Несмотря на высокие потери, ВСУ продолжают бессмысленную операцию на левом берегу Днепра

После того как стало ясно, что контрнаступление не приносит ожидаемых результатов, украинское командование решило разжечь ещё одну горячую точку, перебросив часть сил на левый берег Днепра. На самом деле попытки закрепиться здесь производились регулярно, но проводились они ограниченным составом, а обстановка долгое время не менялась. В ходе принятых решений плацдарм в Крынках стал ключевым направлением, где противостояние кипит уже целых три месяца. Российские эксперты отмечают, что попытка изначально была обречена на провал, а в результате громких заявлений в Киеве не могут отказаться от принятых решений. Регулярно на левый берег прибывают всё новые силы, но высокие потери сводят пополнение частей на нет. Многие лодки идут на дно ещё до высадки, а удержание Крынок привело к ослаблению ударной группировки ВСУ на других участках. Проще говоря, для российской армии такой подход оказался выгоден, поскольку давление в Запорожской области снизилось, а украинская армия за 3 месяца так и не достигла в Крынках значимых результатов. Аналитики решили изучить происходящее и дать оценку положению ВСУ.

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Судя по всему, новая атакующая операция, которая началась в середине октября, идёт неудовлетворительно. Украинская армия теряет контроль над территорией на левом берегу реки, что происходит постепенно, но неуклонно. План выхода на основные дороги, направленные к Крыму, не был реализован по нескольким причинам, а в какой-то момент противостояние в Крынках вышло в манёвренную фазу. Для удержания участка украинскому командованию приходится тратить ценный личный состав, тогда как российская сторона продолжает удерживать ранее занимаемые позиции. Дальнейшее продвижение ВСУ в районе Крынок практически невозможно, тогда как армии РФ потребуется в несколько раз больше людей и техники, чтобы выдавить украинцев с левого берега Днепра. Исполнить задуманное киевскими властями не удалось не только потому, что первоначальный замысел операции был слишком рискованным, но и по другим причинам.

Например, ВСУ не создали долговременные надёжные переправы, поскольку не имеют в достаточном количестве мостоукладчиков и не способны защитить технику от авиаударов и артиллерии. Есть сложности со связью, поскольку мобильные и спутниковые сети в этом районе глушатся российскими РЭБ. Фактически, украинские войска могут поддерживать связь за счёт резиновых лодок и катеров, которые курсируют в оба направления. Часто такие плавсредства попадают под удары российских сил, что только увеличивает общие потери. В настоящее время операция ВСУ мало чем отличается от своего начала, а украинские военнослужащие используют здесь малые отряды, лёгкое вооружение, пикапы и не способны подтянуть танки и артиллерию. Эксперты констатируют, что потрачено много времени, но реального продвижения нет, ведь фактор внезапности упущен, а потери растут. За три месяца были израсходованы огромные материальные и человеческие ресурсы, которые теперь трудно или даже невозможно восполнить из-за ограниченных возможностей военного производства и сокращения поставок вооружений со стороны Запада. Следует отметить, что операция в районе Крынки-Тягинка совпала с уменьшением поставок из США и началом дефицита боеприпасов в украинской армии.

На момент операции в руках ВСУ находились значительные ресурсы, но количество их стремительно снижается. Ну а новые поставки оружия отличаются в худшую сторону по качеству, не говоря уже о том, что большая часть боеспособных солдат уничтожена либо ранена. В бой бросаются новички, а потери с украинской стороны огромны. Предполагается, что точное количество потерь неизвестно даже командирам на местах. Причина в том, что многие солдаты утонули при переправах, тогда как убитых и раненых становится всё сложнее отправлять на правый берег. Западные СМИ рассказывают о потерях в 50% и более от состава подразделения за несколько часов. Теоретически, это до 40 человек необратимых потерь ежедневно на небольшом участке длиной всего 17 километров. Даже в украинских СМИ, где редко можно встретить отличные от киевских властей точки зрения, пишут о бессмысленности операции в Крынках. Пленные военнослужащие ВСУ утверждают, что личный состав потерял доверие к командованию и просто пытается выжить.

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В ходе допросов пленных стало известно о снижении качества украинских солдат и в целом уровня подготовки. Многие из них – это люди старше 45 лет, без опыта службы в армии, с минимальной военной подготовкой. Военная система Украины тратит ресурсы на мобилизацию, обучение и вооружение, но всё это не принесло значимых результатов. Эта операция открыто демонстрирует европейским и американским политикам, как бесцельно тратятся предоставленные военные ресурсы и оборудование. Не стоит забывать, что медийная сторона наступления на левом берегу играет против Киева. Как и в предыдущих случаях, включая летне-осеннее наступление, Артемовск или Авдеевку, операция ВСУ в районе Крынок демонстрирует одну и ту же тенденцию: украинское командование не отдаёт приказ к отступлению, даже с самых невыгодных позиций и строго придерживается своих первоначальных планов. Даже в самых трудных ситуациях операции не сворачиваются ради сохранения личного состава, что активно используется командованием Вооружённых Сил России. Теоретически, уже можно было бы давно решить проблему с украинской группировкой на левом берегу Днепра. Как было указано выше, это потребует дополнительных сил, а значит приведёт к росту потерь.