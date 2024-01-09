Количество жертв конфликта растёт, а заложники так и не вернулись из плена

По данным управления по работе со средствами массовой информации сектора Газа, за 3 месяца, которые прошли с начала обострения боевых действий, погибло около 110 журналистов. Представители The Wall Street Journal ссылаются на информацию комитета по защите журналистов и указывают на гибель 79 человек. В качестве точки отсчёта значится 7 октября, ну а за это время и без того не самый спокойный анклав превратился в руины. По замыслу израильских властей, регион должен превратиться в серую зону, а 2 миллиона местных жителей просто обязаны покинуть свои дома и стать беженцами. Подобную точку зрения частично разделяют европейские и американские политики, а пока решения конфликта нет. Некоторые аналитики полагают, что боевые действия затянутся надолго, а всё будет зависеть от того, захотят ли и дальше Израиль поддерживать ключевые союзники.

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Обстрелы Газы продолжаются 3 месяца, тогда как наземная операция, стартовавшая 27 октября, длится уже 2.5 месяца. Российские аналитики решили разобраться в проблеме и предлагают оценить, насколько успехи израильской армии оказались существенными, и что удалось за это время сделать. Итак, сегодня можно констатировать, что ни одна из целей, поставленных в 2023 году, так и не была достигнута. Полный контроль над территориями внутри сектора Газа не установлен, боеспособность ХАМАС не ослаблена, а часть заложников остаётся в плену. За это время было короткое перемирие, в рамках которого произведён обмен заложниками, но обе стороны были не настроены на переговоры. Считается, что власти Израиля были обязаны вернуть пленных домой, но спустя 3 месяца правительство не смогло выполнить свои обещания. Что до целей, то 4 января министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция будет длиться до тех пор, пока все заложники не будут освобождены. Кроме того, нужно раз и навсегда устранить любые военные угрозы, идущие со стороны ХАМАС, поэтому потребуется полная зачистка территории.

Ну а после того, как военная операция будет завершена, Израиль намерен сохранить контроль над сектором Газа. В настоящее время цели мирного урегулирования озвучены лишь частично и кажутся далёкими от своей реализации. Очевидно, что пока до победы над ХАМАС ещё далеко, а освободить заложников можно было давно, при наличии реальной воли со стороны израильских властей. Что до положения ЦАХАЛ, то армия пытается разделить сектор на три изолированные части: Рафах на юге, Хан-Юнис, Аз-Завайда и Аль-Захра в центре, а также поддержание изолированного района Джебалия на севере. Вот только пока попытки можно назвать неудачными, поскольку даже находящиеся под формальным контролем участки неспокойны и постоянно подвергаются нападениям. В итоге территория остаётся спорной, а потери с обеих сторон растут. Аналитики отмечают, что пока ЦАХАЛ не удалось выбить ХАМАС ни из одной области. Кроме того, уничтожение тоннелей и подземных коммуникаций остаётся крайне сложной задачей, а пока успехи на этом направлении считаются незначительными. Взять под контроль подземные убежища не вышло, а поисковые группы то и дело подвергаются нападениям. За 3 месяца удалось обнаружить только часть подземных мастерских и командных центров, что не смогло парализовать действия ХАМАС.

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Что до артиллерийских ударов, то ракетные обстрелы не дали ожидаемого эффекта. Фактически, некоторые районы городов лежат в руинах, но подземная жизнь кипит, а бойцы ХАМАС могут передвигаться по разветвлённой сети тоннелей. Жертвы среди мирного населения растут, ну а это только увеличило поддержку исламского движения. Союзники Израиля пока настроены решительно, но протесты в Европе и США подрывают авторитет европейских политиков. Никто точно не знает, сколько погибло бойцов по обе стороны баррикад, но тот факт, что ЦАХАЛ несёт потери, не вызывает сомнений. Если обратиться к прогнозам Министерства обороны Израиля от 5 января 2024 года, то примерно 12 500 военнослужащих будут признаны инвалидами после завершения конфликта. Ну а это молодые граждане страны, которые не только получат тяжёлые увечья, но и полностью лягут на плечи государства. Эти люди будут частично исключены из социальной жизни и окажут негативное влияние на экономику Израиля. По некоторым источникам, на начало декабря ЦАХАЛ уже имели 5 тысяч раненых, половина из которых тяжёлые. Некоторые журналисты полагают, что за 3 месяца безвозвратные потери достигли 1500 военнослужащих. Стоит понимать, что это не профессиональные контрактники, а перспективы израильской армии пока кажутся весьма сомнительными. По крайней мере, для аналитиков, а как будет на самом деле, нам ещё только предстоит выяснить.