направленные к Крыму, не был реализован по нескольким причинам, а в какой-то момент противостояние в Крынках вышло в манёвренную фазу. Для удержания участка украинскому командованию приходится тратить ценный личный состав, тогда как российская сторона продолжает удерживать ранее занимаемые позиции. Дальнейшее продвижение ВСУ в районе Крынок практически невозможно, тогда как армии РФ потребуется в несколько раз больше людей и техники, чтобы выдавить украинцев с левого берега Днепра. Исполнить задуманное киевскими властями не удалось не только потому, что первоначальный замысел операции был слишком рискованным, но и по другим причинам. 

Например, ВСУ не создали долговременные надёжные переправы, поскольку не имеют в достаточном количестве мостоукладчиков и не способны защитить технику от авиаударов и артиллерии. Есть сложности со связью, поскольку мобильные и спутниковые сети в этом районе глушатся российскими РЭБ. Фактически, украинские войска могут поддерживать связь за счёт резиновых лодок и катеров, которые курсируют в оба направления. Часто такие плавсредства попадают под удары российских сил, что только увеличивает общие потери. В настоящее время операция ВСУ мало чем отличается от своего начала, а украинские военнослужащие используют здесь малые отряды, лёгкое вооружение, пикапы и не способны подтянуть танки и артиллерию. Эксперты констатируют, что потрачено много времени, но реального продвижения нет, ведь фактор внезапности упущен, а потери растут. За три месяца были израсходованы огромные материальные и человеческие ресурсы, которые теперь трудно или даже невозможно восполнить из-за ограниченных возможностей военного производства и сокращения поставок вооружений со стороны Запада. Следует отметить, что операция в районе Крынки-Тягинка совпала с уменьшением поставок из США и началом дефицита боеприпасов в украинской армии.

На момент операции в руках ВСУ находились значительные ресурсы, но количество их стремительно снижается. Ну а новые поставки оружия отличаются в худшую сторону по качеству, не говоря уже о том, что большая часть боеспособных солдат уничтожена либо ранена. В бой бросаются новички, а потери с украинской стороны огромны. Предполагается, что точное количество потерь неизвестно даже командирам на местах. Причина в том, что многие солдаты утонули при переправах, тогда как убитых и раненых становится всё сложнее отправлять на правый берег. Западные СМИ рассказывают о потерях в 50% и более от состава подразделения за несколько часов. Теоретически, это до 40 человек необратимых потерь ежедневно на небольшом участке длиной всего 17 километров. Даже в украинских СМИ, где редко можно встретить отличные от киевских властей точки зрения, пишут о бессмысленности операции в Крынках. Пленные военнослужащие ВСУ утверждают, что личный состав потерял доверие к командованию и просто пытается выжить. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В ходе допросов пленных стало известно о снижении качества украинских солдат и в целом уровня подготовки. Многие из них – это люди старше 45 лет, без опыта службы в армии, с минимальной военной подготовкой. Военная система Украины тратит ресурсы на мобилизацию, обучение и вооружение, но всё это не принесло значимых результатов. Эта операция открыто демонстрирует европейским и американским политикам, как бесцельно тратятся предоставленные военные ресурсы и оборудование. Не стоит забывать, что медийная сторона наступления на левом берегу играет против Киева. Как и в предыдущих случаях, включая летне-осеннее наступление, Артемовск или Авдеевку, операция ВСУ в районе Крынок демонстрирует одну и ту же тенденцию: украинское командование не отдаёт приказ к отступлению, даже с самых невыгодных позиций и строго придерживается своих первоначальных планов. Даже в самых трудных ситуациях операции не сворачиваются ради сохранения личного состава, что активно используется командованием Вооружённых Сил России. Теоретически, уже можно было бы давно решить проблему с украинской группировкой на левом берегу Днепра. Как было указано выше, это потребует дополнительных сил, а значит приведёт к росту потерь. 

