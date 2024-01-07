Даже если Abrams и будут брошены в бой, эффективность такого решения может оказаться крайне низкой

Пожалуй, уже никто не помнит о том, что британские Challenger 2 принимали участие в украинском конфликте. Танки с большой помпой были переданы ВСУ, но в итоге сразу две машины сгорели за несколько дней на одном направлении. После этого британские власти запретили Зеленскому и дальше втаптывать репутацию Challenger 2 в грязь, а танки исчезли с линии соприкосновения. Немецкие Leopard 2 регулярно горят, но сделать в Германии ничего не могут. Давать новые танки Шольц больше не может, а в Британии и вовсе утилизировали несколько десятков Challenger 2, вместо того, чтобы отдать их украинцам.

В итоге украинская армия в настоящее время имеет ощутимо меньше танков, чем было в начале наступательной операции, а аналитики уже давно спорят о том, когда будет принято решение бросить в бой Abrams. Ещё недавно американский танк называли самым мощным на планете, но после того, как в украинских степях начали горечь британские и немецкие машины, энтузиазма у руководства Пентагона поубавилось.

реклама

В итоге журналисты подшучивают, что Abrams можно назвать танком Шрёдингера, ведь теоретически он в Украине есть, но практически доказать этот факт невозможно. Мало того, недавно пошли слухи о предложении со стороны США, в рамках которого американцы хотят забрать свои танки обратно, а вместо них выдать украинцам Leopard 2 в пропорции 4-к-1. Насколько такие слухи правдоподобны, сказать сложно, но сегодня совершенно неожиданно один из Abrams засветился на линии соприкосновения.

На кадрах видно, как американская машина проезжает мимо камеры, а после удаляется в неизвестном направлении. Эксперты предполагают, что танки уже близко к передовой, но не готовы сказать, когда и где был снят ролик. Можно заметить, что украинская версия Abrams получила другую цветовую окраску, призванную улучшить маскировку, спрятав технику от обнаружения с дронов. Куда и когда ехал танк, мы с вами не узнаем, но эксперты считают, что сегодня у Зеленского не осталось козырей в рукаве. Часть техники уничтожена, другая – находится на ремонте в Польше, а значит приходится закрывать бреши в обороне за счёт резервов. Вообще, Украина должна была получить 31 единицу Abrams, но пока неясно, выполнили свои обещания американцы в полном объёме. В целом танк вызывает массу вопросов. Например, для него потребуется использовать топливо высочайшего уровня. Кроме того, такие танки требуют особых снарядов и обслуживания. И не стоит забывать, что первоначально речь шла о прорыве, в рамках которого Abrams должны были дать ВСУ преимущество.

В настоящее время украинская армия ведёт преимущественно оборонительные действия, но есть все основания ожидать активизации противостояния и очередного наступления. При этом ВСУ не сбавляют темпов на Херсонском направлении, бросая на левый берег всё больше сил для удержания занятых позиций. Эксперты отмечают необычную активность украинских формирований на данном направлении. Также имеющиеся данные указывают на возможное появление новых войсковых формирований ВСУ в этой области и накопление военной техники и живой силы. Теоретически это может свидетельствовать о подготовке к новой попытке преодоления реки Днепр.

Эксперты полагают, что в настоящее время всё работает против ВСУ. С момента начала операции в районе Крынок в октябре 2023 года ряд факторов даже ухудшился. Один из основных – это потеря элемента неожиданности. Предполагаемый план действий ВСУ предполагает попытку быстрого перехода через Днепр на моторных лодках и скоростных катерах с последующим захватом нескольких небольших плацдармов. Вот только ключевым фактором остаётся скорость. Если операция будет запущена, то сам переход через Днепр будет осуществляться в нескольких точках от Кинбурнской косы до населённого пункта Казачьи Лагери. В случае проведения операции, попыткам преодоления реки будет предшествовать артиллерийская подготовка и использование беспилотников для подавления целей на левом берегу.

Ну а если осенью прошлого года украинская армия могла рассчитывать на элемент неожиданности, то в настоящее время российская группировка подготовлена к подобному сценарию и была ощутимо усилена. Силы ВСУ, напротив, понесли значительные потери. Не только в живой силе, но также и в артиллерии на правом берегу. Регулярные удары по базам ВСУ, местам размещения войск и другим объектам оказывают серьёзный ущерб, затрудняя поддержку текущих боевых операций и планирование будущих. Ну и вполне очевидно, что форсирование Днепра потребует значительной мобилизации сил и средств. Вероятно, она также будет обнаружена российскими средствами разведки, что регулярно происходит уже несколько месяцев. Важно отметить, что подготовка к такой операции в условиях отсутствия защиты от ударов российской армии и без минимальной скрытности становится сложной. Эксперты считают, что операция крайне рискованная, а значит исход её кажется неопределённым. Даже если удастся успешно перейти через реку, обеспечение поддержки небольших тактических группировок (рот, батальонов) станет сложной задачей. Тем более что не имея крупных резервов и устойчивых переправ на левом берегу, наступление окажется затруднительным.

В итоге можно сделать вывод, что если Abrams и появится на линии соприкосновения, то произойдёт это точно не в Херсонской области, где от тяжёлой техники не будет никакой пользы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



