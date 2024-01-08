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Bublik1
Der Spiegel: власти Германии передали Украине Leopard 2А6 с дефектами и не могут их отремонтировать
Журналисты полагают, что нужно как следует надавить на правительство Германии, вынудив их выполнить свои обязанности перед украинцами

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Сколько точно танков Leopard 2 Украина получила от стран Европы, знает ограниченный круг лиц. В прессе такой информации нет, а значит приходится исходить из предположений и мнения аналитиков. При этом первое время в Киеве громко делились со всем миром секретными фактами, но в какой-то момент перестали радовать местных патриотов фотографиями ржавых немецких кошек. При этом доподлинно известно, что Германия передала ВСУ ровно 18 единиц Leopard 2 в модификации А6, тогда как большая часть машин менее подготовлена для ведения боевых действий. По данным Spiegel, даже немцы решили сэкономить, а в итоге хвалёные Leopard 2А6, которые так расхваливал Зеленский, оказались настоящим котом в мешке. Журналисты отмечают, что многие танки сразу же после прибытия на Украину нуждались в техническом обслуживании, а некоторые до сих пор находятся на ремонте. Причина в заводских дефектах в механике и электронике, а журналисты полагают, что Шольц сознательно отдал украинцам непригодные для ведения боевых действий машины. 

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В СМИ ссылаются на немецкого депутата Себастьяна Шефера, который подтвердил, что только ограниченное число танков может быть оперативно направлено на передовую линию. Там же пишут, что ранее делегация бундестага во главе с министром обороны Германии посетила ремонтный завод в Литве, где занимаются восстановлением немецких танков. Известно, что процесс ремонта крайне долгий и требует значительных усилий. Немецкий концерн не имеет в нужном количестве запасные части, а союзники, которым ранее поставлялись все эти детали, не хотят делиться ими с украинцами. Мало того, литовские специалисты не обладают достаточным опытом, а украинцы и вовсе ломают Leopard 2 с особым усердием. Ранее сообщалось, что это одна из ключевых проблем, ведь многие украинские механики хотят ускорить сроки ремонта, но не могут разобраться со сложной техникой. 

Местные политики уже какое-то время просят Rheinmetall и KMW оказать поддержку Литве и Польше в восстановлении танков Leopard 2 для Украины. Пока оба концерна решают насущные проблемы и пытаются выполнить обязательства по действующим контрактам. Таким образом правительство не может просто так изъять доступные на складах запчасти, а журналисты Spiegel пишут, что поставки военной техники не являются исчерпывающим решением действующего конфликта. По их словах, в настоящее время возникает ощущение, что Шольц просто отдал украинцам танки с целью избавиться от назойливых просьб Зеленского и отвязаться от требований со стороны США. А между тем нужно не только поделиться техникой, но и создать условия для её бесперебойного функционирования. СМИ пишут, что ремонт и поставка запасных частей играют не менее важную роль. Кроме того, нужно обеспечить полноценное техническое обслуживание, тогда как пока немецкие власти просто самоустранились. Похоже, журналисты забывают, что именно правительство Германии финансирует заводы в Литве и Польше, где местные специалисты просят за свои услуги в разы больше рыночной стоимости. Также журналисты предлагают как можно скорее перевести чертежи на украинский язык, обучив большое количество техников ВСУ ремонту и обслуживанию Leopard 2.

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Что же, пока украинская сторона сталкивается с проблемами, российские танкисты рассказали о новой поставке модернизированных Т-80БВМ. Машины совсем недавно прибыли в СВО, а впечатлениями поделился командир танка с позывным «Ставрополь». По его словам, Т-80БВМ имеет улучшенное бронирование и пока не встречался с украинскими танками. Тем не менее уже были проведены успешные стрельбы со скрытых огневых позиций, что позволило сделать выводы о высокой эффективности российской машины. Доказано, что за счёт ряда обновлений Т-80БВМ демонстрирует высокую точность и после пристрела вторым выстрелом всегда попадает точно в цель. Командир подчеркнул, что танки отлично справляются с поддержкой штурмовых подразделений и уже позволили отбить несколько точек у противника. Всё это положительно влияет на боевой дух солдат российской армии. Ну а в этот самый момент украинское командование экономит, прячет танки от «Ланцетов» и осознаёт, что новых массовых поставок больше не будет. Постоянны поломки снижают боевую готовность, а проблемы с нехваткой запчастей и логистикой только осложняют общую картину. 

#военные технологии #танки #leopard 2а6
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