#аналитика #сво #всу #крынки
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

На Украине, в ЕС и США действует мошенническая организованная группировка
В концерне Калашников сообщили о 8-кратном увеличении гособоронзаказа в 2023 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
32
К строящейся жемчужине Севморпути в рекордные сроки подведена ЖД магистраль
12
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
67
Строительство автомагистрали М-12 "Восток" запланировано до 2030 года
29
Первый полет экспериментального самолета X-65 запланирован на 2025 год
1
Украинские журналисты назвали секретный аэродром, на котором разместят базу для истребителей F-16
8
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
1
Siemens с Sony представляет систему для создания пространственного контента
+
MSI представила «читерский» монитор MEG 321URX для фанатов League of Legends с функцией скрытого ИИ
6
AMD представила видеокарту Radeon RX 7600 XT 16 ГБ
+
ВСУ заявили о перехвате ракеты "Кинжал" и показали фото боевой части
11
Румыния строит шоссе от своих портов к украинской границе
+
Что известно о дроне-камикадзе Шахед 238, который по мнению зарубежных СМИ, уже доставлен в Россию
+
AMD представила новые бюджетные игровые процессоры Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G
3
На Украине зафиксировано использование российской армией новейших моделей Герань-2
+
На месте легендарного Куйбышевского ГПЗ-4 построят самое высокое жилое здание Поволжья
2
Компания Microchip Technology получит 162-миллионное финансирование от США
+
Представлен Hub M3 от Aqara способный заменить популярные платформы для умного дома
5
Общий хешрейт сети Kaspa превысил 140 PH в секунду
1
В Украине пожаловались на новую Герань-3 – российский дрон-камикадзе получил реактивный двигатель
3

Популярные статьи

Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
26
Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось
55
Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
13
Что не так с игровыми OLED-мониторами
52
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймплеем, в которые стоит поиграть в 2024 году, часть 11
2
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
6
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
2
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
126
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18

Сейчас обсуждают

Александр Сучков
19:28
С чего бы мне это чувствовать? Это у вас там состояние войны с соседним государством, а у меня всё ровно. Прочитай статью, потом прочитай на Википедии, что такое "пропаганда". Потом подумай, если есть...
"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
E. S.
19:24
Ты как-то хитро пытаешься развернуть ))) Чтобы вернуться в топик: Итоги 3х месячной операции ВСУ - куча трупов солдат ВСУ. И все! весь итог! Каждый день видео, как их резиновые лодки топят, а на берег...
Итоги 3-месячной операции ВСУ в Крынках – что происходит, и почему украинская армия никуда не уходит
Артём Николаев
19:23
Я даже не предлагаю купить штатив) Можно приколхозить к той же трубе с помойки - уже удобнее будет.
DIY штатив для смартфона из водопроводной трубы и палочек от мороженого
Weismar
19:20
хз о чём ты, прохожу Киберпанк в ФХД, ультра + RT, загрузка памяти 6-7 Гб, никаких проблем, до этого прошёл Алана 2, также на ультра, всё отлично. Смотрел эти ваши Имморталс оф Авеум, тоже всё норм на...
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Михаил Иванович
19:20
Лол пример с Суворовым некорректный, он как раз числом добивался победы)
ВС РФ остаются второй армией мира, согласно рейтингу Global Firepower
Дмитрий Зяблов
19:19
Эти 15 рублёвые сейчас с тобой в одной комнате?
"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
Zeb_Joker
19:19
Потанцевал VII уже раскрылся или ещё подождать надо? Тыж кричал, что это запас на будущее! Будущее наступило, если что. И теперь эту печку VII уделывают в хлам вот такие затычки с 8ГБ.
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Dzhereli
19:19
Повезло. 1080 7лет прожила пока не отвалился gpu))
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Михаил Иванович
19:18
Про "вторую армию мира" не только украинцы говорят, это уже общепризнанный мем. Сами же путинисты бывают шутят на эту тему. Армия РФ может стала и сильнее, но также стала и сильнее ВСУ, причём эффект ...
ВС РФ остаются второй армией мира, согласно рейтингу Global Firepower
E. S.
19:18
Второй раз вижу такое. Это в ваших ципсовских епархиях теперь термин такой? А вот помню, до СВО вы всех некими ольгинцами обзывали.
"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем