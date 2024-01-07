Из-за резкого роста цен на видеокарты, покупка флагмана перестала быть выгодной инвестицией

Прежде всего давайте представим двух геймеров, которым нужна новая видеокарта. У первого есть на руках довольно внушительная сумма, что позволяет ему потратить на развлечения около 100 000 рублей. Это немало, ведь второй может себе позволить заплатить всего 35 тысяч, а оба они имеют собственное мнение на логику приобретения видеокарт. Первый считает, что нужно раз в 5-6 лет как следует потратиться, а после долгое время наслаждаться отличной картинкой на максимальном уровне графики. Что же, такая точка зрения находит своих поддержку среди многих наших читателей, ну а второй наш виртуальный герой считает, что куда выгоднее каждые 2-3 года купить видеокарту среднего ценового сегмента.

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В данном случае мы с вами оставим случаи, когда геймеры покупают бюджетный графический чип, а после сидят на нём 10 лет. Обойдёмся без перегибов, остановившись на вполне разумных любителях компьютерных игр. Очевидно, что начальный капитал у первого должен быть значительно выше, тогда как второй должен регулярно инвестировать в свою технику. На самом деле 35 тысяч раз в 3 года – это не так много, особенно если вы работаете, а не грустите об упущенных возможностях. Какой способ более правильный? Сегодня мы предлагаем рассмотреть оба варианта, а после сравнить результаты на основании реальных тестов. Никакой демагогии, а сам разговор будет предельно предметным.

Для начала изучим результаты тестирования двух видеокарт: в одном углу ринга у нас новинка 2023 года и обладательница звания «ода жадности» GeForce RTX 4060. Во втором углу GeForce RTX 2080, которая в своё время была самой быстрой на рынке, пока не вышли более прокачанные решения. Обе имеют по 8 Гб видеопамяти и принадлежат к разным ценовым сегментам. За GeForce RTX 2080 в 2018 году просили на старте продаж 700 долларов, тогда как в 2023 GeForce RTX 4060 продавалась от 300 долларов. Если обратить внимание на тесты, проведённые командой Testing Games, то можно убедиться, что обе карты имеют примерно аналогичные скоростные характеристики. В некоторых играх впереди старый флагман, тогда как в других немного вперёд выходит новинка. Давайте не будем зацикливаться на цифрах, ведь в данном случае обе демонстрирует приблизительно равное количество кадров в секунду и неплохо справляются со всеми поставленными задачами. Посмотреть тесты вы можете ниже, ну а мы перейдём к другому примеру, а уже после этого подведём общие итоги.



На этот раз заглянем ещё глубже, рассмотрев легендарную GeForce GTX 1080 Ti. В 2017 за неё просили 700 долларов, но спрос был довольно высокий, а сегодня многие аналитики называют именно эту видеокарту лучшей в истории. В начале материала мы обсуждали двух геймеров. Что же, фанат середняков купит GeForce RTX 4060, ну а лучшим решением за 500 долларов здесь и сейчас является Radeon RX 7800 XT. У NVIDIA в данном сегменте всё печально, поэтому оставим продукции дядюшки Хуанга в покое. Что же, если сегодня у вас есть 70 тысяч рублей, то вы можете убедиться в том, что новая видеокарта примерно в 2.5 раза быстрее флагмана 2017 года. GeForce GTX 1080 Ti несомненно произвела фурор, но спустя 6 лет она сильно уступает даже видеокарте за 500 долларов. И снова отсылаем вас в тестирование на канале Testing Games, где можно убедиться во всём вышесказанном самостоятельно.



Посмотрели тесты? Отлично, ведь самое время понять, позиция какой из геймеров лучше соответствует реальному положению на рынке. Что же, если геймер 5 или 6 лет назад купил одну из самых мощных видеокарт на рынке, то сегодня в разрешении 1080р он будет чувствовать себя уверенно и в целом производительность его компьютера останется на уровне середняка 2023 года за 300 долларов. Увы, но с GeForce RTX 4060 нельзя запускать требовательные новинки в разрешении 2К на высоких настройках графики. Пожалуй, это самая разочаровывающая информация нашего материала. И всё же, если у вас есть всего 35 тысяч, то вы можете получить доступ ко всем играм, которые только есть в продаже. Картинка будет не такой сочной, как задумывали разработчики, но в данном случае проблема не только в этом. Вся сложность заключается в том, что производители видеокарт за последние годы сильно подняли конечную стоимость флагманов. Проще говоря, если в 2017 году вы могли купить GeForce GTX 1080 Ti максимум за 800 долларов даже в России, то сегодня за GeForce RTX 4090 придётся выложить 2000 долларов. Ну а это уже в 2 раза больше, чем было раньше, а Radeon RX 7800 XT и даже GeForce RTX 4080 – это всего лишь компромисс. Скорее всего, обе последние видеокарты не будут иметь такого длительного жизненного цикла, какой наблюдался у GeForce GTX 1080 Ti, ведь сравнение некорректно, а фанату флагманов не обойтись без GeForce RTX 4090 за 220 000 рублей. Пожалуй, 6-кратная разница в цене говорит намного громче, чем любые слова, ведь из-за жадности NVIDIA нужно либо переплачивать, либо заранее исходить из того, что жизненный цикл вашей видеокарты не будет достигать 6 лет.

Многие наши читатели скажут, что не стоит брать самую дорогую видеокарту, ведь в наличии есть та же GeForce RTX 4070, либо её прокачанная версия GeForce RTX 4070 Ti, и будут правы. Всё так и есть, ведь обе очень неплохи, но не называйте их флагманами. Мы не будем тыкать вас новом в тесты GeForce GTX 1070, но поверьте, что результаты у этой видеокарты ощутимо скромнее, чем может предложить GeForce GTX 1080 Ti. В некоторых играх вам будет сложно выжать максимальные настройки графики даже в разрешении 1080р, а это делает такую видеокарту не совсем подходящей для сравнения. Если вы спросите нашего мнения, то ещё 5 лет назад тактика покупки флагмана была оправданной. Вы платили около 800 долларов, но получали доступ к максимальной производительности. Даже спустя 2 года ваша видеокарта оставалась актуальной, а инвестиция несомненно окупалась. Вот только в какой-то момент всё круто изменилось. Увы, но GeForce RTX 4070 Ti – это не флагман, а купить видеокарту за 220 тысяч рублей себе могут позволить единицы.

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Мы не агитируем вас покупать видеокарты за 35 тысяч. На самом деле – это ваш выбор, но понимать суть происходящего должен каждый геймер. Правила игры изменились. Производители видеокарт хотят большего, а заработные платы в той же NVIDIA увеличились в 10 раз за последние 6 лет. Не верите, поищите эту информацию в интернете. Растут аппетиты у игровых студий, которым мало продавать нам игры за 70 долларов, а некоторые и вовсе забрасывают нас пакетами с игровым контентом, стоимостью в несколько миллионов рублей. На этом фоне покупка Radeon RX 7800 XT – это вполне разумный компромисс. Как вы могли слышать, GeForce RTX 4060 практически не принесла никаких улучшений, ведь она ничем не быстрее GeForce RTX 3060, которая вышла в 2021 году. Это означает, что сместилась не только верхняя ценовая планка, когда за флагман просят чуть ли не 2000 долларов, но и нижняя, ведь за 300 баксов вы получите старый продукт в новой упаковке. Печально, но такова реальность, ведь сегодня для того, чтобы покупать хорошие видеокарты, нужно получать намного больше денег, чем ещё 6 лет назад. Учитывайте этот момент, когда в следующий раз загляните в компьютерный магазин. Скорее всего, видеокарты продолжат дорожать, ведь аппетиты растут у всех, кто имеет какое-то отношение к рынку видеоигр.