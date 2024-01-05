Танки есть, но увидеть их пока не удалось никому

В последнее время украинская армия нечасто использует танки зарубежного производства. По данным знакомых с проблемой специалистов, причина даже не в экономии. Всё дело в том, что техника должна обслуживаться подготовленными кадрами, а также находиться в специальных ангарах. Вот только в условиях реального боя сделать ничего подобного нельзя, а в ходе повреждений танки и вовсе нуждаются в перманентном ремонте. Лучшее, что могут сделать украинские механики – это отправить танк на ремонт в Польшу, но часто эти ребята настолько самоуверенны, что ломают даже легко повреждённую технику. В результате специалистам приходится тратить много времени на диагностику, а те же Leopard 2 то и дело курсируют между линией соприкосновения и польскими ремонтными цехами. Вообще, даже когда техники относительно много, то это ещё не значит, что бойцов ВСУ ждёт успех. В пример можно привести недавний случай, когда российские «Ланцеты» за несколько часов уничтожили сразу 3 Leopard 2А6. Это самый современный танк, который есть у украинской армии, а всё это свидетельствует о системных проблемах в украинской армии.

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Западные журналисты уверяют, что нехватку танков и боеприпасов 155-мм калибра ВСУ решает при помощи большого количества дронов, но есть один вопрос, который не даёт спать многим иностранным экспертам. Всё дело в американских Abrams, которые уже давно находятся в Украине, но до сих пор не применяются в боевых действиях. Предполагалось, что танки подтянутся к осени и позволят ВСУ получить преимущество на том или ином направлении, но в итоге Abrams так и не появились, предпочитая отсиживаться в тёплых ангарах. По мнению представителей Forbes, причин несколько, а ключевая заключается в том, что танки сильно уязвимы перед дронами-камикадзе и FPV-дронами. Особенно опасными считаются «Ланцеты», способные наносить удары в самые незащищённые места американской техники с хирургической точностью. Поговаривают, что в ходе недавнего визита в Киев министра обороны США украинским властям поступило интересное предложение. Так, Ллойд Остин предлагает забрать у Украины все 10 Abrams, а вместо них дать передать немецкие Leopard 2. При этом сделка кажется выгодной, ведь соотношение будет 1-к-4, а значит можно рассчитывать на целых 40 немецких кошек. Неясно, насколько такая версия соответствует реальности. Кроме того, не указывается о какой модификации Leopard 2 идёт речь. Leopard 2А6 мало даже у Германии, ну а Leopard 2А4 плохо себя зарекомендовал в рамках СВО.

Журналисты Forbes полагают, что Пентагон запрещает украинским властям вводить в бой свои танки, поскольку это окажет негативное влияние на имидж американской армии. Стоит только одному Abrams загореться, как слава о непобедимости танка тут же улетучится. К слову, так было с немецкими Leopard 2 и британскими Challenger 2. У Германии просто не выхода, поэтому немецкая техника продолжит гореть в Украине. Ну а англичане тут же запретили и дальше дискредитировать имидж британской брони, после чего ни один Challenger 2 в бой не вступал. В случае же, если США действительно готовы поменять 10 Abrams на 40 Leopard 2, то это всё равно ни на что не повлияет. Аналитики полагают, что Украине требуется как минимум 300 машин, но это должны быть современные боевые единицы уровня Leopard 2А6, тогда как списанные и гниющие на складах Leopard 2А4 явно не годятся в роли танков прорыва.

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Кстати, в Forbes полагают, что это не все причины, по которым янки хотят получить свои танки обратно. Известно, что российские инженеры уже вывезли в ты подбитый Leopard 2, поэтому могли изучить машину, получив доступ к технологиям НАТО. Танк старый, поэтому ловить там нечего, а вот сами американцы не собираются списывать Abrams. Готовится программа модернизации, поэтому очень нежелательно, чтобы российские инженеры изучили основные узлы танка. Вполне возможно, что эта причина вызывает в Пентагоне ещё больше опасений, вот только Зеленский так просто 10 Abrams не отдаст. Мало того, в Украине ещё помнят обещание Байдена передать 31 танк, а значит будут торговаться до последнего. Пока же судьба американских танков остаётся туманной, а украинская пресса и вовсе делает вид, что поставки никогда не существовало, как не было и обещаний Пентагона о 31 танке. Российская пресса шутит, что Abrams может смело соперничать с котом Шрёдингера, ведь танк есть только на бумаге, тогда как реальная судьба техники не известна даже самим украинцам.