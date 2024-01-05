Во всём виновата торговая война между США и Китаем, хотя видеокарты со временем подорожают и без этого

Не секрет, что видеокарты за последние годы сильно подорожали. Простой пример, в 2017 году за GeForce GTX 1080 Ti просили 700 долларов, тогда как флагман следующего поколения (GeForce RTX 2080 Ti) оценивался в 999 долларов. В следующем поколении всё стало ещё хуже, ведь за GeForce RTX 3090 пришлось вывалить 1500 долларов, а в 2022 за GeForce RTX 4080 NVIDIA просила все 1200 долларов.

Купить флагманскую GeForce RTX 4090 даже сегодня дешевле 1800 долларов невозможно, ну а Дженсен Хуанг пытается удерживать рост цен в среднем сегменте за счёт нулевой динамики прироста производительности. В перспективе видеокарты будут дорожать, а сегодня существует ряд факторов, которые вынудят NVIDIA ощутимо поднять ценники. Поговорим о них немного ниже, а сейчас перейдём к ещё более тревожным новостям, которые касаются геймеров, планировавших купить видеокарту в этом году.

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Если вы уже забыли, то между США и Китаем идёт торговая война. В ход идут самые грязные способы борьбы, а пока ни одна из сторон не может похвастать промежуточной победой. Янки смогли заблокировать поставки в Поднебесную оборудования для производства чипов, но китайцы успели закупить достаточно и освоили не только 7-нм нормы, но и 5-нм технологический процесс. При этом Китай остаётся главной фабрикой по производству электроники, а значит теоретически может оказывать давление на любые страны при помощи остановки экспорта или других мер.

И, похоже, американцы сильно переоценивают свою роль в мировой экономике, поскольку вместо того, чтобы решать проблемы, придумывают новые. Так, администрация Трампа ввела 25% пошлину на ввоз из Китая электроники, куда входят процессоры, видеокарты, материнские платы и многое другое. В 2022 году Байден отменил спорное решение, но полностью от него не отказался. Известно, что пошлина должна была вернуться 1 января, поскольку отсрочка заканчивалась 31 декабря, но Торговый регулятор США (USTR) перенёс дополнительный налог ещё на 5 месяцев. Эксперты полагают, что 1 июня пошлины снова начнут действовать, а это закономерно приведёт к подорожанию видеокарт по всей планете. Судя по всему, причина в долларовых ценах, на основе которых формируется стоимость графических чипов.

Считается, что Байден может сделать ход конём, подняв тему борьбы с Китаем на новый уровень и получив поддержку избирателей. Хотя рост цен экспертам не кажется хорошей идеей, а потенциальные покупатели точно не будут рады такому повороту событий и могут проголосовать за Трампа. Учитывая, что видеокарты и без того дорогие, то после появления 25% надбавки цены станут ещё более высокими. Например, GeForce RTX 4090 в Европе стоит не меньше 2000 долларов, но уже в июне за неё начнут просить на 500-600 долларов больше. Вообще, даже средневысокий ценовой сегмент окажется недоступен многим энтузиастам. Так, GeForce RTX 4070, за которую просят 600 долларов, тут же подорожает до 800 вечнозелёных. Расставлять ценники можно ещё долго, но суть вы уловили, ведь GeForce RTX 4060 за 400 долларов станет весьма сомнительным предложением. Кстати, речь о рекомендованной стоимости в США, тогда как в России за такую видеокарту будут просить все 500 долларов. Американский регулятор планирует рассмотреть вопрос детальнее, оценив влияние ввода пошлины на экономику и покупательскую способность местных жителей. Это значит, что при хорошем раскладе янки могут принять правильное решение и оставят цены в покое.

Что до перспективы роста цен на графические чипы, то она весьма определённая. Прежде всего стоит помнить, что американский доллар постепенно обесценивается. Это значит, что покупательская способность валюты падает, тогда как производственные затраты растут. Увеличиваются заработные платы, а освоение новых технологических процессов обходится с каждым годом всё дороже. Ранее предполагалось, что за счёт масштабирования 3-нм нормы будут дешевле 7-нм технологического процесса, но в реальности завод с новым оборудованием будет стоить в 3-5 раз дороже, а сам техпроцесс сложнее и требует дополнительных инвестиций. Одной из первых жертв всех происходящих в мире событий может стать ещё не вышедшая GeForce RTX 5090. Мы не удивимся, если за новый флагман NVIDIA будет просить 2000 долларов. Кстати, сегодня инсайдеры опубликовали предварительные цены на видеокарты серии GeForce RTX 40 Super. Новинки поступят в продажу совсем скоро и вызывают у геймеров неподдельный интерес. Считается, что за GeForce RTX 4080 Super будут просить 999 долларов. Это на целых 200 долларов дешевле, чем стоит GeForce RTX 4080, хотя новинка обещает стать быстрее. Предполагается, что количество видеопамяти (16 ГБ) останется неизменным, а вот скоростные показатели сильно увеличатся (с 22.5 Гбит/с до 24 Гбит/с), что также приведёт к повышению пропускной способности с 716.8 ГБ/с до 768 ГБ/с и увеличению скорости до 9%.

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GeForce RTX 4070 Ti Super называют убийцей Radeon RX 7900 XT, поскольку новинка получит 16 ГБ видеопамяти и будет стоить около 800 долларов, что соответствует ценнику видеокарты AMD. Информации о GeForce RTX 4070 Super мало, а в итоге пока неясно, в каком ценовом диапазоне её будут предлагать, хотя количество видеопамяти останется неизменным. Словом, если введение пошлины всё же состоится, то перед нами последнее поколение графических чипов по относительно низким ценам.