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Bublik1
Дания и Нидерланды могут продать истребители F-16 Филиппинами Аргентине и не подарят их Украине
Вместо того чтобы отдавать F-16 бесплатно Зеленскому, обе стороны могут продать старые истребители заинтересованным покупателям

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В последние месяцы Западная пресса крайне пессимистично относится к перспективам украинской армии и не верит в способность Зеленского выйти из конфликта победителем. Главная причина заключается в высоких потерях боевой техники НАТО, тогда как слады с оружием пусты. Так, широко разрекламированные Leopard 2А6 уничтожаются «Ланцетами», а британские Challenger 2 убрали с передовой. Крайне сомнительные перспективы стоят перед американскими Abrams, а журналисты пишут, что янки уже попросили свои танки обратно. Взамен США предлагает дать много Leopard 2, но пока такая информация не имеет официального подтверждения. В целом же количество танков у ВСУ снижается, а новых поставок не предвидится. Что любопытно, часть техники и вовсе стоит без дела и не выполнят своих боевых задач. Как оказалось, причина в низком качестве и полной неактуальности в свете стоящих задач.

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По данным издания The Atlantic, украинские военнослужащие решительно игнорируют польские Т-72. Первоначально солдаты ВСУ попытались занять с помощью данной техники российские позиции, но столкнулись с тем, что машины быстро уничтожаются на минных полях и не способны противостоять современным средствам поражения. Солдаты отказываются идти на польских танках в бой, а в итоге Т-72 преимущественно используют в качестве артиллерийской поддержки. Вот только дальность стрельбы у таких танков невысокая, а точность на большом расстоянии и вовсе хромает. По словам военнослужащих, интервью у которых взяли журналисты The Atlantic, танки небезопасны и представляют собой большие мишени, не имея защиты от мобильных ПТРК. Судя по всему, провальное контрнаступление украинской армии может привести к тому, что США и вовсе решат не передавать Зеленскому истребители. Как стало известно, пока в Киеве ждут прилёта F-16, янки пытаются продать 12 самолётов Филиппинам. Сделка уже была одобрена, а общая стоимость соглашения достигает 2.43 миллиарда долларов. В Маниле первоначально согласились на все условия, но теперь вдруг обнаружили, что цена одного истребителя слишком высока. Видимо, кто-то в правительстве Филиппин взял в руки калькулятор и воспользовался простой операцией деления. 

Сделаем это и мы. Итак, экспортная цена одного F-16 составляет примерно 70-80 миллионов долларов (жутко дорого по сравнению с российскими предложениями). Вот только для Манилы сделали исключение, ведь каждый истребитель был оценён в 200 миллионов долларов. Не исключено, что в общую сумму была включена подготовка пилотов, а также ремонтных бригад. Кроме того, янки прибавили строительство ангаров и поставку оборудования. Перечислять различные опции можно долго, но в данном случае очевидно, что США сильно переоценило свои истребители. Эксперты полагают, что сумма завышена в 2 раза, ну а сегодня власти Филиппин готовы отказаться от такого щедрого предложения. Там уверяют, что на закупку самолётов придётся потратить больше половины национального военного бюджета страны, что неприемлемо. Пока неясно, чем всё закончится, но пока решения не найдено. Правительство видит два возможных пути. В первом случае американцы могли бы дать Филиппинам кредит на покупку самолётов, что позволит полностью ратифицировать сделку. Кроме того, высказывается предложение купить F-16 в Дании или Нидерландах. 

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Оказывается, подержанные европейские истребители будут стоить в разы дешевле, при этом вполне боеспособны. Есть все основания полагать, что Филиппины пойдут по второму сценарию, ну а это как раз те самолёты, которые европейцы планировали подарить Украинцам. На этом фоне из Киева звучат тревожные сигналы, ведь там прекрасно понимают, что правительство Нидерландов предпочтёт получить 1 миллиард долларов здесь и сейчас, а не дарить деньги Зеленскому. Но и это ещё не всё, ведь интерес к F-16 проявляет и Аргентина. В настоящее время власти этой страны уже получили разрешение от американцев, поэтому присматриваются к европейским истребителям. Таким образом на небольшое количество старых F-16 претендуют уже две страны, а ещё не вечер. Поговаривают, что на фоне экономических сложностей, с которыми сталкиваются страны Европы, продажа старых самолётов станет для Дании и Нидерландов спасительным кругом. Деньги пойдут на увеличение расходов на ВКП и позволят выполнить все обязательства перед НАТО. 

#f-16 #истребители #самолёты
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