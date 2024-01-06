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Bublik1
8 января Германия встанет на паузу – фермеры недовольны Шольцом и требуют перемен
Забастовка фермеров станет общенациональной, а следом к стачке присоединятся и работники транспортной сферы

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Несколько дней назад в Германии случилось крайне любопытное событие, которое для большинства жителей осталось незаметным, но свидетельствует о глубинных процессах, происходящих во власти. Так, министр экономики Роберт Хабек вместе с двумя детьми и женой решили посетить один из городов страны. Все они пересекали водную артерию на пароме, вот только прямо на речном вокзале собрались протестующие фермеры. Этим ребятам давно урезают льготы, а сами они крайне встревожены происходящими изменениями. В итоге министру не дали сойти с парома, ну а пресса рисует фантастические истории. В сети есть видео, доказывающие тот факт, что фермеры вели себя относительно мирно, но вместо диалога подоспевшая полиция распылила перцовую смесь, прогнав недовольных демонстрантов. И всё бы ничего, если бы речь шла об обычных тунеядцах, выступающих против глобализации или требующих от Германии ещё каких-то мелочей. Вот только на этот раз к Хабеку пришли серьёзные люди, обеспечивающие всю страну продуктами питания, но вынужденные сталкиваться с экономическими трудностями. Министр экономики явно ведёт экономику страны в пропасть, как бы банально это не звучало. Ранее министр расправился с энергетикой, ну а теперь покусился на сельское хозяйство. Но в первом случае проблему удалось решить при помощи финансовых вливаний в виде активного сжигания угля и газа, тогда как с фермерами так просто не договориться. 

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Теоретически, Германию поддержат польские аграрии, которые готовы поставить на немецкий рынок все нужные товары, но специалисты полагают, что такой подход властей приведёт к значительным проблемам. Прежде всего начнут разоряться мелкие и средние фермерские хозяйства. Следом за ним банкротами станут и крупные компании, а в итоге продукты питания начнут дорожать. Мало того, польские товары не соответствуют строгим требованиям, а значит недоступными станут целые линейки, к которым привыкли рядовые потребители. Похоже, подобные проблемы волнуют только самих аграриев, ведь пресса на эту тему отмалчивается, рассказывая о безответственных фермерах, которые требуют намного больше, чем им положено. Что же, есть все основания полагать, что следующая неделя станет для немцев жаркой, хотя температура воздуха стремительно снижается. Сообщается, что уже 8 января начнётся массовая забастовка. Так, в понедельник основные транспортные артерии по всей стране будут перекрыты фермерами, а протестующие выступают против планов правительства отменить субсидии на дизельное топливо и налоговые льготы для автомобилей в сельском хозяйстве.

Если вы не в курсе, то сельское хозяйство в Германии не считается прибыльным занятием, а правительство выделяет фермерам значительные субсидии, что долгое время позволяло удерживать цены на продукты питания на относительно низком уровне. Вот только сегодня Хабек и его команда хочет отказаться от подобных мер, что может привести к катастрофическим последствиям для экономики. Если инициативы правительства будут приняты, то аграрии потеряют компенсации за расход дизельного топлива, а также лишатся выплат за выращивание крупного скота и свиней. Предполагается, что в понедельник к бастующим подключатся и работники транспортной сферы, а следом стачка станет общенациональной. Сегодня большая часть населения недовольна политикой, которую проводит действующая коалиция, а радикальные настроения набирают всё большую силу. Президент Ассоциации немецких фермеров предупредил власти о своих намерениях и обещает длительные забастовки. Йоахим Руквид настроен решительно, а местное население по большей части поддерживает требования фермеров. 

В тот же день сложности ожидают пассажиров поездов, так как профсоюз машинистов локомотивов требует сокращения рабочих часов и повышения заработной платы. Выражают недовольство дорожными сборами для грузовиков и сотрудники транспортной отрасли. Рост дорожных сборов вступил в силу 1 декабря и уже вызвал острое недовольство среди представителей данной отрасли. Федеральное объединение поддерживает грузовой транспорт, требуя смягчения мер по дорожным пошлинам и дизельному топливу, а также увеличения инвестиций в дорожную инфраструктуру. Традиционно неспокойно в Берлине, где 15 января Ассоциация немецких фермеров планирует организовать крупный протест. Туда съедутся аграрии со всей страны, а в поддержку уже готовы выйти сотни тысяч местных жителей. Обстановка накаляется, а происходящее может перерасти в лавину, которая сметёт недальновидных политиков. Нужно признать, что без существенной экономии Германия не сможет выполнять все социальные обязательства, но многие аналитики полагают, что власти ошиблись, когда начали экономить на фермерах. Социальный взрыв от введённых ограничений способен привести к власти правые силы, что перечеркнёт всю политику, которую проводила Германия в последние десятилетия. 

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#германия #социальная политика
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