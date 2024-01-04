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Bublik1
13-летний геймер прошёл культовую игру Тетрис спустя 39 лет после её выхода на компьютерах
Ранее такое достижение покорялось только компьютеру

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Существует мнение, что в настоящее время одним из самых богатых разработчиков компьютерных игр на планете мог быть советский программист Алексей Пажитнов. Именно он 39 лет назад создал знаменитый Тетрис. В успех незатейливой игры никто не верил, а в результате Пажитов сделал её бесплатной на долгие десятилетия. Это значит, что любой разработчик мог взять Тетрис и сделать с ним что угодно без необходимости лицензионных выплат. Неизвестно, стала бы игра такой популярной, если бы не была бесплатной. Трудно сказать, но в настоящее время Тетрис переживает третье (или десятое, что не так важно) рождение. Проводятся регулярные чемпионаты по этой игре, а геймеры демонстрируют невероятные навыки, превосходя все мыслимые и не мыслимые ожидания. В 2024 году Тетрису исполнится 40 лет, а некоторые компании уже объявили, что намерены участвовать в празднествах. 

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Что бы там не готовили бизнесмены, но лучшим подарком (если не считать денег) для разработчика является неустанное желание геймеров ставить всё новые рекорды. Как стало известно, недавно невероятное достижение показал любитель Тетриса, скрывающийся под ником Blue Scuti. Парню всего 13 лет, но сам он считает себя преданным фанатом культовой игры и регулярно тренируется. Так вот, Тетрис интересен тем, что его никогда и никто не проходил до конца. Кажется, что рано или поздно палочки начнут лететь так быстро, что человек просто не успеет за ними уследить и проиграет. Так было до недавнего времени, пока игру не доверили пройти компьютерной программе. Примитивный ИИ легко справился со скоростью и доказал, что игра завершается так называемым «экраном убийцы» (kill screen). Это момент, когда Тетрис напрочь зависает, а дальше двигаться уже нельзя. Что же, спустя почти 40 лет достижение покорилось указанному выше парню. 

Blue Scuti запустил версию для приставки NES, созданную в 1989 году. Именно она используется для соревнований и считается классической. Так вот, парень умудрился дойти до 157 уровня, где и получил заслуженный «экран убийцы». Геймер сказочно рад своему достижению, но уверен, что это не предел. По его словам, если удастся избежать появления «экрана убийцы», то теоретически можно дойти до 255 уровня. После этого игра начнётся по новой, но пока человеку такой рекорд не покорился. После достижения 157 уровня Blue Scuti заявил, что не чувствует пальцев на руках и вот-вот потеряет сознание. Посмотреть на переживания юного геймера вы можете на 39 минуте ролика, а в целом видео будет скучным для тех, кто не причисляет себя к фанатам Тетриса. Отметим, что до 2011 года игрокам было невозможно пройти даже 29-й уровень из-за чрезмерной скорости падения блоков. Это не давало ставить высокие рекорды и делало игру непроходимой. К счастью, появились так называемые нетрадиционные тактики управления контроллером для приставки NES. В 2016 появилась техника hypertapping, а в 2020 стала популярна rolling. Останавливаться на каждой из них мы не будем, ведь вся эта информация есть в интернете. Вообще, лучше один раз посмотреть на то, как быстро фанаты культовой игры нажимают на клавиши. При этом вначале кажется, что оба способа жутко неудобные. Вот только все они основаны на физиологии человека, а именно скорости реакции наших рук в том или ином положении. 

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#интересное #тетрис
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