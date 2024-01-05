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Bublik1
Самый быстрый игровой ноутбук с 64-ядерным процессором и флагманом NVIDIA за $8000 мог быть отменён
Производитель не комментирует задержку в производстве Yungai REV-9

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Известно, что покупка ноутбука представляет собой компромиссное решение и может быть оправдана только в том случае, если вам нужна мобильность. К примеру, геймер временно переехал в другой город или даже страну. В этом случае перспектива тягать за собой большой системный блок представляется крайне сомнительным решением, не говоря уже о 32-дюймовом игровом мониторе.

В этом случае ноутбук станет идеальным инструментом, открывающим двери не только в мир игр, но и легко справляющимся с самыми сложными рабочими задачами. И всё бы ничего, вот только ёмкость аккумуляторов стоит на месте уже достаточно давно, а значит использовать прожорливые настольные комплектующие в лэптопах нет никакой возможности. Приходится идти на компромисс, о котором мы писали выше. В результате быстродействие даже самых мощных видеокарт оказывается на 40-50% ниже, чем у настольных решений, и совсем плохо себя показывают мобильные процессоры. Компактность имеет свои преимущества, но назвать ноутбук полноценной игровой станцией можно с большой натяжкой.

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И всё же, иногда в продажу поступают уникальные решения, разработчики которых предлагают отказаться от ненавистных компромиссов. 

Так, в декабре был представлен ноутбук Yungai REV-9. Речь о китайском производителе Xinjuneng, который пользуется высоким спросом у себя на родине. Судя по начинке, речь шла о бескомпромиссном решении, ориентированном на энтузиастов, которым нужна ультимативная производительность. Прежде всего устройство может заинтересовать программистов и тех, кто вынужден каждый день сталкиваться с ресурсоёмкими приложениями. Внутри решено было поставить процессор EPYC 7713 или EPYC 9554. Это 64-ядерные камни, первый из которых выпущен на архитектуре Zen 3, тогда как второй использует более новую Zen 4. Что важно, речь идёт именно о настольных процессорах, которые предполагают массивную материнскую плату и жидкостную систему охлаждения. Эксперты рекомендовали не ставить ноутбук на колени, но есть все основания полагать, что лэптоп и вовсе не появится в продаже. Всё дело в том, что Yungai REV-9 появился на краудфандинговой платформе, где должен был собрать достаточную сумму для запуска. Похоже, собрать нужную сумму не удалось.

Так, ноутбук должен быть запущен эксклюзивно на платформе Taobao за 8000 долларов 19 декабря 2023 года. Все сроки вышли, а эксперты надеялись, что с производством возникли неурядицы. На календаре уже 5 января, но пока Xinjuneng хранит молчание. Не исключено, что задача оказалась намного сложнее, чем предполагалось. Одно дело собрать один ноутбук в ручном режиме для тестов, и совсем другое, когда требуется наладить массовое производство. Система охлаждения требует унификации, а масштабирование может оказаться невозможным. Внутри ноутбука должна была быть установлена полноценная GeForce RTX 4080, которая также оснащалась штатной системой жидкостного охлаждения. Yungai REV-9 увесистый и имеет огромные габариты, что делает его непохожим на традиционные ноутбуки. Так, размеры его составляют 420 x 325 x 46 мм, хотя за счёт толщины 4.6 см его всё же можно поместить в сумку. 

Из других деталей стоит упомянуть 17.3-дюймовый дисплей с разрешением 2.5К и частотой обновления 240 Гц. Подобные мониторы нечасто встречаются даже в настольном сегменте, а в мобильных устройствах их можно пересчитать по пальцам. Заявлена прокачанная матрица с углом охвата в 180 градусов и способная отображать все 100% цветовой гаммы sRGB. Фирменная технология позволяет выбрать между двумя режимами, один из которых предлагает разрешение дисплея 4К, но с частотой обновления 120 Гц. В корпус встроен небольшой дисплей размером 3.5 дюйма, который позволит знать обо всех изменениях в температурном режиме и тактовых частотах процессора и видеокарты. Заявлены десятки параметров с возможностью тонкой настройки и несколько нетипичных технологий, включая IPMI 2.0 и две сетевые карты по 10 Gigabit Ethernet. По обе стороны дисплея размещены светодиоды, а для вывода звука используются динамики на 10 Вт.

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Это одно из самых мощных решений в своём классе, ну а главной проблемой для покупателей было найти 8000 долларов. Учитывая тот факт, что пока производитель не даёт никакой полезной информации, выпуск суперпроизводительного ноутбука мог быть отменён.

#ноутбуки #yungai rev-9
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